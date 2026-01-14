Perché il Milan pensa a Goretzka per la prossima stagione: un colpo alla Modric ma non solo

Un campione con la C maiuscola, con ancora tanto da dare in campo e nello spogliatoio: Leon Goretzka è l’ultima idea del Milan per il futuro.

I rossoneri pensano infatti al centrocampista tedesco classe 1995 in vista della prossima stagione e provano a sfruttare la situazione contrattuale che vede il calciatore in scadenza a giugno con il Bayern Monaco.

Ma perché il Milan ha messo nel mirino Goretzka? Che segnale sarebbe il suo eventuale arrivo in rossonero? Come mai le attenzioni dei dirigenti si stanno concentrando sempre più su di lui)