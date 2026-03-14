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Tottenham Igor TudorGOAL

Perché il Tottenham non ha ancora esonerato Igor Tudor? Gli Spurs stanno esitando e questo potrebbe costargli la retrocessione

L'esonero di Igor Tudor come allenatore del Tottenham appare ormai necessario se gli Spurs vogliono evitare una clamorosa retrocessione. Ma la società per ora ha deciso di confermare il tecnico croato.

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Quella nomina avrebbe dovuto salvare la stagione del Tottenham Hotspur. Quando Igor Tudor è subentrato a Thomas Frank, il mondo esterno aveva preso con le pinze i timori dei tifosi sulla retrocessione. Un mese e quattro partite dopo, sembra quasi inevitabile che gli Spurs perdano il loro posto in Premier League, a meno che non adottino nuovamente misure drastiche.

Nel comunicato di presentazione di Tudor, il Tottenham ha dichiarato: "Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire la classifica della Premier League. Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e spirito competitivo alla squadra in una fase decisiva della stagione". Ad oggi però non è riuscito a compiere nemmeno un minimo progresso su nessuno di questi fronti e, semmai, gli Spurs sono addirittura peggiorati.

Nessun allenatore nella storia del Tottenham aveva mai perso le prime quattro partite. La situazione che ha ereditato Tudor era un disastro, ma era suo compito migliorare gli Spurs indipendentemente dalle circostanze. La scelta di affidargli la panchina è stata a dir poco disastrosa, eppure fino a poco tempo fa sembrava che il club fosse determinato a sostenere l'ex allenatore di Juventus e Marsiglia, nonostante tutti i segnali indicassero che non sarebbe mai riuscito a ribaltare la situazione.

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    FRANK ESONERATO TROPPO TARDI

    I tifosi del Tottenham sono stati trattati con disprezzo in questa stagione. I loro timori riguardo alla capacità di Frank sono stati liquidati come paranoia. Il danese si era guadagnato molta stima durante i suoi sette anni al Brentford, mentre le ottime prestazioni nel  primo mese agli Spurs contro il Paris Saint-Germain e il Manchester City in partite di alto profilo non facevano che rafforzare l’idea che sarebbe stato un allenatore affidabile.

    Ma per tutto il resto di agosto, settembre e ottobre, il Tottenham di Frank è riuscito a malapena a mettere insieme 45 minuti di calcio coerente, figuriamoci 90. I dubbi dei tifosi si sono trasformati in rabbia quando la squadra ha praticamente gettato la spugna contro Chelsea e Arsenal a novembre.

    Non c'era una soluzione immediata ai problemi degli Spurs dopo il 17° posto nel 2024-25, e i tifosi lo sapevano, ma non si può gettare fumo negli occhi: sanno bene come si presenta un calcio scadente e senza futuro. Si potrebbe sostenere che Frank doveva essere esonerato dall'ex presidente Daniel Levy alla fine di novembre o all'inizio di dicembre, quando il Tottenham è stato battuto rispettivamente dal Fulham e dal Nottingham Forest.

    Coloro che sostenevano con forza che avesse bisogno di tempo chiaramente non avevano guardato il Tottenham, perché se lo avessero fatto avrebbero capito subito che non avrebbe mai funzionato. Bisogna dare alla gente qualcosa in cui credere, e Frank si è semplicemente rifiutato di stare al gioco.

    Fabio Paratici, tornato agli Spurs come co-direttore sportivo in ottobre fino alla fine della finestra di mercato di gennaio, aveva inizialmente proposto Tudor come sostituto temporaneo di Frank prima di Natale, ma le sue richieste e preoccupazioni sono cadute nel vuoto. Il fatto che il club abbia licenziato Frank e ingaggiato Tudor solo due settimane dopo l'uscita di Paratici la dice lunga sulla forza della leadership a livello dirigenziale.

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  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    APPROCCIO SBAGLIATO

    Paratici non ha mai avuto paura di portare avanti i suoi progetti. Ad esempio, quando è arrivato agli Spurs nel 2021, nella sua rosa di candidati alla panchina c'era Gennaro Gattuso, la cui possibile nomina aveva scatenato le proteste dei tifosi, costringendo il club a riconsiderare la scelta.

    Il fascino che Paratici provava per Tudor rimane un mistero. Il croato presenta alcune somiglianze con Antonio Conte, schiera una formazione con tre difensori indipendentemente dalla rosa a disposizione e adotta un approccio rigido e militante nella gestione del gruppo. La differenza principale che gli Spurs stanno scoprendo, proprio come ha fatto la Juve, è che Conte ha avuto molto più successo ed è stato molto più rispettato.

