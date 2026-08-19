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Inter Serie AGetty Images
Lelio Donato

Perché l'Inter è ancora la grande favorita per lo Scudetto: così i nerazzurri hanno alzato il livello

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Inter

Nonostante i tanti movimenti delle altre big, dal Milan alla Juventus passando per Roma e Como, ad oggi la grande favorita per lo Scudetto resta ancora l'Inter campione d'Italia in carica.

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Vero, il calciomercato non è ancora finito. Ma il nuovo campionato sta per iniziare e ai nastri di partenza come ormai accade da qualche anno c'è sempre una grande favorita: l'Inter.

I nerazzurri d'altronde hanno letteralmente dominato nella scorsa stagione, conquistando matematicamente lo Scudetto con tre giornate d'anticipo.

E durante questa sessione di mercato hanno se possibile ulteriormente alzato il livello aggiungendo soprattutto fisico ed esperienza alla rosa di Chivu, perdendo il solo Dumfries nell'undici titolare.

Nonostante i tanti movimenti delle altre big, insomma, la sensazione è che l'Inter sarà ancora la squadra da battere.

  • LA FORZA DELLA CONTINUITÀ

    Il maggiore punto di forza dell'Inter sta nella continuità.

    Chi si aspettava che questa potesse essere l'estate della rivoluzione è stato smentito dai fatti. I nerazzurri hanno salutato alcuni senatori dello spogliatoio, ma nessuno di loro era un titolare ormai da tempo.

    Anche in porta si è preferito cercare la soluzione in casa sostituendo Sommer con Josep Martinez, cresciuto notevolmente durante l'anno di apprendistato alle spalle dello svizzero.

    Nonostante le molte voci non si sono invece mossi i vari Bisseck, Bastoni e Calhanoglu. Mikhitaryan ha rinnovato per un'altra stagione. E davanti non è stato toccato nulla con la conferma in blocco di Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Bonny.

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  • POCHI INNESTI MIRATI

    Le difficoltà durante questa sessione di mercato non sono mancate.

    Ma alla fine l'Inter è riuscita a chiudere gli acquisti che servivano per completare la rosa di Chivu, alzando ulteriormente il livello sotto molti punti di vista.

    In difesa, ad esempio, Acerbi e de Vrij sono stati sostituiti con John Stones. L'inglese porta esperienza e leadership dopo un decennio di trionfi col Manchester City di Pep Guardiola. Oltre a qualche goal pesante sui calci piazzati.

    Sulla destra, dopo aver visto sfumare Palestra e Khalaili, alla fine è arrivato Spence. L'esterno è notevolmente cresciuto rispetto ai tempi in cui vestiva la maglia del Genoa ma conosce già il nostro campionato e dunque non avrà bisogno di troppo tempo per inserirsi.


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  • COSA MANCA ALL'INTER

    Le ultime settimane di mercato potrebbero poi regalare a Chivu un altro paio di rinforzi.

    Il grande obiettivo è Curtis Jones, che l'allenatore avrebbe già voluto lo scorso gennaio ma per il quale non c'è ancora accordo col Liverpool.

    In ogni caso a centrocampo c'è già stato il ritorno di Aleksandar Stankovic che durante il precampionato ha dimostrato di poter stare a pieno titolo in rosa. E che potrebbe diventare molto più di un semplice vice Calhanoglu.

    Infine non è escluso un colpo a sorpresa in attacco, dove l'Inter valuta profili diversi da quelli attualmente presenti nella rosa di Chivu per aggiungere velocità e imprevedibilità alla manovra offensiva.

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  • I MOTIVI DELLA SUPERIORITÀ

    Come dicevamo sopra le altre hanno cambiato tanto. Forse troppo.

    Al Milan, ad esempio, è stata l'estate dell'ennesima rivoluzione a tutti i livelli: dalla scrivania al campo, passando per la panchina dove ci sarà un tecnico alla sua prima stagione in Serie A.

    La Juventus ha confermato Spalletti nonostante la mancata qualificazione in Champions League. Ma è stata tra le società più attive sul mercato, così come il Como seppure per ragioni diverse.

    I lariani hanno sicuramente rinforzato la rosa di Fabregas. E soprattutto hanno trattenuto Nico Paz, rimasto un sogno proibito proprio per l'Inter.

    La Roma ha aggiunto qualità e potrebbe crescere sotto la guida dell'ambizioso Gasperini. Diverso il discorso sul Napoli, che si è mosso poco e ha cambiato guida tecnica passando da Conte ad Allegri. Ma in ogni caso ad oggi l'Inter sembra di un altro livello per tutte.

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