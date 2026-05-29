Perché il Napoli ha scelto Allegri come nuovo allenatore: De Laurentiis lo ha preferito a Italiano, fondamentale il ruolo di Manna

Ultima stagione a parte, d'altronde, la carriera da allenatore di Massimiliano Allegri è quella di un vincente.
Dopo l'ottimo lavoro svolto al Cagliari, Silvio Berlusconi gli affida la panchina del Milan con cui vince lo Scudetto al primo tentativo. Mentre l'anno dopo deve accontentarsi della Supercoppa Italiana perdendo il duello punto a punto con la Juventus allenata proprio da Antonio Conte.
Le cose migliori Allegri le farà sulla panchina bianconera dove arriva tra le veementi proteste dei tifosi ma vince cinque Scudetti di fila, oltre a raggiungere per due volte la finale di Champions League. Entrambe perse contro il Barcellona di Messi e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo.
Nel primo ciclo alla Juventus vince anche quattro Coppe Italia e altre due Supercoppe Italiane.
Meno fortunata sarà la seconda esperienza a Torino ma Allegri la chiude comunque alzando al cielo un'altra Coppa Italia nella notte passata alla storia soprattutto per il clamoroso sfogo contro Rocchi e Giuntoli, che gli costerà l'esonero immediato.
L'ultima stagione al Milan, iniziata benissimo, è terminata nel peggiore dei modi con la mancata qualificazione in Champions League e un altro esonero. De Laurentiis però è sicuro che Allegri sia l'uomo giusto per il Napoli post Conte.