Perché Kolo Muani può andare in panchina contro il Genoa: rendimento, turnover, Alajbegovic chiede spazio

Randal Kolo Muani fuori dai titolari è un'opzione che, fino a questo momento, Luciano Spalletti non ha mai contemplato. Così come l'allenatore bianconero non ha mai rinunciato a salire sul carro del francese, nella buona e (soprattutto) nella cattiva sorte.
Ma visto che un po' per tutto c'è una prima volta, ecco che nella gara che la Juventus disputerà contro il Genoa alle 20.45 Kolo Muani può partire dalla panchina. Sarebbe un fatto inedito, perlomeno in campionato: solo in Europa League è già accaduto. Ma le motivazioni per una simile scelta da parte di Spalletti non mancherebbero.
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