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kessieGetty Images
Marco Trombetta

Perché Kessié ha detto no alla Juventus e va all'Atalanta: scelta di cuore ma non solo, c'entra anche il contratto

Calciomercato
F. Kessie
Juventus
Atalanta

I motivi del rifiuto alla Juventus da parte di Kessié e della scelta di tornare all'Atalanta nove anni dopo l'addio.

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Franck Kessié ha animato gli ultimi giorni di calciomercato con continui colpi di scena.

Con la Juventus sembrava fatta, con l'accordo economico già trovato, poi si è inserita la Roma dal suo mentore Gasperini e infine a spuntarla è stata proprio la ex storica del Gasp, la sua cara vecchia Atalanta.

Ma cosa è successo nelle ultime ore? E perché Kessié ha deciso di tornare alla Dea rifiutando i bianconeri?

  • KESSIE UFFICIALE ALL'ATALANTA



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  • KESSIE DI NUOVO ALLA DEA, SCELTA DI CUORE

    Kessié è nato in Costa d'Avorio, ma è cresciuto calcisticamente a Bergamo.

    La Dea lo ha prelevato giovanissimo dallo Stella Club, squadra del campionato ivoriano, facendolo crescere in Primavera prima dell'anno in prestito al Cesena, in Serie B, con 36 presenze, 4 goal e la promozione in Serie A sfumata ai playoff.

    Un'annata comunque super convincente, che ha convinto l'Atalanta e Gasperini a lanciarlo subito in prima squadra, con risposte immediate. La prima stagione in Serie A di Kessié si conclude infatti con 6 goal e 4 assist. Poi il trasferimento al Milan e la successiva vittoria dello Scudetto, da protagonista.

    Ma se la sua carriera ha avuto questo tipo di svolta, Kessié lo deve in gran parte all'Atalanta, che lo ha lanciato nel grande calcio, coccolandolo come un piccolo campione. E appena si è ripresentata l'opportunità di tornare a 'casa', Kessié l'ha colta al volo.

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  • IL NO ALLA JUVE PER IL CONTRATTO

    Ma non è stata, ovviamente, solo una questione di cuore.

    A far propendere Kessié per il rifiuto alla Juventus è stato anche l'aspetto contrattuale.

    I bianconeri gli offrivano due anni di contratto con opzione per il terzo, 4 milioni di stipendio più 2 di bonus non facilmente raggiungibili e un altro bonus per eventuali vittorie delle competizioni.

    L'Atalanta invece ha messo subito sul piatto tre anni di contratto a 4,5 milioni netti a stagione più bonus alla firma, accontentando in toto le richieste di Kessié, sia come ingaggio che come durata del contratto. Un fattore, oltre a quello nostalgico, che alla fine ha fatto la differenza, tagliando fuori la Juventus.

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  • E LA ROMA?

    Negli ultimi giorni per Kessié si era fatta avanti la Roma di Gasperini, che avrebbe allenato nuovamente l'ivoriano molto volentieri dopo averlo portato ai massimi livelli a Bergamo.

    I giallorossi erano pronti a fare un'offerta migliore di quella della Juventus, ma di fatto non c'è stato il tempo. I primi contatti non si sono tramutati in qualcosa di concreto e nel frattempo l'Atalanta ha fatto la sua mossa, spiazzando non solo la Juventus ma anche la Roma.

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