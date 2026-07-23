Perché la Juventus vende Openda: dal riscatto automatico alle difficoltà vissute in bianconero, cosa non ha funzionato

Dal punto di vista sportivo la stagione di Openda è stata complicata: dopo una prima metà vissuta quasi sempre da subentrante, con un goal in campionato siglato alla Roma a dicembre e uno in Champions League a fine novembre, nel periodo migliore del belga a Torino (quello che sembrava poterlo consacrare), da marzo Luciano Spalletti lo ha impiegato sempre meno, relegandolo a un posto in panchina che ha, in qualche modo, definito il suo percorso in bianconero.

Con l'allenatore di Certaldo, poi, ha dato vita a un episodio un po' controverso a gennaio: nel corso della sfida contro il Benfica, poco prima di farlo entrare, Spalletti è andato da Openda, reo di aver avuto un atteggiamento non adatto (a detta del tecnico). Si avvicina, entra a contatto e gli urla: "Svegliati! Ti devi svegliare!". E, insomma, eccoci qui.

A maggio, prima della grande delusione per la mancata qualficazione in Champions League, Spalletti aveva provato a spiegare perché il belga non trovasse mai posto in partita.

"Quello è un altro degli errori che ho fatto io. Perché io devo scegliere e le scelte le faccio tentando di considerare tutto e qualcosa mi perdo di sicuro. Openda si sta impegnando, e si sta facendo bene, gli vogliam bene tutti. Se non l’ho fatto giocare è perché credevo fossero meglio gli altri".

Non è andata bene, insomma.