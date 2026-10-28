Perché Kolo Muani può andare in panchina contro il Genoa: rendimento, turnover, Alajbegovic chiede spazio

Nelle ultime partite, Kolo Muani ha ricominciato a vedere i vecchi fantasmi. Quelli delle primissime partite della stagione, nelle quali combinava poco e quel che combinava lo faceva male, beccandosi pure i fischi spazientiti dell'Allianz Stadium.

L'ex PSG e Tottenham si è svegliato a cavallo della sosta. Ha fatto benissimo contro l'Atalanta, pur senza segnare, e poi ha finalmente trovato la via delle porte avversarie in tre occasioni, contro NEC, Cagliari e Celta Vigo. Le ultime due segnature, una dopo l'altra. Sembrava l'alba di una nuova vita, ma non è stato così.

La realtà dice che il rendimento di Kolo Muani continua a essere estremamente altalenante. Randal non ha convinto contro la Lazio e neppure contro Rennes e Lecce, nonostante Spalletti nell'ultima settimana gli abbia affiancato Woltemade.