La svolta tattica sta diventando realtà. E per uno che al Manchester United affermava che "nemmeno il Papa potrebbe convincermi a cambiare", si tratterà di un qualcosa di quasi storico.

Ruben Amorim ha deciso di continuare a schierare il Milan con un nuovo modulo. E abbandonare quella difesa a tre che lo ha accompagnato per tutta la carriera di allenatore, che gli ha consentito di trionfare allo Sporting, che ha fatto da sfondo al sonante fallimento di Manchester, che lui stesso ha portato anche a Milano.

Il cambiamento sarà di nuovo effettivo oggi, contro il Sassuolo, nella prima partita dei rossoneri dopo la sosta per le Nazionali. Il Milan giocherà con un 4-4-1-1, con Pulisic a sostenere Ramos e una coppia di esterni di centrocampo formata da Chukwueze e Moreira. Qualche ballottaggio resiste (Gabbia o De Winter, Musah o Modric), ma il modulo sarà questo.

Solo che si tratterà di un cambiamento parziale, non di uno stravolgimento rispetto al recente passato: qualcosa, in questo senso, si era già visto sia prima che durante la sosta. Amorim ha dunque deciso di proseguire su una strada già intrapresa.