    Tudor non vince ormai da 12 partite, una serie che risale alle ultime otto partite alla Juventus all'inizio di questa stagione. Non c'è stato il "effetto nuovo allenatore" che potesse risollevare il morale degli Spurs, né ha riportato nemmeno un briciolo di qualità nell'ultimo terzo di campo a una squadra che nelle due stagioni precedenti non ha fatto altro che attaccare. Il Tottenham ha sbagliato e avrebbe dovuto puntare su un allenatore ad interim più progressista, non su uno che ha mantenuto gli ideali conservatori di Frank ma con una formazione diversa.

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  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    PAZIENZA FINITA

    Prima della sconfitta per 5-2 contro l’Atlético Madrid, a Tudor è stato chiesto se, dopo tre sconfitte consecutive, stesse almeno «ottenendo di più» dai suoi giocatori, in particolare durante gli allenamenti.

    "Ho visto che, col passare del tempo, le sessioni sono sempre migliori, c'è più qualità in tutto. Soprattutto perché giocatori importanti stanno tornando in squadra. Quindi questa è la chiave, ovviamente. Come ho detto prima, molte vecchie abitudini, a volte, richiedono più tempo del previsto per cambiare", ha risposto.

    Questo, tuttavia, è preoccupante per il Tottenham. Tudor è stato ingaggiato per avere un impatto immediato, e lui stesso ha riconosciuto nella sua prima conferenza stampa in carica di essere stato chiamato per una "situazione di emergenza". Se parla della necessità di "più tempo" per ottenere il meglio da questi giocatori, allora sta ammettendo apertamente il fallimento della sua missione. Ricordiamo che questo avveniva 24 ore prima che gli Spurs venissero sconfitti dall'Atletico.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    HA PERSO LO SPOGLIATOIO

    Pensi di aver toccato il fondo con il Tottenham e poi, in qualche modo, riescono a scavare un abisso ancora più profondo di quello in cui sono già intrappolati. La batosta subita contro l’Atletico, durante la quale si sono ritrovati sotto di quattro goal dopo soli 22 minuti, è stata inspiegabile per tutta una serie di motivi. Il campo discutibile dell’Estadio Metropolitano non ha aiutato, ma nemmeno la situazione tra i pali degli Spurs.

    La forma di Guglielmo Vicario ha iniziato a calare dopo il suo ritorno da una frattura alla caviglia la scorsa stagione, e quest'anno le sue prestazioni hanno toccato i minimi storici. Non è stata una grande sorpresa che il suo nome non figurasse tra quelli della formazione titolare contro l'Atletico, con il vice Antonin Kinsky al suo posto. Ma il ceco ha sprecato l'occasione.

    Kinsky è stato sostituito al 17' dopo aver passato la palla direttamente ai giocatori dell'Atletico, causando due dei loro primi tre goal. Non siamo qui per discutere se sia stato giusto farlo giocare e poi sostituirlo subito, ma questa è una decisione che chiaramente non è stata ben accolta dai compagni di Kinsky.

    Il Daily Telegraph ha riportato mercoledì che lo spogliatoio non aveva "alcuna fiducia" in Tudor, che la sera prima si era rifiutato persino di salutare il portiere mentre questi lasciava il campo e si dirigeva direttamente verso il tunnel. "Non c'è quasi nessuno, se non addirittura nessuno, in quello spogliatoio che abbia fiducia in lui", ha detto una fonte.

    Quella, in realtà, avrebbe dovuto essere l'ultima di Tudor. A meno di un miracolo nelle prossime due partite degli Spurs, in trasferta a Liverpool e il ritorno contro l'Atletico, non riuscirà a riconquistare la fiducia di nessuno. Il club non ha più tempo per esitare.

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  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    RIFLESSIONI IN CORSO

    Venerdì sera The Athletic ha riferito che gli Spurs stavano ora valutando «attivamente» chi potesse sostituire Tudor nel caso in cui decidessero di procedere con ulteriori cambiamenti. Tuttavia, al momento non è chiaro se il club punterà su un’altra soluzione temporanea o se porterà avanti i piani estivi per nominare un allenatore con un contratto a più lungo termine.

    Questa era la notizia che la maggior parte dei tifosi del Tottenham sperava di sentire questa settimana, ma il fatto che sia arrivata diverse ore dopo quella che potrebbe essere l'ultima conferenza stampa pre-partita di Tudor significa che lui non avrà diritto di replica fino a dopo la partita di questo fine settimana a Liverpool. Proprio come il club ha lasciato Frank in balia dei media diverse settimane dopo che il suo destino avrebbe dovuto essere segnato, Tudor e i suoi giocatori sono stati sottoposti solo a ulteriori sofferenze e la partita di questa domenica potrebbe già essere una formalità per il croato.

    Per gli Spurs dovrebbe valere il motto "meglio tardi che mai" se nei prossimi giorni dovessero davvero sollevare Tudor dal suo incarico, ma solo alla fine della stagione potremo capire davvero quanto sia stato dannoso aspettare così a lungo.

