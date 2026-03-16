Perché Kean non gioca titolare Cremonese-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

L'assenza di Kean dall'undici titolare della Fiorentina è la conseguenza della contusione alla tibia che ha impedito al classe 2000 di presenziare tra i convocati per le ultime due sfide contro Parma in campionato e Rakow in Conference League.

La condizione non è ancora quella dei tempi migliori, ma il fatto che Kean sia da considerare a disposizione e dunque impiegabile per una porzione di incontro è un aspetto non di poco conto nell'economia viola.