Perché Kean non gioca Fiorentina-Empoli? Infortunio, squalifica o scelta tecnica: quando torna l’attaccante

Fiorentina vs Empoli

Dopo aver saltato l’ultima sfida contro il Cagliari, Moise Kean non sarà a disposizione di Palladino nemmeno per Fiorentina-Empoli: il motivo.

Nella Fiorentina che sfida l’Empoli con l’obiettivo di conquistare tre punti preziosissimi per la corsa verso un posto in Europa, Raffale Palladino non potrà nuovamente contare su Moise Kean.

Dopo aver saltato l’ultima sfida di campionato contro il Cagliari, l’attaccante classe 2000 non sarà a disposizione dell’allenatore viola nemmeno per il derby toscano di campionato: l’ex Juventus infatti non è stato nemmeno convocato.

Ma perché Kean non ci sarà in Fiorentina-Empoli? Infortunio, squalifica o scelta tecnica: tutti gli aggiornamenti.