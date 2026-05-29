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Allegri De LaurentiisGetty/GOAL
Lelio Donato

Perché il Napoli ha scelto Allegri come nuovo allenatore: De Laurentiis lo ha preferito a Italiano, fondamentale il ruolo di Manna

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Neppure la stagione deludente vissuta sulla panchina Milan ha fatto cambiare idea a De Laurentiis, per il quale Allegri è sempre stata la prima scelta. Pesa il rapporto di stima con Manna e la maggiore esperienza rispetto a Italiano.

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Massimiliano Allegri dopo Antonio Conte. Esattamente come già accaduto ben dodici anni fa alla Juventus, la staffetta si ripete oggi al Napoli.

Neppure una stagione deludente sulla panchina del Milan ha cambiato i piani iniziali di Aurelio De Laurentiis, per il quale il tecnico livornese di fatto è sempre stata la primissima scelta in caso di divorzio con Conte.

Il presidente del Napoli ha incontrato l'entourage di Vincenzo Italiano negli scorsi giorni. Ma l'ormai ex allenatore del Bologna era solo l'alternativa al piano A.

Ma perché De Laurentiis ha scelto Allegri?

  • IL FEELING CON DE LAURENTIIS E IL RAPPORTO CON MANNA

    Nella scelta di affidare la panchina del Napoli a Massimiliano Allegri pesano anche i rapporti personali.

    L'ex allenatore di Juventus e Milan gode della massima stima da parte di Aurelio De Laurentiis, che già la scorsa estate lo aveva bloccato nel caso in cui Conte avesse deciso di lasciare subito dopo la vittoria dello Scudetto.

    Non va dimenticato poi il rapporto costruito da Allegri con l'attuale direttore sportivo Manna ai tempi della Juventus. Sarebbe stato proprio Manna quindi a caldeggiare ulteriormente il suo nome con De Laurentiis.

    Allegri insomma era da tempo un pallino del presidente che alla fine ha deciso di puntare sulla sua esperienza, anche dopo una stagione tutt'altro che esaltante alla guida del Milan.

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  • SEI SCUDETTI E UNA CARRIERA DA VINCENTE

    Ultima stagione a parte, d'altronde, la carriera da allenatore di Massimiliano Allegri è quella di un vincente.

    Dopo l'ottimo lavoro svolto al Cagliari, Silvio Berlusconi gli affida la panchina del Milan con cui vince lo Scudetto al primo tentativo. Mentre l'anno dopo deve accontentarsi della Supercoppa Italiana perdendo il duello punto a punto con la Juventus allenata proprio da Antonio Conte.

    Le cose migliori Allegri le farà sulla panchina bianconera dove arriva tra le veementi proteste dei tifosi ma vince cinque Scudetti di fila, oltre a raggiungere per due volte la finale di Champions League. Entrambe perse contro il Barcellona di Messi e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo.

    Nel primo ciclo alla Juventus vince anche quattro Coppe Italia e altre due Supercoppe Italiane.

    Meno fortunata sarà la seconda esperienza a Torino ma Allegri la chiude comunque alzando al cielo un'altra Coppa Italia nella notte passata alla storia soprattutto per il clamoroso sfogo contro Rocchi e Giuntoli, che gli costerà l'esonero immediato.

    L'ultima stagione al Milan, iniziata benissimo, è terminata nel peggiore dei modi con la mancata qualificazione in Champions League e un altro esonero. De Laurentiis però è sicuro che Allegri sia l'uomo giusto per il Napoli post Conte.


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  • L'ALLEGRISMO ALLA CONQUISTA DI NAPOLI

    Allegri ha battuto la concorrenza di Vincenzo Italiano grazie alla maggiore esperienza e alla capacità di saper gestire i grandi campioni.

    Il suo arrivo, inoltre, permetterà probabilmente al Napoli di non stravolgere troppo l'attuale rosa ma allo stesso tempo di adattare qualche variabile tattica. Allegri infatti non è mai stato un integralista passando spesso in carriera dal 3-5-2 al 4-3-3 fino al 4-2-3-1.

    Di certo però il tecnico livornese dovrà ora conquistare una piazza che per anni ha visto nell'allegrismo, opposto all'amato sarrismo, il lato meno bello del calcio. Lo stile di gioco proposto dal nuovo allenatore del Napoli di certo non è particolarmente spettacolare ma spesso si è rivelato vincente.

    E se i risultati dovessero arrivare, di certo anche i più scettici tra i tifosi azzurri saranno pronti ad applaudire il Napoli di Allegri. Un po' come è accaduto nell'ultimo biennio con Antonio Conte, anche lui inizialmente inviso per il lungo trascorso alla Juventus sia da giocatore che da allenatore.

  • IL NAPOLI DI ALLEGRI

    Nelle prossime ore Massimiliano Allegri metterà nero su bianco il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime due stagioni.

    Subito dopo inizierà a programmare il mercato insieme al direttore sportivo Manna, ma come detto non sono attese rivoluzioni.

    La rosa attuale viene ritenuta valida da Allegri che è pronto a cambiare modulo, passando stabilmente al 4-3-3, per esaltare i tanti esterni offensivi e le caratteristiche di De Bruyne.

    Proprio l'ex City con l'arrivo di Allegri sembra destinato a diventare più centrale nel nuovo progetto. Il tecnico livornese d'altronde preferisce lavorare con giocatori di grande esperienza come dimostra l'ottimo feeling con Luka Modric.

    Il nuovo Napoli, insomma, riparte dall'usato sicuro con pochi innesti di qualità per alzare ulteriormente il livello. La differenza, si augura De Laurentiis, la farà il lavoro di Allegri.

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