Perché Kessié ha detto no alla Juventus e va all'Atalanta: scelta di cuore ma non solo, c'entra anche il contratto

Kessié è nato in Costa d'Avorio, ma è cresciuto calcisticamente a Bergamo.

La Dea lo ha prelevato giovanissimo dallo Stella Club, squadra del campionato ivoriano, facendolo crescere in Primavera prima dell'anno in prestito al Cesena, in Serie B, con 36 presenze, 4 goal e la promozione in Serie A sfumata ai playoff.

Un'annata comunque super convincente, che ha convinto l'Atalanta e Gasperini a lanciarlo subito in prima squadra, con risposte immediate. La prima stagione in Serie A di Kessié si conclude infatti con 6 goal e 4 assist. Poi il trasferimento al Milan e la successiva vittoria dello Scudetto, da protagonista.

Ma se la sua carriera ha avuto questo tipo di svolta, Kessié lo deve in gran parte all'Atalanta, che lo ha lanciato nel grande calcio, coccolandolo come un piccolo campione. E appena si è ripresentata l'opportunità di tornare a 'casa', Kessié l'ha colta al volo.