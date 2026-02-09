Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Joan Laporta Barcagetty
Peter McVitie

Perché Joan Laporta si è "dimesso" dalla carica di presidente del Barcellona alla vigilia delle elezioni

Il presidente del Barcellona ha utilizzato una mossa strategica per poter partecipare alle elezioni del 15 marzo: il suo principale rivale per la rielezione sarà Victor Font.

Pubblicità

Joan Laporta ha ufficialmente rassegnato le dimissioni da presidente del Barcellona. Ma la sua uscita di scena altro non è che una mossa strategica in vista delle prossime elezioni del club. 

Il massimo dirigente catalano cercherà di ottenere un nuovo mandato dai soci il 15 marzo, lasciando nel frattempo la gestione al comitato direttivo e preparandosi nel frattempo a sfidare Víctor Font e altri tre candidati per la carica più alta del Barça.

Come stanno le cose nel dettaglio? Presto spiegato.

  • LE DIMISSIONI DI LAPORTA

    Laporta si è dimesso dalla carica di presidente, dando il via ufficiale al processo elettorale del club. Le dimissioni sono una formalità necessaria dettata dallo statuto del club, che apre la strada alla ricandidatura dello stesso Laporta, il quale cercherà ora di assicurarsi un terzo mandato alla guida dei catalani. La regola garantisce parità di condizioni e impedisce al presidente in carica di utilizzare direttamente l'apparato quotidiano del club per scopi elettorali durante il periodo elettorale.

    In assenza di Laporta, la gestione quotidiana del club non sarà lasciata al caso. È stata istituita una commissione di gestione per supervisionare le operazioni fino alla chiusura delle urne. Questo organo provvisorio sarà guidato da Rafa Yuste, fidato alleato di Laporta che ricopre la carica di vicepresidente sportivo dalla vittoria elettorale del 2021. Il ruolo principale di Yuste sarà quello di garantire stabilità e neutralità, il tutto mentre la macchina politica del club si preparerà per il voto decisivo del 15 marzo.

    • Pubblicità
  • FBL-ESP-CORRUPTION-TRIALAFP

    FONT E I RIVALI

    Laporta entra in corsa come grande favorito, ma non sarà l'unico candidato. Il numero dei suoi sfidanti è salito a quattro e Víctor Font emerge ancora una volta come principale antagonista. Font, che è arrivato secondo dietro Laporta nelle elezioni del 2021 con 16.679 voti contro i 30.184 del rivale, ha trascorso gli ultimi cinque anni a coltivare una piattaforma di modernizzazione e prudenza finanziaria.

    Ad affiancare Font nella corsa alla presidenza ci sono Marc Ciria, Xavier Vilajoana e Joan Camprubi, che hanno tutti annunciato la loro intenzione di candidarsi. Ma annunciare la propria candidatura è solo il primo passo: per vedere il proprio nome stampato sulla scheda elettorale a marzo, ogni aspirante dovrà superare la famigerata fase di raccolta delle firme.

    Ogni candidato, compreso Laporta, è tenuto a presentare 2.321 firme valide dei membri del club a sostegno della propria candidatura. Questa soglia funge spesso da filtro, riducendo il campo solo a coloro che godono di un autentico sostegno popolare. Nelle precedenti elezioni, numerosi pre-candidati sono caduti su questo ostacolo. La corsa alle firme sarà il primo vero banco di prova del sentimento anti-Laporta all'interno della tifoseria.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TRA IL CAMP NOU E... MESSI

    La campagna elettorale sarà dominata da questioni di grande rilevanza, con il futuro del Camp Nou al centro dell'attenzione. Con la ristrutturazione ormai nelle fasi finali, Laporta si proporrà come l'unico uomo in grado di portare a termine il progetto entro il 2027 senza compromettere la competitività della squadra. I suoi rivali, tuttavia, probabilmente esamineranno attentamente i ritardi e le leve finanziarie utilizzate per finanziare la costruzione.

    Al di là dei mattoni e del cemento, il richiamo emotivo della campagna potrebbe ruotare attorno a Lionel Messi. Con la leggenda argentina ormai vicina alla fine della carriera, la questione del suo potenziale ritorno in veste non agonistica - o di una stagione finale di tributo - rimane uno strumento potente per influenzare gli elettori. Anche la salute finanziaria del club e i potenziali acquisti estivi di grande richiamo saranno campi di battaglia cruciali, considerato come i soci chiedano un ritorno al dominio europeo.

  • FBL-ESP-JOAN GAMPER-BARCELONA-COMOAFP

    MOMENTO DECISIVO

    Per quanto riguarda Laporta, queste elezioni riguardano la sua eredità. Dopo aver presieduto l'era d'oro del club tra il 2003 e il 2010, per poi tornare nel 2021 per guidare il club in un periodo di profonda crisi, ora chiede il tempo necessario per portare a termine il lavoro.

    La sua vittoria nel 2021 è stata schiacciante, alimentata dalla nostalgia e dalla promessa di speranza. Questa volta si presenta con il suo curriculum di stabilizzazione e ricostruzione. Con Toni Freixa che ha deciso di non candidarsi, il voto anti-Laporta potrebbe consolidarsi attorno a Font, rendendo questa competizione potenzialmente più serrata rispetto a cinque anni fa. Il prossimo mese si preannuncia frenetico, ricco di dibattiti, promesse e manovre politiche. Toccherà ai soci decidere chi guiderà il Barça nel suo nuovo stadio e in una nuova era.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa del Rey
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcellona crest
Barcellona
BAR
0