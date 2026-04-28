Perché Kilicsoy non gioca più: da rivelazione a incognita, le ultime sul futuro e il possibile riscatto del Cagliari

Solo pochi mesi fa si parlava di uno dei talenti più puri e interessanti della Serie A, ma oggi lo scenario è cambiato radicalmente.
Per Semih Kilicsoy, trascinatore del Cagliari tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il futuro in Italia è sempre più incerto e molto dipenderà dalle ultime gare stagionali.
Tra il rientro di Andrea Belotti e l’esplosione del classe 2007 Paul Mendy, lo spazio in rossoblù rischia di ridursi sempre di più: quale sarà il suo destino? Resterà al Cagliari o tornerà al Besiktas?