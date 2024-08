Perché l’Atalanta pensa allo svincolato Cuadrado

Difficoltà ad arrivare a Wesley del Flamengo, l’Atalanta si guarda intorno e per il ruolo di esterno destro pensa a Cuadrado e Bellanova.

Un nuovo esterno destro per rinforzare la rosa di Gasperini.

Dopo la partenza di Hateboer direzione Rennes, l’Atalanta ha individuato in Wesley del Flamengo l’uomo giusto per riempiere il vuoto in rosa alle spalle di Zappacosta, al primo posto nelle gerarchie del tecnico nerazzurro per il ruolo di esterno destro.

Come riportato da Sky Sport, però, nelle ultime ore si è bloccata la trattativa per portare il brasiliano classe 2003 in Italia, con i nerazzurri che adesso pensano a due soluzioni: una molta suggestiva porta al colombiano Cuadrado, l’altra a Bellanova del Torino.