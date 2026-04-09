Perché Kean non gioca titolare Crystal Palace-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica? I motivi dell'assenza nell'andata dei quarti di Conference League

Moise Kean non è in perfette condizioni fisiche e per questo motivo non scenderà in campo al Selhurst Park.

A confermarlo è stato Paolo Vanoli nella conferenza stampa di presentazione del match.

"Dopo l'allenamento di ieri, stamani aveva ancora dolore alla tibia. Si tratta di un fastidio che si porta dietro da tanto tempo e che stiamo cercando di gestire".