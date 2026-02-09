Getty Images Sport
Perché il Manchester United e Michael Carrick hanno abbandonato l'idea di recarsi in Arabia Saudita per una redditizia amichevole di metà stagione
Pubblicità
I piani del Manchester United mandati all'aria
Secondo il Times, lo United aveva in programma di recarsi in Medio Oriente per quella che avrebbe potuto essere una partita amichevole molto redditizia. All'inizio di questa stagione, Amorim ha affermato che il club "doveva farlo".
Ha spiegato che il club non aveva altra scelta, dato che non era riuscito a qualificarsi per le competizioni europee.
Ha dichiarato: "Dobbiamo farlo. E sapete, sapevamo che quando abbiamo perso l'Europa, avremmo avuto molte cose da fare. Abbiamo i nostri tifosi, abbiamo il budget, dobbiamo compensare molte cose. Quindi dobbiamo farlo. Lo faremo. Vogliamo stare con i nostri tifosi in tutto il mondo. Se devi farlo, devi riuscire a trovare lo spazio per farlo".
- Getty Images Sport
La cautela di Carrick
Carrick e lo United sembrano ora aver fatto marcia indietro sui loro piani, poiché l'interesse del club per questa partita redditizia "è diminuito". Anche se le trattative potrebbero riprendere dopo la pausa internazionale, lo United aveva individuato questa settimana come il momento ideale per la partita amichevole proposta, che avrebbe potuto fruttare milioni di sterline. Lo United affronterà il West Ham martedì, prima di una pausa di 13 giorni in vista della prossima partita contro l'Everton, dato che è già stato eliminato dalla FA Cup.
La Federcalcio del Kuwait aveva affermato di essere stata incaricata di organizzare un'amichevole per lo United, ma la notizia non è stata verificata.
Il presidente della Federcalcio del Kuwait, Ahmad Al-Yousef, ha dichiarato: "Non posso organizzare un evento per l'arrivo del Manchester United tra 17 o 18 giorni".
Carrick aveva anche la possibilità di portare i suoi giocatori in un ritiro in un luogo dal clima mite, ma ha deciso di non farlo e probabilmente concederà alla sua squadra quattro giorni di riposo.
- PubblicitàPubblicità
Più tempo per l'allenamento
Lo United ha vinto le ultime quattro partite di campionato sotto la guida di Carrick e ora occupa il quarto posto, con un punto di vantaggio sul Chelsea, quinto, e 12 punti di distacco dall'Arsenal, capolista. Carrick ritiene che il tempo extra a disposizione per allenarsi, grazie all'assenza di impegni europei e all'eliminazione dalla FA Cup, abbia aiutato la squadra a diventare più solida in difesa, dato che lo United ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite.
Ha dichiarato: "È sicuramente gratificante ed è più facile vincere le partite senza dover segnare così tanti gol ogni settimana. Sembriamo essere una squadra in grado di creare molti problemi, occasioni da gol e segnare, quindi stiamo sicuramente trovando il giusto equilibrio.
"Ci sono ancora cose da migliorare, è sicuramente qualcosa su cui ci siamo concentrati, cercando di migliorare come squadra quando non abbiamo il pallone, ma in tre o quattro settimane non si può sistemare tutto e diventare improvvisamente perfetti".
Ha aggiunto: "Bisogna godersi l'euforia della vittoria, giusto? È per questo che siamo qui", ha detto il 44enne. "Bisogna gestire gli alti e godersi la sensazione di vincere una partita".
- (C)Getty Images
Cosa succederà dopo?
Lo United dovrà fare a meno di Matthijs de Ligt, Mason Mount e Patrick Dorgu nella partita contro il West Ham.
Carrick ha aggiunto: "Mason tornerà per la partita contro l'Everton. Sembra che Matthijs sia stato lontano per molto tempo, quindi vedremo come si evolverà. È positivo, sta andando nella giusta direzione, ma Mason è un po' più vicino di lui".
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità