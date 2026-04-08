Perché il Milan pensa alla cessione di Rafa Leao: ruolo, infortuni e ingaggio frenano il rinnovo con i rossoneri, ma il prezzo è alto

E se il Milan cedesse Rafa Leao?
Il portoghese all'inizio di questa stagione era stato messo subito al centro del nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri.
Leao d'altronde è il giocatore più pagato della rosa rossonera e indossa la maglia numero 10.
Nonostante questo però il suo campionato è stato contraddistinto da troppi alti e bassi, anche a causa di una lunga serie di problemi fisici.
E così adesso il Milan si interroga sul futuro di Rafa Leao e sarebbe pronto a valutare eventuali offerte per il portoghese.