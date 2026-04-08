Perché il Milan pensa alla cessione di Rafa Leao: ruolo, infortuni e ingaggio frenano il rinnovo con i rossoneri, ma il prezzo è alto

Come dicevamo sopra la stagione di Rafa Leao è stata pesantemente condizionata dagli infortuni.

Il primo è arrivato addirittura ad agosto, durante la prima partita ufficiale del Milan in Coppa Italia contro il Bari.

Leao è rientrato solo a fine settembre ma si è poi fermato altre due volte. E anche quando a disposizione ha sempre dovuto convivere con qualche problema fisico come confermato da Allegri.

"Leao ha fatto due mezzi allenamenti, i giocatori non sono macchine. Purtroppo quest'anno Rafa è stato tormentato da vari tipi di infortuni" ha spiegato l'allenatore dopo la sconfitta di Napoli.