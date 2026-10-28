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Stefano Silvestri

Perché Kolo Muani può andare in panchina contro il Genoa: rendimento, turnover, Alajbegovic chiede spazio

Serie A
Juventus
Genoa vs Juventus
Genoa
R. Kolo Muani

Il francese della Juventus, sempre titolare fino a questo momento in campionato, non è certo del posto a Marassi: i motivi della possibile scelta di Spalletti.

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Randal Kolo Muani fuori dai titolari è un'opzione che, fino a questo momento, Luciano Spalletti non ha mai contemplato. Così come l'allenatore bianconero non ha mai rinunciato a salire sul carro del francese, nella buona e (soprattutto) nella cattiva sorte.

Ma visto che un po' per tutto c'è una prima volta, ecco che nella gara che la Juventus disputerà contro il Genoa alle 20.45 Kolo Muani può partire dalla panchina. Sarebbe un fatto inedito, perlomeno in campionato: solo in Europa League è già accaduto. Ma le motivazioni per una simile scelta da parte di Spalletti non mancherebbero.


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  • UN RENDIMENTO ALTALENANTE

    Nelle ultime partite, Kolo Muani ha ricominciato a vedere i vecchi fantasmi. Quelli delle primissime partite della stagione, nelle quali combinava poco e quel che combinava lo faceva male, beccandosi pure i fischi spazientiti dell'Allianz Stadium.

    L'ex PSG e Tottenham si è svegliato a cavallo della sosta. Ha fatto benissimo contro l'Atalanta, pur senza segnare, e poi ha finalmente trovato la via delle porte avversarie in tre occasioni, contro NEC, Cagliari e Celta Vigo. Le ultime due segnature, una dopo l'altra. Sembrava l'alba di una nuova vita, ma non è stato così.

    La realtà dice che il rendimento di Kolo Muani continua a essere estremamente altalenante. Randal non ha convinto contro la Lazio e neppure contro Rennes e Lecce, nonostante Spalletti nell'ultima settimana gli abbia affiancato Woltemade.

  • IL TURNOVER

    Certo, non tutto si può riassumere a questo. C'è anche la questione menzionata all'inizio: Kolo Muani fin qui ha giocato otto volte su otto dall'inizio in campionato, spesso rimanendo in campo per 90 minuti. Anche a Lecce è partito dal 1', uscendo poi nel corso della ripresa.

    Gli impegni ravvicinati sono tanti, si gioca il primo turno infrasettimanale della stagione e Spalletti deve necessariamente pensare al modo migliore di dosare le forze dei propri giocatori. Anche perché nel weekend è in programma il big match contro il Napoli, che sarà pure in crisi ma che rappresenta pur sempre un avversario d'élite.

    Anche per questo Kolo Muani potrebbe riposare, almeno dall'inizio, contro il Genoa: per resettare la mente e per far rifiatare gambe e corpo, in modo da ripresentarsi nelle migliori condizioni possibili al posticipo di domenica sera contro i partenopei.

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  • Alajbegovic JuventusGetty Images

    ALAJBEGOVIC CHIEDE SPAZIO

    In tutto questo, chi sembra essere praticamente sicuro di un posto da titolare al Ferraris è Nick Woltemade. Anche se pure lui non è che abbia fatto chissà che a Lecce: anzi.

    Accanto al tedesco, il ballottaggio in linea di principio sarà così tra Kolo Muani e Kerim Alajbegovic. Roba da 55 e 45, se non da 51 e 49. Anche perché lo stesso Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia, ha spiegato che un modo per far giocare il talento bosniaco c'è, eccome. Anche nel nuovo 3-5-2.

    "Questo è un tema corretto, nel senso che il 3-5-2 parte un pochino dalla valutazione dei calciatori, e che naturalmente non fa dimenticare la composizione della nostra rosa. Bisogna non penalizzare quelli che hanno caratteristiche diverse, perché basta una piccolissima rotazione e diventa un 3-4-2-1. Nei due sotto punta ci possono stare tutti. Questo lo puoi fare anche con Kolo Muani, che può stare in questo mezzo spazio, può essere più trequartista o più punta esterna. Alajbegovic fa parte di questi calciatori".

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  • SEMPRE SUL CARRO

    L'eventuale panchina, naturalmente, non rappresenterebbe una bocciatura per Kolo Muani. Spalletti continua a credere in lui, anche perché non ha alternative: deve dare fiducia a prescindere al proprio attaccante per evitare che la sua stagione prenda una piega pericolosa.

    "Oltre alla partita che fa, bisogna andarci a mettere ciò che provoca negli avversari avendolo davanti e il vantaggio che dà ai propri compagni di squadra - ha detto l'allenatore bianconero in conferenza - Lui provoca sempre un effetto di timore negli avversari. E i suoi compagni si prendono dei vantaggi. Poi è vero che ancora non è a quel livello lì, ma una cosa che mi è piaciuta tantissimo quando ha fatto il 2-0 Douglas Luiz. Guardate la reazione di Kolo Muani, come ci tiene, qual è il suo stato d’animo, la sua volontà. Ha avuto la reazione di un calciatore felicissimo, non geloso, felice se la squadra vince e non se fa goal lui. Gli interessa il risultato di squadra. Per me è sufficiente per essere contento e per avere totale fiducia in lui".

    Certo, un attaccante deve anche segnare o far segnare. E questo Kolo Muani lo ha fatto troppo poco fin qui, così come lo aveva fatto pochissimo al Tottenham l'anno scorso. Il Genoa può rappresentare la sua prima occasione di riscatto: forse, però, non dal primo minuto.

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