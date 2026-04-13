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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Alessandro De Felice

Perché Kean non gioca Fiorentina-Lazio? Infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va in panchina? Il motivo dell'assenza

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Fiorentina vs Lazio

L’attaccante della Nazionale salta la sfida tra i viola di Vanoli e la Lazio di Sarri: il motivo del suo forfait.

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La Fiorentina si prepara alla sfida casalinga contro la Lazio con un’assenza pesante in attacco: Moise Kean non sarà a disposizione.

Il centravanti viola resta alle prese con un problema fisico che lo tormenta da tempo e che lo ha già costretto a saltare anche l’impegno europeo in Conference League.

Non si tratta né di squalifica né di scelta tecnica, ma di una condizione fisica non ancora risolta che ha portato lo staff a escluderlo dalla gara.

Il club viola ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera: Moise Kean non figura nella lista dei calciatori a disposizione di Paolo Vanoli per il match di questa sera.

  • PERCHÉ KEAN NON GIOCA FIORENTINA-LAZIO

    Il nodo principale resta la botta alla tibia sinistra che continua a causare dolore al giocatore.

    Kean continua ad accusare i soliti fastidi alla tibia sinistra che già più volte in tempi recenti lo hanno messo K.O.

    Il centravanti aveva mostrato segnali di miglioramento nei giorni scorsi, ma non sufficienti per garantire una presenza in campo.


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  • KEAN VA IN PANCHINA?

    Moise Kean non sarà a disposizione di Paolo Vanoli per la sfida di questa sera tra Fiorentina e Lazio.

    L’attaccante classe 2000 della Nazionale non è stato convocato e di conseguenza non sarà in panchina questa sera allo stadio Artemio Franchi.


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  • CONVOCATI FIORENTINA


  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Harrison, Brescianini, Ndour, Fazzini, Piccoli. Allenatore: Vanoli

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