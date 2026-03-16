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Moise Kean Fiorentina TorinoGetty Images
Vittorio Rotondaro

Perché Kean non gioca titolare Cremonese-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Nell'undici titolare della Fiorentina non c'è Moise Kean: il perché dell'assenza dell'attaccante italiano contro la Cremonese.

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La ventinovesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra la Cremonese di Nicola e la Fiorentina di Vanoli, entrambe impelagate nella lotta per non retrocedere: si tratta dunque di uno scontro diretto a tutti gli effetti, a dispetto delle previsioni di inizio stagione.

Nell'undici titolare schierato dal tecnico viola spicca un'assenza importante: quella di Moise Kean, escluso dalla formazione iniziale di scena allo 'Zini'.

Ma perché Kean non gioca dal primo minuto Cremonese-Fiorentina? Colpa di un infortunio o semplice scelta tecnica operata da Vanoli? Il motivo.

  • FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: CHI GIOCA AL POSTO DI KEAN

    Il riferimento offensivo sarà Piccoli, circondato da Parisi e Gudmundsson. Fagioli in cabina di regia, Mandragora e Brescianini mezzali. Linea difensiva a quattro davanti alla porta di De Gea.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

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  • KEAN IN PANCHINA A CREMONA?

    Nel pomeriggio di domenica, la Fiorentina ha reso noto l'elenco dei convocati per la trasferta lombarda: regolarmente presente Kean.

    L'ex Juventus siederà dunque in panchina allo 'Zini' e non è affatto da escludere un subentro nel corso del match, soprattutto qualora la Fiorentina dovesse avere bisogno del suo fiuto per il goal per indirizzare dalla propria parte un confronto dall'importanza elevatissima.

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  • PERCHÉ KEAN NON GIOCA TITOLARE CREMONESE-FIORENTINA

    L'assenza di Kean dall'undici titolare della Fiorentina è la conseguenza della contusione alla tibia che ha impedito al classe 2000 di presenziare tra i convocati per le ultime due sfide contro Parma in campionato e Rakow in Conference League.

    La condizione non è ancora quella dei tempi migliori, ma il fatto che Kean sia da considerare a disposizione e dunque impiegabile per una porzione di incontro è un aspetto non di poco conto nell'economia viola.

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