Perché il Manchester United e Michael Carrick hanno abbandonato l'idea di recarsi in Arabia Saudita per una redditizia amichevole di metà stagione

Lo United ha vinto le ultime quattro partite di campionato sotto la guida di Carrick e ora occupa il quarto posto, con un punto di vantaggio sul Chelsea, quinto, e 12 punti di distacco dall'Arsenal, capolista. Carrick ritiene che il tempo extra a disposizione per allenarsi, grazie all'assenza di impegni europei e all'eliminazione dalla FA Cup, abbia aiutato la squadra a diventare più solida in difesa, dato che lo United ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite.

Ha dichiarato: "È sicuramente gratificante ed è più facile vincere le partite senza dover segnare così tanti gol ogni settimana. Sembriamo essere una squadra in grado di creare molti problemi, occasioni da gol e segnare, quindi stiamo sicuramente trovando il giusto equilibrio.

"Ci sono ancora cose da migliorare, è sicuramente qualcosa su cui ci siamo concentrati, cercando di migliorare come squadra quando non abbiamo il pallone, ma in tre o quattro settimane non si può sistemare tutto e diventare improvvisamente perfetti".

Ha aggiunto: "Bisogna godersi l'euforia della vittoria, giusto? È per questo che siamo qui", ha detto il 44enne. "Bisogna gestire gli alti e godersi la sensazione di vincere una partita".