  • Johan LangeGetty Images

    LE SCELTE DELLA DIRIGENZA

    I problemi al Tottenham risalgono a ben prima dell’arrivo di Tudor e, se dovesse essere esonerato a breve, difficilmente verrà ricordato come l’uomo che ha portato gli Spurs alla retrocessione, qualora questo potrebbe essere il loro destino.

    La colpa va invece attribuita a chi sta ai piani alti e ha trascinato il club in questo pasticcio. Hanno aspettato troppo a lungo per cacciare Frank, e stanno facendo lo stesso con Tudor. Nonostante tutti i difetti di Levy, di solito sapeva quando agire (tranne che con José Mourinho, come continua a ripetere).

    Coloro che hanno ereditato le responsabilità di Levy, l'amministratore delegato Vinai Venkatesham e il direttore sportivo Johan Lange, sembrano pensare che restare saldi sulle proprie posizioni sia un approccio più intelligente che farsi prendere dal panico. 

    Lange, ormai tristemente famoso negli ambienti degli Spurs, ha detto della finestra di mercato di gennaio, in cui hanno ingaggiato solo Conor Gallagher e Souza: "Durante la finestra di mercato è molto importante, anche se è altamente frustrante con tutti gli infortuni, rimanere disciplinati perché, a) i giocatori stanno tornando e, b) se poi, diciamo, si va a fare un 'acquisto d'urgenza' di un calciatore, allora sì, la sensazione immediata che ti dà è piacevole. Ma ovviamente non ha senso ingaggiare giocatori che non ci aiuteranno nel breve, nel medio o nemmeno nel lungo termine."

    Venkatesham, nel frattempo, ha di fatto attaccato il suo predecessore Levy in una riunione con il Consiglio consultivo dei tifosi degli Spurs all'inizio di questo mese, secondo il Daily Telegraph. I critici di Venkatesham direbbero che si è trattato di un tentativo di distogliere l'attenzione dalla sua gestione del club.

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  • Harry Redknapp Mauricio PochettinoGetty Images

    MANCANZA DI ALTERNATIVE?

    L'unica ragione plausibile che la dirigenza degli Spurs potrebbe avere per non aver ancora preso una decisione definitiva su Tudor è che il mercato dei possibili sostituti si sta restringendo, sia nel breve che nel lungo termine. Quando Frank è stato esonerato un mese fa, c'erano pochissime opzioni disponibili e disposte ad accettare l'incarico.

    L'ex favorito Harry Redknapp ha rivelato questa settimana di essere stato contattato da Levy, sostenendo che l'ex presidente gli avrebbe detto che lo avrebbe riassunto se fosse ancora al club in questo momento.

    "Ho ricevuto una telefonata la scorsa settimana da Daniel, stranamente", ha detto Redknapp a talkSPORT. "Credo di avergli parlato una sola volta da quando me ne sono andato tanto tempo fa, e la scorsa settimana ero in macchina quando improvvisamente il telefono ha squillato: era Daniel Levy.

    "Ho pensato 'che strano' e sono rimasto al telefono con lui per circa mezz'ora, chiacchierando, mentre lui mi spiegava cosa gli era successo e come era stato cacciato via, il che era davvero strano. E mi ha detto: 'Se fossi lì adesso, e non lo dico solo per dire, ti riassumerei fino alla fine della stagione, Harry' - quindi sarebbe stato interessante."

    Ma il fatto stesso che si parli di Redknapp, che ha 79 anni e non allena a livello professionistico dal 2017, in questi termini la dice lunga sulla disperazione della situazione. Se gli Spurs dovessero evitare la retrocessione, Mauricio Pochettino sarebbe la scelta preferita da molti tifosi per prendere il posto, ma non può guidare la squadra in questo momento, vista la sua concentrazione sulla preparazione della nazionale statunitense per i Mondiali in casa quest'estate. Tuttavia, non spetta a nessun altro, che si tratti di noi media o dei tifosi sugli spalti, trovare delle opzioni per il Tottenham.

  • Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    CON NOTTINGHAM SFIDA DECISIVA

    È quasi certo che domenica il Tottenham perderà a Liverpool. Non vince ad Anfield dal 2011, quando sotto la guida di Redknapp si impose per 2-0, mentre nell’era post-Pochettino ha racimolato solo un pareggio. Le possibilità di riuscire a ribaltare il risultato contro l’Atlético mercoledì sono scarse, nonostante vanti una serie di 24 partite senza sconfitte in casa nelle competizioni europee.

    Pertanto, la maggior parte dei tifosi degli Spurs guarda già alla sfida di domenica prossima contro il Nottingham Forest, anch'esso in lotta per non retrocedere. È probabile che i londinesi del nord si presentino all'incontro ancora alla ricerca della loro prima vittoria in Premier League del 2026, e dato che questa è la loro ultima partita prima della pausa per le nazionali, sarebbe la loro ultima occasione per registrare il terzo mese consecutivo senza vittorie.

    La minaccia della retrocessione è molto, molto reale.

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