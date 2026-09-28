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Chivu InterGetty Images
Stefano Silvestri

Perché l'Inter subisce così tanti goal: da Akanji a Josep Martinez all'esterno destro, i motivi di una difesa in difficoltà

Serie A
Inter

Chivu ha come primo obiettivo registrare una retroguardia che nelle ultime giornate ha concesso tantissimo: è la peggiore delle prime 9. Ma alcune spiegazioni ci sono.

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Sì, l'Inter è prima in classifica anche se in compagnia di Roma e Lazio. E sì, è la chiara favorita per la conquista di un altro Scudetto. Ma come spesso accade, non è sempre oro ciò che luccica.

Questo discorso dei goal subiti e di una difesa ballerina sta dando un po' di fastidio a squadra e allenatore. Come una zanzara che ti ronza attorno e che proprio non riesci a scacciare (o a schiacciare). Del resto non è e non può trattarsi di un problema secondario, o da affrontare con sufficienza.

Cristian Chivu, questo è chiaro, non lo sta facendo. Anzi: lo sta trattando con la serietà che merita. E alla ripresa odierna degli allenamenti, ovviamente senza la presenza dei vari nazionali, focalizzerà l'attenzione proprio su questo aspetto: la fase difensiva. Una questione che in pochi avrebbero previsto di dover affrontare.


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  • NUMERI NEGATIVI

    L'argomento, del resto, non era nemmeno in discussione dopo le prime due giornate di campionato. Nella prima l'Inter ha travolto 4-1 il Monza, nella seconda si è imposta per 1-0 a Cagliari. Con una sola rete al passivo: accettabile.

    Solo che poi i problemi sono esplosi, tanto che la retroguardia dei campioni d'Italia in carica è diventata improvvisamente un colabrodo: due goal presi dal Napoli, tre dall'Udinese, altri due dalla Roma. Totale: otto nelle prime cinque giornate di campionato. Decisamente troppi per chi aspira al massimo.

    L'Inter si è ritrovata ad avere il peggior rendimento difensivo delle prime nove: peggio anche del Frosinone, che ha incassato la metà delle segnature, e di un Cagliari che clamorosamente ha la miglior difesa di tutte con appena due goal al passivo, uno dei quali preso proprio dall'Inter.

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  • UNA PROIEZIONE PREOCCUPANTE

    La media dei goal subiti dall'Inter è decisamente preoccupante: 1,6 a partita. Roba da squadra di medio-bassa classifica, in lotta al massimo per un posto in Europa. O forse nemmeno quello.

    A preoccupare è anche la distanza amplissima con i numeri della scorsa stagione: l'Inter ha chiuso il torneo che le ha consentito di diventare campione d'Italia in anticipo con 35 reti subite in 38 giornate, media di 0,92 a partita. Anche se appena con il quarto miglior rendimento difensivo, dopo quelli di Como, Roma e Juventus e in compagnia del Milan.

    Anche la proiezione sull'intero campionato è preoccupante: continuando sulla strada tutt'altro che esaltante intrapresa nelle prime cinque giornate, la squadra di Chivu chiuderebbe con 60 goal al passivo. Numeri improponibili, naturalmente, per chi aspira a lottare di nuovo per lo Scudetto.

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  • Akanji InterGetty Images

    I MOTIVI DELLE DIFFICOLTÀ

    I motivi delle difficoltà vanno ricercati in un reparto che in questo momento fatica a dare sicurezze, ma anche in certe defaillances individuali di alcuni elementi.

    Josep Martinez, ad esempio, è stato criticatissimo in questo avvio di stagione. Non ha fatto bene contro l'Udinese e qualche giorno prima aveva commesso una papera clamorosa in casa del Real Madrid. Gara in cui, giusto per rimanere fuori dal campionato, anche Bisseck e Jones ci avevano messo del loro. Prima ancora, invece, era stato di fatto Barella a regalare lo 0-1 al Napoli.

    A livello di rendimento, la grande differenza con lo scorso anno si chiama Manuel Akanji: pilastro dell'Inter scudettata, l'ex centrale del Manchester City sta faticando da agosto a oggi, forse anche per le scorie del Mondiale. Col Monza ha lasciato segnare Varela, male anche contro l'Udinese e nella marcatura di Koné all'Olimpico. Alla fine, fin qui, si è comportato "da Akanji" solo contro il Napoli.

    Detto che l'assenza di uno Stones ancora non al meglio è destinata a pesare, vanno trovati anche gli equilibri sugli esterni. Specialmente a destra, dove Diouf agisce in un ruolo che non ama particolarmente e dove certi meccanismi difensivi, a dispetto della sua bravura nell'adattamento, sono venuti meno.

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  • L'ESEMPIO DI UN ANNO FA

    Attenzione, però: sarebbe sbagliato pensare che un anno fa le cose andassero per il meglio all'Inter. Anzi: pure allora la squadra di Chivu aveva iniziato la stagione in modo piuttosto tremebondo dal punto di vista difensivo.

    Nelle prime cinque giornate del campionato 2025/26, i nerazzurri avevano subìto appena un goal in meno rispetto a oggi: sette contro otto. Con il pirotecnico 4-3 a favore della Juventus della terza giornata, naturalmente, a segnare il punto più basso in questo senso.

    Da quel momento, però, l'Inter è riuscita a trovare la quadra. Escludendo l'1-3 di Napoli all'ottavo turno, non ha più incassato più di una rete in una singola partita per tutto il girone d'andata. E alla fine, appunto, ha chiuso come quarta miglior difesa del torneo: per chi si è laureato campione d'Italia, è un dettaglio bypassabile.

    L'obiettivo di Chivu al rientro dalla sosta, partendo dalla sfida del 10 ottobre contro il Parma, è proprio questo: chiudere una porta che sta lasciando passare troppi spifferi. Anche perché dall'altra parte del campo tutto sta procedendo al meglio: con 15 reti i nerazzurri hanno il miglior attacco del campionato.

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