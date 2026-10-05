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Antonio Torrisi

Perché l'infortunio di Cristante può cambiare la stagione alla Roma di De Roon (e dar ragione a Gasperini)

Serie A
Como vs Roma
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Roma

L'olandese è pronto a prendersi un posto nella mediana giallorossa, giustificando la volontà del suo allenatore di portarlo a Roma.

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Sarà il tempo, come sempre, a dire se l'ingaggio di Marten De Roon sia stato sensato, e logico, per la Roma o se si sia trattato di una più semplice espressione del legame tra l'olandese e Gian Piero Gasperini (il più classico allievo-maestro), ma il calendario potrebbe dare una grossa mano a comprendere meglio quella che sarà la stagione del centrocampista in giallorosso.

Anche perché con l'infortunio di Bryan Cristante il centrocampo della Roma dovrà essere modificato, adattato alle esigenze imposte dal gioco dell'allenatore ex Atalanta.

E qui potrebbe salire in cattedra proprio De Roon, voluto fortemente da Gasp nella capitale e, adesso, di fronte alla grande opportunità di dimostrare che il suo tecnico ha avuto ragione a portarlo con sé.

  • CRISTANTE SALTA COMO E REAL MADRID? CHI GIOCA AL SUO POSTO?

    Piccola parentesi basata sulla concretezza. Intervenuto a Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato delle condizioni di Bryan Cristante.

    "Sta recuperando, ha un problema al collaterale: lo sta curando, ci vuole il suo tempo. Se salta Como e Real? Di sicuro no, ma non rischieremo niente: l'obiettivo è recuperarlo al meglio".

    L'ultimo passaggio è interessante: "L'obiettivo è recuperarlo al meglio". Di conseguenza è inverosimile pensare che scenda in campo contro Como e Real Madrid.

    Sono due i giocatori a poter essere schierati al suo posto: De Roon, e lo abbiamo detto, e Niccolò Pisilli, che però ha meno possibilità del primo.

  • DA "BANDIERINA" ALLA DIFESA DI GASPERINI

    Alla vigilia della sosta per le nazionali, tra l'altro, De Roon e Gasperini sono stati coinvolti nella polemica dello striscione esposto dai tifosi dell'Atalanta in occasione della sfida contro il Cagliari.

    ""Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenere… addio bandierina M. de Roon”.

    Gasperini ha poi risposto, in conferenza stampa, in maniera netta: "Dello striscione parleremo oggi, ma non è quello il punto. De Roon è stato per tanti anni, e proprio per quello è stato messo quello striscione, un giocatore che ha portato in alto i nomi dell'Atalanta, della città di Bergamo. Ha fatto qualcosa di straordinario non solo in Italia, in Europa e nel Mondo. Adesso è qui da noi e per noi è una fortuna. Lui come Balerdi sarà un altro giocatore di grande spessore una volta trovata la condizione migliore e di grande personalità. Purtroppo per lui non è stata una scelta sua: a un certo punto non rientrava giustificatamente nei piani dell'Atalanta e cosa doveva fare? La scarpa vecchia dentro a uno sgabuzzino e non doveva giocare per altre società?".

    Le parole del tecnico della Roma sono importanti anche per capire la solidità della scelta di chiamarlo a Roma: Gasp sa cosa può dare ed è per questo che quando si è presentata la possibilità di prenderlo non ci ha pensato due volte e ha chiuso tutto in poco tempo.

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  • COSA PUÒ DARE DE ROON ALLA ROMA

    In questa stagione, dopo il suo arrivo a Roma, Gasperini ha schierato De Roon per qualche minuto contro il Lecce, per poco meno di mezz'ora contro il Torino e per pochissimi minuti contro il Fenerbahce: stava per entrare in campo contro l'Inter per essere schierato nei tre centrali, ma il cambio non si è mai concretizzato, visto che il tecnico giallorosso ha poi cambiato idea.

    Questo, però, ci fa capire che al di là dell'infortunio di Cristante per l'olandese ci può essere spazio anche fuori dalla mediana. Contro il Como, però, dovrebbe toccare a lui accanto a Koné: e lì può già giustificare la scelta di Gasp di ingaggiarlo. Della sua esperienza e della sua duttilità, della sua importanza nello "sporcare" le giocate avversarie e nel favorire il gioco in transizione sappiamo già tutto. Ci ha pensato la sua esperienza all'Atalanta, proprio con il suo attuale allenatore, a raccontarlo.

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