Perché Kean non gioca titolare Cremonese-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

La ventinovesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra la Cremonese di Nicola e la Fiorentina di Vanoli, entrambe impelagate nella lotta per non retrocedere: si tratta dunque di uno scontro diretto a tutti gli effetti, a dispetto delle previsioni di inizio stagione.
Nell'undici titolare schierato dal tecnico viola spicca un'assenza importante: quella di Moise Kean, escluso dalla formazione iniziale di scena allo 'Zini'.
Ma perché Kean non gioca dal primo minuto Cremonese-Fiorentina? Colpa di un infortunio o semplice scelta tecnica operata da Vanoli? Il motivo.