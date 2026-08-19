Perché l'Inter è ancora la grande favorita per lo Scudetto: così i nerazzurri hanno alzato il livello

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Vero, il calciomercato non è ancora finito. Ma il nuovo campionato sta per iniziare e ai nastri di partenza come ormai accade da qualche anno c'è sempre una grande favorita: l'Inter.
I nerazzurri d'altronde hanno letteralmente dominato nella scorsa stagione, conquistando matematicamente lo Scudetto con tre giornate d'anticipo.
E durante questa sessione di mercato hanno se possibile ulteriormente alzato il livello aggiungendo soprattutto fisico ed esperienza alla rosa di Chivu, perdendo il solo Dumfries nell'undici titolare.
Nonostante i tanti movimenti delle altre big, insomma, la sensazione è che l'Inter sarà ancora la squadra da battere.