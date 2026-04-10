Perché il Milan vuole Lewandowski: dai problemi in attacco al contratto in scadenza, a caccia del possibile Modric bis

Anche i numeri di Lewandowski sottolineano in maniera chiara il suo declino, perlomeno se paragonati a quelli di una carriera strepitosa. Quest'anno, ad esempio, l'ex Bayern ha segnato 17 volte in tutte le competizioni. Poco? Sì, pensando che nella scorsa stagione ha chiuso a 42.

Lewandowski è reduce dalla rete decisiva in casa dell'Atletico, quella che probabilmente ha messo il punto finale sulla corsa al primo posto della Liga. Un guizzo fortunoso, di spalla, ma allo stesso tempo da centravanti che sa ancora come trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Ma ciò non deve ingannare sull'andamento e sul rendimento realizzativo di un'annata trascorsa in chiaroscuro.

Lewandowski ha iniziato l'annata segnando 8 volte nelle prime 10 partite di campionato, ma da fine novembre si è quasi fermato: appena 4 goal. In Champions League è andato invece a segno 4 volte in 4 partite prima dell'andata con l'Atletico, ma spesso a gara chiusa o quasi, come contro lo Sparta Praga o il Newcastle.

Dati che, ancora una volta, fanno ben capire perché molto probabilmente il Barcellona lascerà andare Lewandowski. E anche perché la Serie A voglia il polacco. Al Milan, in ogni caso, è andata piuttosto bene con Modric. Quindi vuoi vedere che...