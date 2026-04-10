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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché il Milan vuole Lewandowski: dai problemi in attacco al contratto in scadenza, a caccia del possibile Modric bis

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R. Lewandowski

Contatti tra il club rossonero e gli agenti del centravanti, che a meno di sorprese lascerà il Barcellona tra poche settimane: il motivo dell'interesse e come sta andando il polacco in questa stagione.

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Robert Lewandowski è entrato nelle mire del Milan, non solo della Juventus. E ora rischia di scatenarsi un derby tutto italiano per assicurarsi i servigi di uno dei calciatori più rinomati del panorama europeo.

L'interesse del club rossonero è reale. Negli scorsi giorni sono andati in scena contatti con gli agenti di Lewandowski. Che oggi è un giocatore del Barcellona ma domani chissà, in quanto ha il contratto in scadenza il 30 giugno e dunque nella prossima stagione potrebbe davvero indossare un'altra maglia.

Perché il Milan è interessato a Lewandowski, proprio mentre prova a blindare una qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina? I motivi che potrebbero spingere la società a fare realmente sul serio per il polacco.

  • I PROBLEMI IN ATTACCO

    Tutto nasce dai ragionamenti in corso sull'attacco. Leao è come sempre discontinuo e deve fare i conti con costanti malanni fisici, Pulisic non è più il Pulisic della prima parte della stagione, Gimenez è appena tornato da un infortunio, Fullkrug e Nkunku non offrono garanzie.

    Di più: il tedesco è arrivato a gennaio dal West Ham non a titolo definitivo, bensì in prestito con diritto di riscatto. E dunque potrebbe salutare la compagnia al termine del campionato, nel caso a Milano decidessero di non trasformare l'operazione in un acquisto a titolo definitivo.

    Il tutto alimentato dalle crepe mostrate dal reparto avanzato di Allegri nelle ultime partite. Contro il Torino, ad esempio, il Milan ha vinto 3-2 ma hanno segnato Pavlovic, Rabiot e Fofana (Pulisic ha sfornato un assist, vero). Negli ultimi due mesi, l'unico goal collezionato da un attaccante è quello di Leao, peraltro protagonista in quell'occasione di una prestazione negativa, in casa della Cremonese.

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  • ESPERIENZA A COSTO ZERO

    Il Milan non vincerà lo Scudetto, ma a meno di clamorosi e impensabili crolli giocherà in Champions League nella prossima stagione. Un quadro ben diverso da quello di quest'anno, che ha visto i rossoneri competere appena in campionato oltre a una Coppa Italia abbandonata già agli ottavi di finale.

    Insomma, servirà esperienza quantomeno per giocarsela a livelli europei. E Lewandowski, che compirà 36 anni verso la fine di agosto, ne ha da vendere. Sa come si fa in Champions, l'ha già vinta ai tempi del Bayern, ha segnato 109 volte in 142 partite: numeri mostruosi, inferiori solo a quelli degli alieni Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

    E poi c'è il fatto del contratto, già menzionato all'inizio: Lewandowski andrà in scadenza col Barcellona il 30 giugno, sembra ormai destinato a non rinnovare e ad andarsene a parametro zero.

    Il Milan lo porterebbe dunque in rosa senza spendere un solo euro di cartellino. Anche se quel super ingaggio che Robert percepisce attualmente in Catalogna, poco più di 33 milioni lordi all'anno, andrebbe naturalmente rivisto verso il basso e di parecchio.

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  • modric Getty Images

    L'ESEMPIO DI MODRIC

    Quanto all'età - quasi 36 anni, appunto - il Milan si è reso conto proprio in questa stagione di come a volte sia soltanto un numero. Conta altro: il fisico, la testa, il contesto.

    Luka Modric, che di anni ne ha ormai 40 e mezzo, è l'esempio perfetto di tutto questo. In tanti avevano storto il naso al momento del suo arrivo a parametro zero dal Real Madrid, salvo ricredersi di fronte alle prestazioni sopra la media del fuoriclasse croato.

    Si dirà: ok, ma è la Serie A. L'impoverita Serie A che ormai da anni si è rintanata nelle retrovie del calcio europeo. Verissimo anche questo. Così come è vero che Lewandowski, proprio come il collega, potrebbe ancora fare la differenza in un campionato meno qualitativo rispetto a quello spagnolo.

  • AFFARE POSSIBILE

    Ingaggio a parte, tema che verrà discusso in queste settimane, la sensazione è che l'operazione possa definirsi possibile per il Milan, per un semplice motivo: il Lewandowski di oggi non è più il Lewandowski di un tempo.

    In quella che probabilmente sarà la sua ultima stagione al Barcellona, il polacco ha perso lo status di intoccabile. Per dire: Flick lo ha mandato in campo appena 12 volte dall'inizio in Liga, contro le 32 della stagione precedente, preferendogli spesso e volentieri il più giovane Ferran Torres.

    Insomma, Lewandowski si sta avviando verso la fine di un ciclo grandioso. Ed è normale come i club europei più spendaccioni non si fionderanno certo su di lui alla riapertura del mercato. Discorso diverso per un Milan che non ha l'appeal di un tempo e che, soprattutto, non può spendere come un tempo per campioni nel fiore degli anni.

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  • UNA STAGIONE IN CHIAROSCURO

    Anche i numeri di Lewandowski sottolineano in maniera chiara il suo declino, perlomeno se paragonati a quelli di una carriera strepitosa. Quest'anno, ad esempio, l'ex Bayern ha segnato 17 volte in tutte le competizioni. Poco? Sì, pensando che nella scorsa stagione ha chiuso a 42.

    Lewandowski è reduce dalla rete decisiva in casa dell'Atletico, quella che probabilmente ha messo il punto finale sulla corsa al primo posto della Liga. Un guizzo fortunoso, di spalla, ma allo stesso tempo da centravanti che sa ancora come trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Ma ciò non deve ingannare sull'andamento e sul rendimento realizzativo di un'annata trascorsa in chiaroscuro.

    Lewandowski ha iniziato l'annata segnando 8 volte nelle prime 10 partite di campionato, ma da fine novembre si è quasi fermato: appena 4 goal. In Champions League è andato invece a segno 4 volte in 4 partite prima dell'andata con l'Atletico, ma spesso a gara chiusa o quasi, come contro lo Sparta Praga o il Newcastle.

    Dati che, ancora una volta, fanno ben capire perché molto probabilmente il Barcellona lascerà andare Lewandowski. E anche perché la Serie A voglia il polacco. Al Milan, in ogni caso, è andata piuttosto bene con Modric. Quindi vuoi vedere che...

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