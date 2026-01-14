Pubblicità
Nino Caracciolo

Perché il Milan pensa a Goretzka per la prossima stagione: un colpo alla Modric ma non solo

I rossoneri studiano un altro colpo alla Modric e hanno avviato i contatti con Leon Goretzka, centrocampista in scadenza a giugno col Bayern Monaco: cosa porterebbe al Milan.

Un campione con la C maiuscola, con ancora tanto da dare in campo e nello spogliatoio: Leon Goretzka è l’ultima idea del Milan per il futuro.

I rossoneri pensano infatti al centrocampista tedesco classe 1995 in vista della prossima stagione e provano a sfruttare la situazione contrattuale che vede il calciatore in scadenza a giugno con il Bayern Monaco.

Ma perché il Milan ha messo nel mirino Goretzka? Che segnale sarebbe il suo eventuale arrivo in rossonero? Come mai le attenzioni dei dirigenti si stanno concentrando sempre più su di lui)

  MILAN-GORETZKA: COME STANNO OGGI LE COSE

    Come riportato da ‘Sky Sport’, il Milan ha preso informazioni per il centrocampista tedesco classe 1995 che è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e che sembra intenzionato a cambiare aria dopo tanti anni in Baviera in cui ha vinto tutto, Champions League compresa.

    I contatti tra le parti proseguono, con il Milan intenzionato a provarci seriamente nonostante le difficoltà dell’operazione legate alle richieste di ingaggio di Goretzka che al Bayern Monaco percepisce circa 7 milioni di euro netti a stagioni.

  COLPO ALLA MODRIC

    L’eventuale arrivo di Goretzka al Milan ricalcherebbe quanto avvenuto la scorsa estate con Modric: il centrocampista tedesco è da considerarsi un top nel suo ruolo e, così come avvenuto con il centrocampista croato, anche lui arriverebbe a parametro zero. 

    A differenza dell’ex Real, Goretzka sarebbe un acquisto più futuribile visto che compirà 31 anni il prossimo 6 febbraio e ha ancora nelle gambe diverse stagioni ad alto livello.

  COSA PORTEREBBE GORETZKA AL MILAN

    Goretkza garantirebbe talento, duttilità tattica, fisicità, inserimenti e anche qualche goal. Ma al di là dell’aspetto tattico, il centrocampista tedesco porterebbe nel gruppo rossoneropersonalità, disciplina e mentalità vincente alla squadra. Un altro leader che andrebbe ad affiancarsi a Modric: un esempio da seguire per tutto il resto della rosa, esattamente come il croato.

  ESPERIENZA EUROPEA

    Il Milan ha come obiettivo quello di chiudere la stagione nelle prime quattro posizioni, condizione necessaria per poter tornare a giocare la Champions League nella prossima annata. E il pressing dei rossoneri su Goretzka potrebbe essere visto proprio in ottica di un eventuale ritorno in Europa, con il centrocampista croato che garantirebbe esperienza e leadership anche nel più prestigioso palcoscenico europeo.

