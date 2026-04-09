Perché Kean non gioca titolare Crystal Palace-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica? I motivi dell'assenza nell'andata dei quarti di Conference League

Reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato, che sono serviti per rendere un po' meno preoccupante la situazione di classifica, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino in Conference League e lo fa con un animo probabilmente diverso rispetto alle sue ultime uscite europee.
La compagine gigliata, dopo il tanto turnover dei turni precedenti, scenderà in campo a Londra contro il Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale, schierando una formazione molto più vicina a quella titolare.
L'obiettivo è quello ovviamente di garantirsi un risultato favorevole in vista del ritorno, ma per la sfida del Selhurst Park, Paolo Vanoli non potrà contare su uno dei suoi uomini più importanti: Moise Kean.