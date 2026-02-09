Perché Joan Laporta si è "dimesso" dalla carica di presidente del Barcellona alla vigilia delle elezioni

Laporta entra in corsa come grande favorito, ma non sarà l'unico candidato. Il numero dei suoi sfidanti è salito a quattro e Víctor Font emerge ancora una volta come principale antagonista. Font, che è arrivato secondo dietro Laporta nelle elezioni del 2021 con 16.679 voti contro i 30.184 del rivale, ha trascorso gli ultimi cinque anni a coltivare una piattaforma di modernizzazione e prudenza finanziaria.

Ad affiancare Font nella corsa alla presidenza ci sono Marc Ciria, Xavier Vilajoana e Joan Camprubi, che hanno tutti annunciato la loro intenzione di candidarsi. Ma annunciare la propria candidatura è solo il primo passo: per vedere il proprio nome stampato sulla scheda elettorale a marzo, ogni aspirante dovrà superare la famigerata fase di raccolta delle firme.

Ogni candidato, compreso Laporta, è tenuto a presentare 2.321 firme valide dei membri del club a sostegno della propria candidatura. Questa soglia funge spesso da filtro, riducendo il campo solo a coloro che godono di un autentico sostegno popolare. Nelle precedenti elezioni, numerosi pre-candidati sono caduti su questo ostacolo. La corsa alle firme sarà il primo vero banco di prova del sentimento anti-Laporta all'interno della tifoseria.