Perché Julian Brandt può essere un colpo da Champions per la Roma: dal feeling con Malen all'esperienza internazionale, a parametro zero un affare top

Alzare il tasso tecnico e d'esperienza internazionale: dopo aver centrato la qualificazione in Champions League le richieste di Gian Piero Gasperini per il mercato della Roma sono focalizzate su questi due aspetti, legati ad incrementare la qualità e la caratura europea della rosa.
È per questo che uno dei nomi che più intriga i giallorossi in questa prima fase è quello di Julian Brandt, trequartista classe 1995, per anni colonna del Borussia Dortmund e in procinto di diventare free agent. A partire dal 1 luglio il centrocampista tedesco sarà ufficialmente svincolato, dopo aver chiuso un'esperienza durata sette anni con i gialloneri.