Perché il Parma ha esonerato Cuesta e chi arriva al suo posto: Gilardino e gli altri nomi per sostituirlo

Ma proprio durante la sosta, che avrebbe dovuto servire a riordinare le idee e recuperare al 100% tutti i giocatori, è arrivata la decisione inaspettata.

Carlos Cuesta e il Parma si separano: non si tratta di esonero, ma di rescissione consensuale.

"Parma Calcio 1913 - si legge sul sito ufficiale - comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa".

Ma come si è arrivati a questo punto?

Come detto, le visioni di tecnico e società sono sempre state parecchio precedenti. Cuesta ha provato a cambiare modulo e stile di gioco ad inizio stagione, passando dal suo classico 3-5-2 a un 4-3-3 che però non ha portato benefici, tanto che l'allenatore spagnolo è tornato sui suoi passi contro il Genoa.

La prima vittoria, però, non è bastata. Evidentemente le divergenze erano troppe e alla fine si è deciso di comune accordo di interrompere la collaborazione, con il Parma che adesso dovrà cercare un nuovo allenatore.