Quelli di Canada, USA e Messico 2026 saranno i primi Mondiali a 48 squadre in assoluto, ben 16 in più rispetto alle 32 delle precedenti edizioni: all'appello non manca nessuno, o quasi. Già, perché nonostante l'ampliamento del numero delle partecipanti, l'Italia ha fallito ancora nell'intento di qualificarsi alla fase finale, mancata già nel 2018 (Russia) e nel 2022 (Qatar). Un triplo fallimento che ha fatto sicuramente rumore su scala internazionale.
Perché l'Italia non c'è ai Mondiali? I motivi della terza esclusione di fila degli Azzurri
COSI' L'ITALIA HA FALLITO
Inserita in un girone non tra i più semplici a causa della sconfitta contro la Germania ai quarti di finale della Nations League precedente, gli Azzurri allora allenati da Luciano Spalletti hanno perso la prima gara di qualificazione contro la Norvegia poi vincitrice del raggruppamento con un netto 3-0 a Oslo. Dopodiché, l'attuale allenatore della Juventus è stato sostituito con Gennaro Gattuso, subentratogli dopo la vittoria per 2-0 sulla Moldova.
Solo vittorie contro le altre avversarie, Estonia e Israele, ma lo straripante attacco della Norvegia, con Haaland, Sorloth, Nusa e Odegaard, ha permesso ai nordici di arrivare al secondo scontro diretto a San Siro con un vantaggio abissale nella differenza reti, primo criterio in caso di arrivo a pari punti. L'Italia, che per qualificarsi direttamente ai Mondiali avrebbe dovuto vincere con 9 goal di scarto, ha invece perso ancora per 1-4 a Milano ed è stata quindi sorteggiata ai playoff di marzo contro Irlanda del Nord in semifinale e la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina in finale.
IL DISASTRO AI PLAYOFF
I nordirlandesi, che pure evocavano fantasmi legati al fallimento risalente al mancato accesso all'edizione 1958, sono stati superati per 2-0 a Bergamo, con annessa esultanza di alcuni giocatori alla notizia della vittoria della Bosnia ai rigori sul Galles. Pochi giorni dopo, a Zenica, la finale playoff ha visto gli Azzurri andare in vantaggio con Kean e poi rimanere in 10 contro 11 per via dell'espulsione di Bastoni, quindi subire il pareggio di Tabakovic nel finale e venire sconfitti ai rigori a causa degli errori di Esposito e Cristante.
Una disfatta che ha permesso alla Bosnia di qualificarsi per la seconda volta nella propria storia dopo il 2014 e che ha acuito la crisi di un movimento che sembra davvero non riuscire più a ritrovare l'antico smalto.
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