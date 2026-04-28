Perché Kilicsoy non gioca più: da rivelazione a incognita, le ultime sul futuro e il possibile riscatto del Cagliari

Da quel momento in poi sono arrivate prestazioni altalenanti, spesso deludenti, che hanno spinto Pisacane a rivedere le proprie scelte offensive. Nel frattempo, la squadra ha smesso di vincere con continuità, avvicinandosi pericolosamente alla zona retrocessione.

L’ultima presenza da titolare risale al 15 marzo, nella sorprendente sconfitta per 3-1 contro il Pisa; poi appena 32 minuti complessivi nelle due gare successive contro Napoli e Sassuolo.

Per il classe 2005 è quindi arrivato il crollo nelle gerarchie: zero minuti contro Cremonese, Inter e Atalanta, partite in cui i sardi hanno comunque raccolto sei punti, grazie ai successi contro le squadre di Giampaolo e Palladino, risultati fondamentali nella corsa salvezza.