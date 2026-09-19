Perché l'Inter va sempre sotto di due goal: cosa sbagliano i nerazzurri, le parole di Lautaro e il discorso di Chivu

Ci risiamo, ancora una volta un film già visto. Le ultime quattro partite dell'Inter hanno interpretato un copione già scritto, con due reti puntualmente da rimontare.
Ma cosa c'è che non va con gli approcci alle partite della squadra di Chivu?
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Ci risiamo, ancora una volta un film già visto. Le ultime quattro partite dell'Inter hanno interpretato un copione già scritto, con due reti puntualmente da rimontare.
Ma cosa c'è che non va con gli approcci alle partite della squadra di Chivu?
Napoli, Real Madrid, Udinese e Roma.
Per quattro volte consecutive l'Inter subisce due goal, ma in tre occasioni è riuscita a rimontare, con l'unica eccezione rappresentata dal Real Madrid.
Stavolta, rispetto a Napoli e Udinese, i nerazzurri non sono riusciti a ribaltare la partita, ma la risposta in tutte e quattro le gare è stata la stessa.
Famelica, d'orgoglio, a testimonianza che la squadra fisicamente regge, ma quello che manca è forse la tenuta mentale nell'arco dei 90 minuti.
L'Inter sa di essere la squadra più forte e questo aspetto si sta rivelando evidentemente condizionante nell'approccio alle partite. La consapevolezza di poter comunque rimontare, rimediare ai propri errori, ha fatto probabilmente calare l'attenzione a livello di singoli, un qualcosa che Chivu deve sicuramente migliorare
A fine partita, ai microfoni di DAZN, Chivu ha rivelato di aver parlato con la squadra all'intervallo.
E infatti l'approccio al secondo tempo è stato totalmente diverso, con i due goal del pareggio e la possibilità di fare anche il terzo.
"Quello che dico resta nello spogliatoio, siamo consapevoli di quello che non abbiamo fatto bene. Nel caso ci sono due fasi, quando si ha la palla e quando non la si ha. Dobbiamo migliorare quando non abbiamo la palla. Bisogna capire quello che è l'avversario. Ma si impara, si va avanti. L'anno scorso a questo punto della stagione eravamo messi peggio. E abbiamo già giocato due scontri diretti, con Napoli e Roma. Mi prendo quel che di buono abbiamo fatto nel secondo tempo".
Josep Martinez, invece, è stato molto meno diplomatico. Da portiere, ha evidenziato queste partenze ad handicap con l'obiettivo di cancellarle.
"Non possiamo essere contenti , abbiamo buttato un tempo. Non possiamo continuare così: abbiamo la qualità per ribaltarla, ma non possiamo continuare così".
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Ancora una volta ci ha pensato Lautaro a sistemare le cose, con la seconda doppietta stagionale dopo quella col Napoli.
E anche il capitano nerazzurro ha analizzato l'aspetto mentale, parlando di approccio sbagliato nonostante la preparazione alle partite sia quella giusta.
"Il primo tempo è stato da cancellare, da migliorare. Non siamo stati in campo, non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. Nel secondo abbiamo cambiato mentalità. In queste partite se perdi un tempo si fa difficile, devi rincorrere. E' un punto che, anche per il lavoro della Roma, è un ottimo punto.Partenze a handicap? E' una questione di atteggiamento, di preparare le partite correttamente. Lo facciamo, ma dobbiamo rivedere come iniziamo perché poi soffri e rincorri".