Perché l'Inter è ancora la grande favorita per lo Scudetto: così i nerazzurri hanno alzato il livello

Il maggiore punto di forza dell'Inter sta nella continuità.

Chi si aspettava che questa potesse essere l'estate della rivoluzione è stato smentito dai fatti. I nerazzurri hanno salutato alcuni senatori dello spogliatoio, ma nessuno di loro era un titolare ormai da tempo.

Anche in porta si è preferito cercare la soluzione in casa sostituendo Sommer con Josep Martinez, cresciuto notevolmente durante l'anno di apprendistato alle spalle dello svizzero.

Nonostante le molte voci non si sono invece mossi i vari Bisseck, Bastoni e Calhanoglu. Mikhitaryan ha rinnovato per un'altra stagione. E davanti non è stato toccato nulla con la conferma in blocco di Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Bonny.