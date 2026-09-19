Perché l'Inter va sempre sotto di due goal: cosa sbagliano i nerazzurri, le parole di Lautaro e il discorso di Chivu

A fine partita, ai microfoni di DAZN, Chivu ha rivelato di aver parlato con la squadra all'intervallo.

E infatti l'approccio al secondo tempo è stato totalmente diverso, con i due goal del pareggio e la possibilità di fare anche il terzo.

"Quello che dico resta nello spogliatoio, siamo consapevoli di quello che non abbiamo fatto bene. Nel caso ci sono due fasi, quando si ha la palla e quando non la si ha. Dobbiamo migliorare quando non abbiamo la palla. Bisogna capire quello che è l'avversario. Ma si impara, si va avanti. L'anno scorso a questo punto della stagione eravamo messi peggio. E abbiamo già giocato due scontri diretti, con Napoli e Roma. Mi prendo quel che di buono abbiamo fatto nel secondo tempo".







