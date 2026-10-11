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Lavagna Milan AmorimGOAL
Stefano Silvestri

Perché il Milan giocherà con la difesa a 4 contro il Sassuolo: il nuovo modulo di Amorim non è una novità assoluta

Serie A
Milan
Sassuolo vs Milan
Sassuolo

L'allenatore portoghese ha deciso di schierare la squadra con un 4-4-1-1 al Mapei Stadium. Dando così continuità a quel che si è visto col Lecce e nell'amichevole col Padova.

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La svolta tattica sta diventando realtà. E per uno che al Manchester United affermava che "nemmeno il Papa potrebbe convincermi a cambiare", si tratterà di un qualcosa di quasi storico.

Ruben Amorim ha deciso di continuare a schierare il Milan con un nuovo modulo. E abbandonare quella difesa a tre che lo ha accompagnato per tutta la carriera di allenatore, che gli ha consentito di trionfare allo Sporting, che ha fatto da sfondo al sonante fallimento di Manchester, che lui stesso ha portato anche a Milano.

Il cambiamento sarà di nuovo effettivo oggi, contro il Sassuolo, nella prima partita dei rossoneri dopo la sosta per le Nazionali. Il Milan giocherà con un 4-4-1-1, con Pulisic a sostenere Ramos e una coppia di esterni di centrocampo formata da Chukwueze e Moreira. Qualche ballottaggio resiste (Gabbia o De Winter, Musah o Modric), ma il modulo sarà questo.

Solo che si tratterà di un cambiamento parziale, non di uno stravolgimento rispetto al recente passato: qualcosa, in questo senso, si era già visto sia prima che durante la sosta. Amorim ha dunque deciso di proseguire su una strada già intrapresa.


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  • Pulisic Milan LecceGetty Images

    L'ESPERIMENTO CONTRO IL LECCE

    Un abbozzo di difesa a quattro si è già visto nell'ultima partita prima della sosta: quella che il Milan ha vinto agevolmente contro il Lecce a San Siro, imponendosi per 3-0 grazie a Pulisic, Rabiot e Diego Moreira.

    Quella notte, già dopo pochi minuti, in fase di non possesso, i rossoneri hanno mostrato un volto leggermente diverso rispetto al solito. Non tanto dal punto di vista degli interpreti in campo, quanto, appunto, del modo tattico in cui Amorim ha disegnato la propria squadra.

    Quella sera il Milan si era già trasformato in un Milan da 4-2-3-1, o se vogliamo da 4-4-2 o da 4-4-1-1. Con Gila terzino a destra, Estupinan dalla parte opposta, Chukwueze e Saelemaekers larghi rispettivamente a destra a a sinistra, Pulisic più vicino al centravanti Gonçalo Ramos.

    Nel corso del secondo tempo, Amorim ha poi inserito Moreira al posto del connazionale Saelemaekers. E l'ex Strasburgo è andato a posizionarsi davanti a Estupinan, di cui nelle prime giornate era stato una sorta di alternativa, realizzando peraltro il goal del definitivo 3-0.

  • LA CONFERMA CONTRO IL PADOVA

    Anche l'amichevole contro il Padova, andata in scena durante la sosta,è stata abbastanza indicativa delle idee che Amorim stava decidendo di implementare. E poco importa che mancassero praticamente tutti i titolari, impegnati con le rispettive Nazionali.

    Nel test giocato venerdì 2 ottobre a Milanello, e finito 1-1 con reti del giovane Ossola e del patavino Sgarbi, il Milan è sceso in campo proprio con una sorta di 4-2-3-1, leggibile anche come 4-4-2 o 4-4-1-1. Dunque con la difesa a quattro, non a tre, cavallo di battaglia dell'allenatore portoghese.

    In quella partita, davanti al portiere Pietro Terracciano si sono sistemati Tomori, Gila, Gabbia e Diawara, con Loftus-Cheek in mezzo al campo assieme a Comotto, un trio di trequartisti formato da Filippo Terracciano, Idrissi e Hutchinson e Pulisic schierato nella posizione di centravanti.

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  • "DOBBIAMO ADATTARCI UN MINIMO"

    Perché tutto questo? Perché Amorim ha capito che la propria rosa non è poi così adatta al 3-4-2-1 di inizio stagione. Lui stesso, dopo la partita contro il Lecce, era stato interpellato sul proprio cambio di mentalità. Perché di questo si tratta di un cambio di mentalità. Con una minore chiusura e una maggiore apertura mentale alle alternative tattiche.

    "Quello che ho percepito nelle ultime partite - e che avevo già provato anche al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore - è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo - diceva il portoghese - Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo: penso che oggi abbia funzionato, mentre in un'altra gara potremo tornare alla costruzione a tre". 

    Un discorso ben diverso rispetto a quelli che l'allenatore portoghese collezionava ai tempi di Manchester. Non è un caso che l'esperienza negativa all'Old Trafford, destinata a diventare esperienza e basta, sia stata da lui citata nel virgolettato di cui sopra.

    Amorim, ad esempio, nella sua prima conferenza da manager dei Red Devils sosteneva come non ci fosse "un'altra strada" al suo 3-4-3 o 3-4-2-1. Successivamente avrebbe esagerato, affermando che ""nemmeno il Papa potrebbe convincermi ad abbandonare il 3-4-3".

    Già prima della partita di Europa League poi persa contro il Benfica, il tecnico lusitano aveva ammesso di "non avere le caratteristiche perfette, perché è impossibile arrivare in nuovo club e avere tutto già pronto".

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  • IL MILAN ANTI SASSUOLO

    Contro il Sassuolo, insomma, si vedrà una prosecuzione di quello a cui si è già assistito contro Lecce e Padova: il Milan in campo con la difesa a quattro, pur con uno "scivolamento" verso la vecchia difesa a tre tra fase di non possesso e fase di possesso.

    Gila avrà dunque compiti da terzino destro: non è esattamente il suo pane, lo spagnolo dovrà adattarsi. Con il recuperato Estupinan a sua volta terzino più puro, dunque maggiormente dedito alla fase difensiva e non costretto a giocare a tutta fascia. In mezzo alla retroguardia conferma per Pavlovic al fianco di uno tra Gabbia e Gila.

    E poi Musah o Modric in coppia con Rabiot a centrocampo: altro ballottaggio da sciogliere in extremis. Con Chukwueze e Moreira esterni, soprattutto ora che Saelemaekers si è fermato per un infortunio e non sarà a disposizione.

    Davanti è confermatissimo Gonçalo Ramos, che ha dato buoni segnali con la maglia del Portogallo. E accanto a lui ecco Pulisic, rimasto a Milanello senza volare in Nazionale: farà la seconda punta e proverà a ripetersi dopo aver finalmente rotto il digiuno contro il Lecce.

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