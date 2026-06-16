Perché l'Italia non c'è ai Mondiali? I motivi della terza esclusione di fila degli Azzurri

Inserita in un girone non tra i più semplici a causa della sconfitta contro la Germania ai quarti di finale della Nations League precedente, gli Azzurri allora allenati da Luciano Spalletti hanno perso la prima gara di qualificazione contro la Norvegia poi vincitrice del raggruppamento con un netto 3-0 a Oslo. Dopodiché, l'attuale allenatore della Juventus è stato sostituito con Gennaro Gattuso, subentratogli dopo la vittoria per 2-0 sulla Moldova.

Solo vittorie contro le altre avversarie, Estonia e Israele, ma lo straripante attacco della Norvegia, con Haaland, Sorloth, Nusa e Odegaard, ha permesso ai nordici di arrivare al secondo scontro diretto a San Siro con un vantaggio abissale nella differenza reti, primo criterio in caso di arrivo a pari punti. L'Italia, che per qualificarsi direttamente ai Mondiali avrebbe dovuto vincere con 9 goal di scarto, ha invece perso ancora per 1-4 a Milano ed è stata quindi sorteggiata ai playoff di marzo contro Irlanda del Nord in semifinale e la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina in finale.