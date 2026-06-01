Perché Julian Brandt può essere un colpo da Champions per la Roma: dal feeling con Malen all'esperienza internazionale, a parametro zero un affare top

Non ha vinto moltissimo nella sua avventura al Borussia Dortmund - solo una Supercoppa di Germania nel 2019 e una Coppa di Germania nel 2021 - ma Julian Brandt ha decisamente lasciato una traccia indelebile nel corso degli ultimi anni.

307 presenze in sette stagioni, impreziosite da 57 goal e soprattutto 70 assist, la specialità della casa, una dote per cui si era messo in luce già ai tempi del Bayer Leverkusen e che lo ha reso elemento imprescindibile per tutti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina del BVB.









Da sottolineare anche la sua tenuta atletica: non ha di fatto mai avuto infortuni importanti in carriera, disputando una media di 31 partite su 34 in Bundesliga a stagione.

Quest'anno, dopo l'annuncio dell'addio nel mese di marzo, ha perso gradualmente minutaggio con Kovac, chiudendo comunque la sua ultima annata con il Dortmund con 11 goal e 4 assist in 41 presenze.