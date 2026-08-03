Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

Perchè l'Inter è tornata su Diaby dopo il tentativo di gennaio: le indicazioni di Chivu e cosa manca ai nerazzurri

Calciomercato
Inter

I nerazzurri devono ancora sostituire Dumfries, le richieste di Chivu dopo l'amichevole contro il Manchester City sono state chiare: servono rinforzi sulle fasce. L'Inter ora torna su Diaby.

Pubblicità


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


Ritorno di fiamma tra l'Inter e Moussa Diaby.

Secondo quanto trapela dall'Arabia Saudita i nerazzurri sarebbero tornati sul giocatore già seguito a lungo durante il mercato di gennaio.

La sostituzione di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid tramite il pagamento della clausola rescissoria, si è d'altronde rivelata molto più complicata del previsto.

Mentre la richiesta di Chivu dopo l'ultima amichevole contro il Manchester City è stata chiarissima: servono rinforzi sulle fasce.

  • I CASI PALESTRA E KHALAILI

    Quella della fascia destra sembra diventata una sorta di maledizione nell'estate nerazzurra.

    L'Inter, in realtà, l'erede di Dumfries lo aveva scelto da tempo e contava di chiudere nel giro di poche settimane per Marco Palestra.

    Proprio quando l'accordo con l'Atalanta sembrava imminente però ecco l'irruzione sulla scena del Chelsea, che ha convinto il giocatore con un'offerta di ingaggio impossibile da pareggiare.

    I nerazzurri a quel punto hanno dirottato su Khalaili. In questo caso tutto a posto: accordo con Union-Saint Gilloise e calciatore, visite mediche svolte. Poi l'intoppo improvviso con l'israeliano che non ottiene l'idoneità sportiva dal CONI e lo stop obbligato all'operazione.

    • Pubblicità

  • DIOUF NON BASTA: LA RICHIESTA DI CHIVU

    Al momento dunque il buco lasciato da Denzel Dumfries non è stato tappato.

    Durante le prime amichevoli estive Chivu ha così definitivamente spostato sulla fascia Andy Diouf, con risultati altalenanti. Bene, a tratti molto bene, in fase offensiva. Decisamente meno bene, a tratti male, in quella difensiva.

    L'ex Lens d'altronde nasce come mezzala. E nonostante la totale disponibilità continua a ritenersi un centrocampista più che un esterno come ha spesso dichiarato anche pubblicamente.

    Luis Henrique, invece, sarebbe un esterno di ruolo ma nella scorsa stagione ha spesso deluso e difficilmente verrà rilanciato da Chivu che chiede rinforzi dal mercato.

    "L'emergenza è a destra? Se fate la conta vi risulta questo. Dipende come la metti. Magari anche a sinistra, non lo so. Di certo è che abbiamo tre esterni in questo momento, tre e mezzo perché Carlos Augusto potrebbe farlo anche lui ma io lo preferisco da terzo. Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene" ha dichiarato il tecnico nerazzurro.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'OFFERTA PER DIABY

    Ecco allora la mossa dell'Inter che, secondo quanto riporta il portale Al-Riyadiyah, avrebbe formulato un'offerta all'Al-Ittihad.

    I nerazzurri mettono sul piatto 18 milioni di euro per Moussa Diaby. Il francese era un obiettivo già durante lo scorso mercato di gennaio quando avrebbe dovuto sostituire sempre Dumfries, allora infortunato.

    L'Inter sarebbe pronta ad inserire nell'affare anche il cartellino di Asllani, rientrato dall'ultimo prestito ma di fatto fuori dal progetto e mai considerato da Chivu che d'altronde in quel ruolo ha abbondanza.

    Diaby ha un contratto con l'Al-Ittihad fino al 2029 e guadagna tantissimo, dunque per trasferirsi all'Inter dovrebbe accettare un forte taglio dell'ingaggio. Questo, ad oggi, è il nodo più difficile da sciogliere.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • DIABY L'UOMO GIUSTO PER L'INTER?

    Ma chi è Moussa Diaby? E perché l'Inter ripensa a lui per sostituire Dumfries?

    Francese, classe 1999, Diaby è mancino ma predilige giocare sulla destra per accentrarsi e cercare la conclusione o l'assist per un compagno.

    Velocità e tecnica di certo non gli mancano. Oltre ad una discreta esperienza internazionale che lo ha portato anche a vivere una breve avventura in Italia.

    Quando aveva solo diciotto anni infatti ad acquistarlo era stato il Crotone con cui è però sceso in campo appena due volte.

    Gli anni migliori Diaby li ha probabilmente vissuti in Germania, dove ha vestito la maglia del Bayer Leverkusen dal 2019 al 2023. Poi si è trasferito all'Aston Villa. Per lui anche undici presenze con la nazionale francese.

    L'Al-Ittihad, club saudita in cui milita attualmente, per acquistarlo ha sborsato ben 60 milioni di euro nell'estate 2024. Nell'ultima stagione per lui sei goal e ben quindici assist tra campionato e coppe in 43 presenze complessive.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT