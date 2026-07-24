Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Trevoh-Chalobah(C)GettyImages
Lelio Donato

Perché l'Inter ha mollato Chalobah, il patto di mercato e il rilancio del Como: le ultime sulla trattativa col Chelsea

Calciomercato
Inter
Como

I nerazzurri avevano pensato al difensore inglese ma poi hanno mollato la presa cambiando definitivamente obiettivo, ora Chalobah è vicinissimo al Como che vuole chiudere col Chelsea.

Pubblicità

Trevoh Chalobah si avvicina a grandi passi alla Serie A dove dovrebbe giocare nella prossima stagione.

Il difensore inglese, in uscita dal Chelsea, non vestirà però la maglia dell'Inter come sembrava potesse accadere inizialmente ma quella del Como.

I nerazzurri hanno infatti cambiato obiettivo lasciando di fatto via libera alla società lariana che ora conta di chiudere l'affare nel giro di poche ore.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


Ma perché l'Inter ha mollato Chalobah? E quanto costerà il difensore al Como?

  • INTER FUORI DALLA CORSA

    Nelle scorse settimane Chalobah sembrava diventato il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa.

    La società nerazzurra aveva preso informazioni con l'entourage del giocatore raggiungendo anche un accordo di massima sul contratto, ma poi non ha mai affondato il colpo.

    Nella scelta di non procedere con la trattativa ha sicuramente pesato il prezzo fissato dal Chelsea per cedere Chalobah, ovvero 40 milioni di euro. Cifra ritenuta eccessiva dall'Inter.

    Inoltre i nerazzurri hanno individuato un altro profilo ritenuto più adatto in Cristian Romero, centrale argentino che vuole lasciare il Tottenham.

    • Pubblicità

  • IL PATTO INTER-COMO

    Nelle scorse settimane proprio il caso Chalobah ha portato ad un sorta di patto Inter-Como sul mercato che è stato svelato direttamente da Suwarso.

    "Sui media circolava la notizia che eravamo in competizione con un'altra squadra italiana (l'Inter, ndr) per un giocatore britannico, si diceva che sia noi che loro lo volevamo acquistare. Allora mi sono detto, perché non chiamo il presidente dell'altra squadra e gli chiedo: 'Lo volete? Se lo volete, fate pure, noi ci tiriamo indietro. Ma se lo comprate, allora datemi uno dei vostri" ha dichiarato il presidente del Como a 'Business of Sport'.

    Suwarso poi ha rivelato la reazione di Marotta: "Ha detto: 'Grazie per la chiamata, apprezzo molto, vi farò sapere'. Quindi abbiamo risposto: 'Questi sono gli altri giocatori che stiamo seguendo, saremo lieti di condividerli con voi'. Per me si tratta di una collaborazione vantaggiosa per tutti: siamo aperti e questo tipo di confronto e relazioni ci aiuta a crescere. La prossima settimana ho un pranzo con il presidente di un altro club, con il quale potrei iniziare a gestire insieme il mio marchio di abbigliamento."

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RILANCIO DEL COMO

    Una volta appurato che l'Inter non avrebbe più presentato offerte per il giocatore, ecco l'accelerazione da parte del Como.

    La società lariana ha alzato la prima offerta presentando una nuova al Chelsea da 25 milioni di euro più cinque di bonus. Non ancora sufficiente per ottenere il via libera ma che ha decisamente avvicinato le parti.

    Anche perché la volontà di Chalobah è chiarissima. Il difensore inglese vuole lasciare Londra e trasferirsi in Serie A dopo aver già raggiunto un accorso sui termini contrattuali col Como.

    A favorire l'affare potrebbe essere l'imminente acquisto di Lacroix da parte del Chelsea, dove il difensore francese dovrebbe prendere il posto dello stesso Chalobah. I Blues pagheranno il suo cartellino al Crystal Palace circa 60 milioni di euro, soldi che in parte arriveranno dalla cessione dell'inglese.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Amichevoli dei club
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
Inter crest
Inter
INT
Amichevoli dei club
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Como crest
Como
COM