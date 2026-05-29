Perché il Napoli ha scelto Allegri come nuovo allenatore: De Laurentiis lo ha preferito a Italiano, fondamentale il ruolo di Manna

Allegri ha battuto la concorrenza di Vincenzo Italiano grazie alla maggiore esperienza e alla capacità di saper gestire i grandi campioni.

Il suo arrivo, inoltre, permetterà probabilmente al Napoli di non stravolgere troppo l'attuale rosa ma allo stesso tempo di adattare qualche variabile tattica. Allegri infatti non è mai stato un integralista passando spesso in carriera dal 3-5-2 al 4-3-3 fino al 4-2-3-1.

Di certo però il tecnico livornese dovrà ora conquistare una piazza che per anni ha visto nell'allegrismo, opposto all'amato sarrismo, il lato meno bello del calcio. Lo stile di gioco proposto dal nuovo allenatore del Napoli di certo non è particolarmente spettacolare ma spesso si è rivelato vincente.

E se i risultati dovessero arrivare, di certo anche i più scettici tra i tifosi azzurri saranno pronti ad applaudire il Napoli di Allegri. Un po' come è accaduto nell'ultimo biennio con Antonio Conte, anche lui inizialmente inviso per il lungo trascorso alla Juventus sia da giocatore che da allenatore.