Perché il Milan ha speso quasi 70 milioni per Moreira e dove giocherà con Amorim: la nuova formazione rossonera, per Leao non c'è più spazio

Già nel pre-campionato, Amorim ha provato Saelemaekers nel ruolo di Leao, ma con l'arrivo di Diego Moreira, che gioca proprio nella posizione del portoghese, la sentenza appare definitiva.

Per Leao lo spazio è finito e di conseguenza anche la sua avventura al Milan. La sua cessione, da qui all'1 settembre, diventa a questo punto una priorità. I segnali sono chiari ed inequivocabili, del resto anche lo stesso Amorim lo ha detto alla società.

Il Galatasaray rimane ad oggi l'ipotesi più probabile. Come scrive La Gazzetta dello Sport il club italiano che ha preso contatti per Leao è la Roma, che ha scelto di non approfondire per i costi e per la volontà di Leao di non scegliere un'altra squadra della Serie A.

Il desiderio continua a essere la Premier League, che potrebbe essere esaudito: un procuratore sta provando a portarlo al Chelsea, dove prenderebbe il posto del compagno di nazionale Pedro Neto, obiettivo di Manchester City e Al Hilal, club saudita. L'Arabia resta sullo sfondo, ma è un'opzione credibile. Sono giorni decisivi, di scelte, per Leao e per il Milan, che entro fine agosto si separeranno.



