Perché il Tottenham non ha ancora esonerato Igor Tudor? Gli Spurs stanno esitando e questo potrebbe costargli la retrocessione

Quella nomina avrebbe dovuto salvare la stagione del Tottenham Hotspur. Quando Igor Tudor è subentrato a Thomas Frank, il mondo esterno aveva preso con le pinze i timori dei tifosi sulla retrocessione. Un mese e quattro partite dopo, sembra quasi inevitabile che gli Spurs perdano il loro posto in Premier League, a meno che non adottino nuovamente misure drastiche.
Nel comunicato di presentazione di Tudor, il Tottenham ha dichiarato: "Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire la classifica della Premier League. Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e spirito competitivo alla squadra in una fase decisiva della stagione". Ad oggi però non è riuscito a compiere nemmeno un minimo progresso su nessuno di questi fronti e, semmai, gli Spurs sono addirittura peggiorati.
Nessun allenatore nella storia del Tottenham aveva mai perso le prime quattro partite. La situazione che ha ereditato Tudor era un disastro, ma era suo compito migliorare gli Spurs indipendentemente dalle circostanze. La scelta di affidargli la panchina è stata a dir poco disastrosa, eppure fino a poco tempo fa sembrava che il club fosse determinato a sostenere l'ex allenatore di Juventus e Marsiglia, nonostante tutti i segnali indicassero che non sarebbe mai riuscito a ribaltare la situazione.