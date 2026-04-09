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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Perché Kean non gioca titolare Crystal Palace-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica? I motivi dell'assenza nell'andata dei quarti di Conference League

Conference League
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Crystal Palace vs Fiorentina
Crystal Palace

La Fiorentina affronterà il Crystal Palace senza poter contare sull'apporto di Kean: i motivi della sua assenza e chi lo sostituisce.

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Reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato, che sono serviti per rendere un po' meno preoccupante la situazione di classifica, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino in Conference League e lo fa con un animo probabilmente diverso rispetto alle sue ultime uscite europee.

La compagine gigliata, dopo il tanto turnover dei turni precedenti, scenderà in campo a Londra contro il Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale, schierando una formazione molto più vicina a quella titolare.

L'obiettivo è quello ovviamente di garantirsi un risultato favorevole in vista del ritorno, ma per la sfida del Selhurst Park, Paolo Vanoli non potrà contare su uno dei suoi uomini più importanti: Moise Kean.

  • Kean Verona FiorentinaGetty

    UN'ASSENZA CHE SORPRENDE

    Moise Kean, nonostante le recenti fatiche con la Nazionale azzurra nei playoff Mondiali, è regolarmente sceso in campo nell'ultima partita di campionato vinta della Fiorentina sul campo del Verona.

    Al Bentegodi, l'attaccante gigliato è rimasto in campo per 76', prima di essere sostituito da Fazzini.

    Anche per questo motivo, ha destato molta sorpresa la sua assenza in una sfida importante come quella contro il Crystal Palace.

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  • PERCHÈ KEAN NON GIOCA CONTRO IL CRYSTAL PALACE?

    Moise Kean non è in perfette condizioni fisiche e per questo motivo non scenderà in campo al Selhurst Park.

    A confermarlo è stato Paolo Vanoli nella conferenza stampa di presentazione del match.

    "Dopo l'allenamento di ieri, stamani aveva ancora dolore alla tibia. Si tratta di un fastidio che si porta dietro da tanto tempo e che stiamo cercando di gestire".

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  • KEAN CONVOCATO PER IL CRYSTAL PALACE?

    Il nome di Moise Kean non figura nella lista dei convocati della Fiorentina per la sfida con il Crystal Palace.

    L'attaccante dunque non andrà nemmeno in panchina e non potrà dare il suo contributo a gara in corso.

    Come spiegato da Vanoli, Kean è rimasto a Firenze per recuperare al meglio per la prossima importante sfida di campionato contro la Lazio.


  • Piccoli Cremonese FiorentinaGetty Images

    CHI SOSTITUISCE KEAN A LONDRA?

    A prendere il posto di Moise Kean nel cuore dell'attacco della Fiorentina contro il Crystal Palace, sarà Roberto Piccoli.

    L'ex Cagliari, in questa edizione della Conferenze League ha già totalizzato 8 presenze segnando 3 goal.


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