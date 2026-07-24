Perché l'Inter ha mollato Chalobah, il patto di mercato e il rilancio del Como: le ultime sulla trattativa col Chelsea

Trevoh Chalobah si avvicina a grandi passi alla Serie A dove dovrebbe giocare nella prossima stagione.
Il difensore inglese, in uscita dal Chelsea, non vestirà però la maglia dell'Inter come sembrava potesse accadere inizialmente ma quella del Como.
I nerazzurri hanno infatti cambiato obiettivo lasciando di fatto via libera alla società lariana che ora conta di chiudere l'affare nel giro di poche ore.
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Ma perché l'Inter ha mollato Chalobah? E quanto costerà il difensore al Como?