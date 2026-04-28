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Semih Kilicsoy Cagliari Getty Images
Michael Baldoin

Perché Kilicsoy non gioca più: da rivelazione a incognita, le ultime sul futuro e il possibile riscatto del Cagliari

Serie A
Cagliari

Il talento turco è passato dall’essere il punto di riferimento offensivo del Cagliari a una seconda scelta: i motivi e gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro.

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Solo pochi mesi fa si parlava di uno dei talenti più puri e interessanti della Serie A, ma oggi lo scenario è cambiato radicalmente.

Per Semih Kilicsoy, trascinatore del Cagliari tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il futuro in Italia è sempre più incerto e molto dipenderà dalle ultime gare stagionali.

Tra il rientro di Andrea Belotti e l’esplosione del classe 2007 Paul Mendy, lo spazio in rossoblù rischia di ridursi sempre di più: quale sarà il suo destino? Resterà al Cagliari o tornerà al Besiktas?

  • L'EXPLOIT TRA FINE DICEMBRE E GENNAIO

    I primi mesi in Italia sono stati complicati: appena 69 minuti collezionati in Serie A nei primi quattro mesi, senza mai partire titolare.

    Il classe 2005 ha dovuto attendere il 21 dicembre, nel 2-2 contro il Pisa, per esordire dal primo minuto e trovare anche il suo primo goal in rossoblù.

    Da lì la svolta: conferma nella gara successiva, con il 2-1 in trasferta contro il Torino, poi altre grandi prestazioni culminate con due reti consecutive a fine gennaio, negli scontri diretti contro Fiorentina e Verona, entrambi vinti dal Cagliari.

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  • ENIGMA KILICSOY: DA TITOLARE AD INUTILIZZATO NEL CAGLIARI

    Da quel momento in poi sono arrivate prestazioni altalenanti, spesso deludenti, che hanno spinto Pisacane a rivedere le proprie scelte offensive. Nel frattempo, la squadra ha smesso di vincere con continuità, avvicinandosi pericolosamente alla zona retrocessione.

    L’ultima presenza da titolare risale al 15 marzo, nella sorprendente sconfitta per 3-1 contro il Pisa; poi appena 32 minuti complessivi nelle due gare successive contro Napoli e Sassuolo.

    Per il classe 2005 è quindi arrivato il crollo nelle gerarchie: zero minuti contro Cremonese, Inter e Atalanta, partite in cui i sardi hanno comunque raccolto sei punti, grazie ai successi contro le squadre di Giampaolo e Palladino, risultati fondamentali nella corsa salvezza.

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  • LE PAROLE DI PISACANE: "KILICSOY DEVE FARE UNO STEP IMPORTANTE"

    Prima del match contro l'Atalanta, poi vinto per 3-2 dal Cagliari, nel corso della conferenza stampa Pisacane ha parlato così del suo attaccante:

    "Kilicsoy è un ragazzo che viene da un altro paese, con una cultura differente e l'abbiamo coccolato tanto all'inizio. Adesso deve fare uno step importante. Questa settimana ha lavorato bene, deve trovare la continuità a livello di intensità negli allenamenti. Gioca in un campionato difficilissimo, con difensori fortissimi. Ha avuto la sua dose di carica con il Pisa, poi il Ramadan l'ha un po' frenato. Mi auguro che ora, in queste ultime partite abbia un rendimento migliore".

  • IL FUTURO DI KILICSOY: LE CIFRE DEL RISCATTO DEL CAGLIARI

    Quello che solo pochi mesi fa sembrava un riscatto pressoché scontato, oggi appare molto lontano.

    Il classe 2005 è infatti di proprietà del Besiktas ed è arrivato in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

    Per acquistarlo a titolo definitivo, il Cagliari dovrebbe versare 12 milioni di euro nelle casse del club turco, dovendo inoltre fare i conti con una clausola del 20% sulla futura rivendita.

    Un investimento importante per la società rossoblù che, in caso poi di cessione, dovrebbe rinunciare anche a un quinto dell’incasso: uno scenario che, ad oggi, appare sempre meno probabile.

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