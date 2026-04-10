Perché il Milan vuole Lewandowski: dai problemi in attacco al contratto in scadenza, a caccia del possibile Modric bis

Robert Lewandowski è entrato nelle mire del Milan, non solo della Juventus. E ora rischia di scatenarsi un derby tutto italiano per assicurarsi i servigi di uno dei calciatori più rinomati del panorama europeo.
L'interesse del club rossonero è reale. Negli scorsi giorni sono andati in scena contatti con gli agenti di Lewandowski. Che oggi è un giocatore del Barcellona ma domani chissà, in quanto ha il contratto in scadenza il 30 giugno e dunque nella prossima stagione potrebbe davvero indossare un'altra maglia.
Perché il Milan è interessato a Lewandowski, proprio mentre prova a blindare una qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina? I motivi che potrebbero spingere la società a fare realmente sul serio per il polacco.