Perché l'Inter ha mollato Chalobah, il patto di mercato e il rilancio del Como: le ultime sulla trattativa col Chelsea

Nelle scorse settimane proprio il caso Chalobah ha portato ad un sorta di patto Inter-Como sul mercato che è stato svelato direttamente da Suwarso.

"Sui media circolava la notizia che eravamo in competizione con un'altra squadra italiana (l'Inter, ndr) per un giocatore britannico, si diceva che sia noi che loro lo volevamo acquistare. Allora mi sono detto, perché non chiamo il presidente dell'altra squadra e gli chiedo: 'Lo volete? Se lo volete, fate pure, noi ci tiriamo indietro. Ma se lo comprate, allora datemi uno dei vostri" ha dichiarato il presidente del Como a 'Business of Sport'.

Suwarso poi ha rivelato la reazione di Marotta: "Ha detto: 'Grazie per la chiamata, apprezzo molto, vi farò sapere'. Quindi abbiamo risposto: 'Questi sono gli altri giocatori che stiamo seguendo, saremo lieti di condividerli con voi'. Per me si tratta di una collaborazione vantaggiosa per tutti: siamo aperti e questo tipo di confronto e relazioni ci aiuta a crescere. La prossima settimana ho un pranzo con il presidente di un altro club, con il quale potrei iniziare a gestire insieme il mio marchio di abbigliamento."