Perché Koné non gioca titolare Bologna-Roma: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? La formazione giallorossa in Europa League

Koné risulta totalmente indisponibile per la trasferta di Bologna della Roma: il transalpino non è presente nell'elenco dei giocatori in panchina.

Per Koné, quindi, non ci sarà la possibilità di collezionare minuti quest'oggi. Si è riscaldato in campo per testare le sue condizioni ma per precauzione è stato deciso di mandarlo in tribuna.