Perché il Tottenham non ha ancora esonerato Igor Tudor? Gli Spurs stanno esitando e questo potrebbe costargli la retrocessione

I tifosi del Tottenham sono stati trattati con disprezzo in questa stagione. I loro timori riguardo alla capacità di Frank sono stati liquidati come paranoia. Il danese si era guadagnato molta stima durante i suoi sette anni al Brentford, mentre le ottime prestazioni nel primo mese agli Spurs contro il Paris Saint-Germain e il Manchester City in partite di alto profilo non facevano che rafforzare l’idea che sarebbe stato un allenatore affidabile.

Ma per tutto il resto di agosto, settembre e ottobre, il Tottenham di Frank è riuscito a malapena a mettere insieme 45 minuti di calcio coerente, figuriamoci 90. I dubbi dei tifosi si sono trasformati in rabbia quando la squadra ha praticamente gettato la spugna contro Chelsea e Arsenal a novembre.

Non c'era una soluzione immediata ai problemi degli Spurs dopo il 17° posto nel 2024-25, e i tifosi lo sapevano, ma non si può gettare fumo negli occhi: sanno bene come si presenta un calcio scadente e senza futuro. Si potrebbe sostenere che Frank doveva essere esonerato dall'ex presidente Daniel Levy alla fine di novembre o all'inizio di dicembre, quando il Tottenham è stato battuto rispettivamente dal Fulham e dal Nottingham Forest.

Coloro che sostenevano con forza che avesse bisogno di tempo chiaramente non avevano guardato il Tottenham, perché se lo avessero fatto avrebbero capito subito che non avrebbe mai funzionato. Bisogna dare alla gente qualcosa in cui credere, e Frank si è semplicemente rifiutato di stare al gioco.

Fabio Paratici, tornato agli Spurs come co-direttore sportivo in ottobre fino alla fine della finestra di mercato di gennaio, aveva inizialmente proposto Tudor come sostituto temporaneo di Frank prima di Natale, ma le sue richieste e preoccupazioni sono cadute nel vuoto. Il fatto che il club abbia licenziato Frank e ingaggiato Tudor solo due settimane dopo l'uscita di Paratici la dice lunga sulla forza della leadership a livello dirigenziale.