Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Inter luttoGetty Images
Lelio Donato

Perché l'Inter gioca col lutto al braccio contro la Fiorentina: i nerazzurri ricordano l'ex collaboratore di Mourinho

I nerazzurri sono scesi in campo col lutto al braccio in occasione di Fiorentina-Inter per ricordare Silvino Louro, preparatore dei portieri e storico collaboratore di Josè Mourinho.

Pubblicità

L'Inter è scesa in campo contro la Fiorentina col lutto al braccio.

I nerazzurri hanno voluto così ricordare la scomparsa di Silvino Louro, storico collaboratore di Josè Mourinho.

Louro ha lavorato come preparatore dei portieri anche all'Inter nella stagione del Triplete.

  • CHI ERA SILVINO LOURO

    Silvino Louro è scomparso in settimana all'età di 67 anni.

    Portoghese nato a Setubal come Mourinho, Louro ha lavorato per anni a fianco dello Special One come preparatore dei portieri.

    Insieme a Mourinho ha lavorato anche all'Inter conquistando il Triplete nella stagione 2009/10. In totale i due hanno vinto 24 trofei in 19 anni.

    • Pubblicità

  • IL CORDOGLIO DELL'INTER

    "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri della prima squadra nerazzurra dal 2008 al 2010.

    Dopo una carriera durata 23 anni come portiere, Silvino ha iniziato la sua avventura come collaboratore insieme a Mourinho, lavorando con lui dal 2001 al 2018. In nerazzurro ha allenato la squadra dei portieri composta da Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni, attualmente nello staff di Cristian Chivu con lo stesso ruolo. Grande personalità e carisma, non era raro vedere Silvino infilarsi i guanti e partecipare in prima persona agli allenamenti dei portieri sui campi di Appiano Gentile. Nelle due stagioni vissute in nerazzurro il suo contributo è stato fondamentale per la conquista di due Scudetti, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e la Champions League del 2010.

    Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto" aveva scritto l'Inter sul proprio sito ufficiale nel giorno della scomparsa di Louro.



  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE LACRIME DI MOURINHO IN PANCHINA

    Prima della gara tra il suo Benfica e il Vitoria Guimaraes, durante il minuto di raccoglimento per la morte di Silvino Louro, Josè Mourinho non ha trattenuto le lacrime.

    "In quel momento, dopo nono essere potuto andare al suo funerale, vederlo sullo schermo è stato molto pesante, ma ricorderò sempre le sue parole: prima di ogni partita mi diceva sempre 'Fratello, oggi andrà tutto bene'. E' stato a casa con mia moglie, mia figlia, mio figlio, ma ora si tratta di guardare a chi resta. I suoi figli fanno parte delle nostre vite, sono cresciuti con noi e dobbiamo cercare di dare loro forza in questo momento" ha sottolineato Mourinho al termine della partita ricordando il suo storico collaboratore.


Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Roma crest
Roma
ROM