Perché il Parma ha esonerato Cuesta e chi arriva al suo posto: Gilardino e gli altri nomi per sostituirlo

Durante la sosta, salta un'altra panchina in Serie A dopo quelle di Vanoli e Tedesco.
Ma se le altre erano piuttosto preventivate, quella di Cuesta, invece, ha sorpreso un po' tutti.
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Durante la sosta, salta un'altra panchina in Serie A dopo quelle di Vanoli e Tedesco.
Ma se le altre erano piuttosto preventivate, quella di Cuesta, invece, ha sorpreso un po' tutti.
Seppur il suo calcio ermetico e cinico non avesse del tutto convinto società e piazza nella prima stagione in Italia, Carlos Cuesta era riuscito comunque a salvare il Parma con quattro giornate d'anticipo.
Molte le voci sul suo conto durante l'estate, eppure il tecnico spagnolo aveva deciso di comune accordo con la proprietà di rimanere a Parma.
L'inizio non è stato semplice, con tre sconfitte e un pareggio nelle prime quattro giornate, ma nell'ultima partita prima della sosta il Parma ha conquistato la prima vittoria in campionato, battendo il Genoa al Tardini nello scontro diretto per la salvezza.
Ma proprio durante la sosta, che avrebbe dovuto servire a riordinare le idee e recuperare al 100% tutti i giocatori, è arrivata la decisione inaspettata.
Carlos Cuesta e il Parma si separano: non si tratta di esonero, ma di rescissione consensuale.
"Parma Calcio 1913 - si legge sul sito ufficiale - comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa".
Ma come si è arrivati a questo punto?
Come detto, le visioni di tecnico e società sono sempre state parecchio precedenti. Cuesta ha provato a cambiare modulo e stile di gioco ad inizio stagione, passando dal suo classico 3-5-2 a un 4-3-3 che però non ha portato benefici, tanto che l'allenatore spagnolo è tornato sui suoi passi contro il Genoa.
La prima vittoria, però, non è bastata. Evidentemente le divergenze erano troppe e alla fine si è deciso di comune accordo di interrompere la collaborazione, con il Parma che adesso dovrà cercare un nuovo allenatore.
Il sostituto di Cuesta, tra l'altro, sembra essere già pronto a firmare e si tratterebbe di Alberto Gilardino, uno che da giocatore a Parma ha lasciato il segno.
Secondo Matteo Moretto l'accordo ci sarebbe già: l'ex tecnico di Genoa e Pisa è pronto a sedersi sulla panchina gialloblu. Gilardino è nettamente favorito su D'Aversa, l'altra opzione per il dopo Cuesta.
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