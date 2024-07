Il Lecce al lavoro per Nzola: perché il trasferimento aiuterebbe tutti, Fiorentina compresa

Ai margini del progetto Fiorentina, Nzola è un obiettivo del Lecce: il centravanti ritroverebbe in giallorosso Gotti con cui ha un gran rapporto.

La scintilla della passione con il mondo Fiorentina non è mai scoccata, tanto che M’Bala Nzola potrebbe già lasciare la squadra viola a solo un anno dal suo approdo a Firenze.

L’attaccante angolano è arrivato alla Fiorentina fortemente voluto da Vincenzo Italiano nell’estate del 2023, ma come detto il feeling con il mondo viola non è mai nato. Questione di pelle.

Eppure le aspettative intorno a lui erano elevate, tanto che la Fiorentina per strapparlo allo Spezia ha speso quasi 13 milioni di euro. Un investimento importante, dal quale il club del presidente Commisso spera di poter rientrare già nel corso dell’estate.

Perché se il viola della Fiorentina appare sempre più sfumato nel suo futuro, per Nzola potrebbe presto esserci una nuova avventura in Serie A, ma questa volta con il Lecce. Un affare che, se andasse in porto, metterebbe tutti d’accordo.