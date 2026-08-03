Perchè l'Inter è tornata su Diaby dopo il tentativo di gennaio: le indicazioni di Chivu e cosa manca ai nerazzurri

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Ritorno di fiamma tra l'Inter e Moussa Diaby.
Secondo quanto trapela dall'Arabia Saudita i nerazzurri sarebbero tornati sul giocatore già seguito a lungo durante il mercato di gennaio.
La sostituzione di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid tramite il pagamento della clausola rescissoria, si è d'altronde rivelata molto più complicata del previsto.
Mentre la richiesta di Chivu dopo l'ultima amichevole contro il Manchester City è stata chiarissima: servono rinforzi sulle fasce.