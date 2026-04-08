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Rafael Leao Milan 2026Getty Images
Lelio Donato

Perché il Milan pensa alla cessione di Rafa Leao: ruolo, infortuni e ingaggio frenano il rinnovo con i rossoneri, ma il prezzo è alto

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Rafa Leao non è più incedibile dopo una stagione fatta di troppi alti e bassi, il portoghese potrebbe lasciare il Milan in estate ma solo per una cifra importante. Pesa anche l'alto ingaggio del numero 10 rossonero.

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E se il Milan cedesse Rafa Leao?

Il portoghese all'inizio di questa stagione era stato messo subito al centro del nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Leao d'altronde è il giocatore più pagato della rosa rossonera e indossa la maglia numero 10.

Nonostante questo però il suo campionato è stato contraddistinto da troppi alti e bassi, anche a causa di una lunga serie di problemi fisici.

E così adesso il Milan si interroga sul futuro di Rafa Leao e sarebbe pronto a valutare eventuali offerte per il portoghese.

  • SOLO DUE GOAL NEGLI ULTIMI TRE MESI

    Rafa Leao ha fin qui giocato venticinque volte tra campionato e Coppa Italia.

    Il portoghese è arrivato in doppia cifra segnando dieci reti, di cui però solo due negli ultimi tre mesi.

    Allegri ha cercato di trasformarlo in una prima punta con risultati alterni. E adesso sembra orientato a riportarlo nel suo ruolo preferito da sempre, ovvero largo sulla fascia sinistra.

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  • TROPPI INFORTUNI

    Come dicevamo sopra la stagione di Rafa Leao è stata pesantemente condizionata dagli infortuni.

    Il primo è arrivato addirittura ad agosto, durante la prima partita ufficiale del Milan in Coppa Italia contro il Bari.

    Leao è rientrato solo a fine settembre ma si è poi fermato altre due volte. E anche quando a disposizione ha sempre dovuto convivere con qualche problema fisico come confermato da Allegri.

    "Leao ha fatto due mezzi allenamenti, i giocatori non sono macchine. Purtroppo quest'anno Rafa è stato tormentato da vari tipi di infortuni" ha spiegato l'allenatore dopo la sconfitta di Napoli.

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  • QUANDO SCADE IL CONTRATTO DI LEAO E QUANTO GUADAGNA

    Leao è il calciatore più pagato dell'intera rosa del Milan insieme a Mike Maignan.

    Il portoghese, bonus inclusi, guadagna attualmente circa 7 milioni di euro netti e il suo contratto scade il 30 giugno 2028.

    Nonostante questo le trattative per l'eventuale rinnovo di Leao al momento sono ferme anche perché il Milan vuole valutare con attenzione il da farsi.

    Anche se Tare, intervistato da 'DAZN', prima di Napoli-Milan ha ricordato come il portoghese sia un giocatore importante per i rossoneri: "Ha un contratto per altri due anni. Ne parliamo ogni settimana, le sue qualità sono fuori discussione. Ha avuto tanti infortuni che non l'hanno fatto esprimere al meglio".

  • LEAO SUL MERCATO? QUANTO COSTA?

    La sensazione è che Rafa Leao oggi non sia più incedibile come fino a qualche mese fa.

    Anche perché, senza rinnovo, la prossima estate sarà l'ultima occasione per ottenere il massimo da una sua eventuale cessione.

    Ma quale sarebbe la cifra per cui il Milan sarebbe disposto a privarsi di Leao? La clausola rescissoria da 175 milioni di euro ovviamente è fuori mercato, i rossoneri però potrebbero 'accontentarsi' di 50 milioni.

    In quel caso ovviamente poi Leao verrebbe sostituito con un grande attaccante, magari una prima punta gradita ad Allegri tra Moise Kean e Dusan Vlahovic. Senza escludere del tutto il sogno Lewandowski.

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