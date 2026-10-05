Perché l'infortunio di Cristante può cambiare la stagione alla Roma di De Roon (e dar ragione a Gasperini)

Sarà il tempo, come sempre, a dire se l'ingaggio di Marten De Roon sia stato sensato, e logico, per la Roma o se si sia trattato di una più semplice espressione del legame tra l'olandese e Gian Piero Gasperini (il più classico allievo-maestro), ma il calendario potrebbe dare una grossa mano a comprendere meglio quella che sarà la stagione del centrocampista in giallorosso.

Anche perché con l'infortunio di Bryan Cristante il centrocampo della Roma dovrà essere modificato, adattato alle esigenze imposte dal gioco dell'allenatore ex Atalanta.

E qui potrebbe salire in cattedra proprio De Roon, voluto fortemente da Gasp nella capitale e, adesso, di fronte alla grande opportunità di dimostrare che il suo tecnico ha avuto ragione a portarlo con sé.