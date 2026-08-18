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Diego MoreiraGetty Images
Marco Trombetta

Perché il Milan ha speso quasi 70 milioni per Moreira e dove giocherà con Amorim: la nuova formazione rossonera, per Leao non c'è più spazio

Serie A
Milan

Cosa cambia al Milan con l'arrivo di Diego Moreira: la formazione titolare di Amorim e l'addio sempre più certo di Rafa Leao.

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Diego Moreira è il colpo che aspettava Amorim per costruire in maniera definitiva (o quasi) il suo nuovo Milan.

Il giocatore perfetto per il suo stile di gioco, la nuova stella rossonera che sentenzia il futuro di Rafa Leao, ormai ai margini del progetto di Amorim.

  • UN COLPO DA PREMIER LEAGUE

    Tra parte fissa e bonus, il Milan spenderà quasi 70 milioni per Diego Moreira.

    Un affare da Premier League, sulla scia dell'acquisto di Goncalo Ramos, che testimonia le ambizioni di Furiani e Cardinale al netto della mancata qualificazione in Champions.

    Moreira è potenzialmente uno dei migliori esterni offensivi d'Europa. Ha ancora 22 anni e ampi margini di miglioramento. E per questo tipo di giocatori sono queste le cifre che bisogna spendere nel calciomercato di oggi.

    Il Milan, in tal senso, ha agito da top club, con un'offerta ricca e diretta, come era già successo col PSG per Ramos.

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  • DOVE GIOCHERA' MOREIRA NEL MILAN

    Perfetto per il 3-4-2-1 rossonero, il suo ruolo naturale è largo a sinistra per accentrarsi e giocare il pallone con i compagni o cercare la porta; spesso parte anche a destra per rientrare sul piede preferito - il mancino - ma può essere schierato anche da trequartista centrale dietro a una punta di peso. Bravo a inserirsi e andare in profondità, è migliorato nella fase difensiva e nell'undici ideale di Amorim la sua posizione potrebbe essere quella di raccordo tra centrocampo e attacco, vicino a Pulisic e dietro all'unica punta che dovrebbe essere Gonçalo Ramos.


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  • LA NUOVA FORMAZIONE DEL MILAN CON MOREIRA

    (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Moreira, Pulisic; Ramos.

    In attesa di altri probabili arrivi, la formazione titolare del Milan per la prossima stagione sarà questa.

    In difesa c'è De Winter come prima alternativa con Tomori in uscita, a centrocampo il rilanciato Jashari oltre a Ricci e al rientrante Musah.

    Sulle fasce qualcosa si muoverà ancora, ma sulla destra è stato promosso Chukwueze e a sinistra Bartesaghi è davanti al cedibile Estupinan.

    C'è poi Saelemaekers che può giocare un po' ovunque tra centrocampo e attacco, poi l'intoccabile Pulisic con Moreira e Ramos.

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  • PER LEAO NON C'E' PIU' SPAZIO

    Già nel pre-campionato, Amorim ha provato Saelemaekers nel ruolo di Leao, ma con l'arrivo di Diego Moreira, che gioca proprio nella posizione del portoghese, la sentenza appare definitiva.

    Per Leao lo spazio è finito e di conseguenza anche la sua avventura al Milan. La sua cessione, da qui all'1 settembre, diventa a questo punto una priorità. I segnali sono chiari ed inequivocabili, del resto anche lo stesso Amorim lo ha detto alla società.

    Il Galatasaray rimane ad oggi l'ipotesi più probabile. Come scrive La Gazzetta dello Sport il club italiano che ha preso contatti per Leao è la Roma, che ha scelto di non approfondire per i costi e per la volontà di Leao di non scegliere un'altra squadra della Serie A.

    Il desiderio continua a essere la Premier League, che potrebbe essere esaudito: un procuratore sta provando a portarlo al Chelsea, dove prenderebbe il posto del compagno di nazionale Pedro Neto, obiettivo di Manchester City e Al Hilal, club saudita. L'Arabia resta sullo sfondo, ma è un'opzione credibile. Sono giorni decisivi, di scelte, per Leao e per il Milan, che entro fine agosto si separeranno.


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