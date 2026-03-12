Goal.com
Vittorio Rotondaro

Perché Koné non gioca titolare Bologna-Roma: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? La formazione giallorossa in Europa League

Niente titolarità per Manu Koné in Bologna-Roma, andata dell'ottavo di finale di Europa League tutto italiano: il motivo dell'assenza del francese.

Primo atto del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma: si gioca al 'Dall'Ara' la gara valida per l'andata degli ottavi di finale.

Da segnalare un'assenza pesante nell'undici titolare giallorosso, privo di uno degli elementi più importanti della rosa: stiamo parlando di Manu Koné, pilastro del centrocampo di Gian Piero Gasperini.

Ma perché il francese non figura nell'undici di partenza? Infortunio, scelta tecnica o squalifica alla base dell'esclusione dell'ex Borussia Moenchengladbach?

  • FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: CHI GIOCA AL POSTO DI KONÉ

    Gasperini per sostituire Koné ha scelto El Ayanoui in mezzo al campo insieme a Pisili.ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, N’Dicka, Ghilardi; Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante (C); Zaragoza, Malen

  • KONÉ IN PANCHINA A BOLOGNA?

    Koné risulta totalmente indisponibile per la trasferta di Bologna della Roma: il transalpino non è presente nell'elenco dei giocatori in panchina.

    Per Koné, quindi, non ci sarà la possibilità  di collezionare minuti quest'oggi. Si è riscaldato in campo per testare le sue condizioni ma per precauzione è stato deciso di mandarlo in tribuna.

  • PERCHÉ KONÉ NON GIOCA BOLOGNA-ROMA

    L'assenza di Koné è da imputare a un problema fisico a cui il giocatore è andato incontro mercoledì, nel corso dell'allenamento di rifinitura alla vigilia del calcio d'inizio.

    Koné ha accusato un affaticamento muscolare che gli impedirà di dare una mano ai propri compagni in quel del 'Dall'Ara', dove è in palio una fetta di qualificazione ai quarti di Europa League.

