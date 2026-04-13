Perché Kean non gioca Fiorentina-Lazio? Infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va in panchina? Il motivo dell'assenza

La Fiorentina si prepara alla sfida casalinga contro la Lazio con un’assenza pesante in attacco: Moise Kean non sarà a disposizione.
Il centravanti viola resta alle prese con un problema fisico che lo tormenta da tempo e che lo ha già costretto a saltare anche l’impegno europeo in Conference League.
Non si tratta né di squalifica né di scelta tecnica, ma di una condizione fisica non ancora risolta che ha portato lo staff a escluderlo dalla gara.
Il club viola ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera: Moise Kean non figura nella lista dei calciatori a disposizione di Paolo Vanoli per il match di questa sera.