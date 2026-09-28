Perché l'Inter subisce così tanti goal: da Akanji a Josep Martinez all'esterno destro, i motivi di una difesa in difficoltà

Sì, l'Inter è prima in classifica anche se in compagnia di Roma e Lazio. E sì, è la chiara favorita per la conquista di un altro Scudetto. Ma come spesso accade, non è sempre oro ciò che luccica.
Questo discorso dei goal subiti e di una difesa ballerina sta dando un po' di fastidio a squadra e allenatore. Come una zanzara che ti ronza attorno e che proprio non riesci a scacciare (o a schiacciare). Del resto non è e non può trattarsi di un problema secondario, o da affrontare con sufficienza.
Cristian Chivu, questo è chiaro, non lo sta facendo. Anzi: lo sta trattando con la serietà che merita. E alla ripresa odierna degli allenamenti, ovviamente senza la presenza dei vari nazionali, focalizzerà l'attenzione proprio su questo aspetto: la fase difensiva. Una questione che in pochi avrebbero previsto di dover affrontare.
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