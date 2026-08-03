Perchè l'Inter è tornata su Diaby dopo il tentativo di gennaio: le indicazioni di Chivu e cosa manca ai nerazzurri

Ma chi è Moussa Diaby? E perché l'Inter ripensa a lui per sostituire Dumfries?

Francese, classe 1999, Diaby è mancino ma predilige giocare sulla destra per accentrarsi e cercare la conclusione o l'assist per un compagno.

Velocità e tecnica di certo non gli mancano. Oltre ad una discreta esperienza internazionale che lo ha portato anche a vivere una breve avventura in Italia.

Quando aveva solo diciotto anni infatti ad acquistarlo era stato il Crotone con cui è però sceso in campo appena due volte.

Gli anni migliori Diaby li ha probabilmente vissuti in Germania, dove ha vestito la maglia del Bayer Leverkusen dal 2019 al 2023. Poi si è trasferito all'Aston Villa. Per lui anche undici presenze con la nazionale francese.

L'Al-Ittihad, club saudita in cui milita attualmente, per acquistarlo ha sborsato ben 60 milioni di euro nell'estate 2024. Nell'ultima stagione per lui sei goal e ben quindici assist tra campionato e coppe in 43 presenze complessive.