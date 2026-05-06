Perché il futuro di Bremer alla Juventus è in bilico tra infortuni e dubbi: chi potrebbe sostituirlo in bianconero

Dopo aver saltato di fatto quasi tutta la scorsa stagione a causa della rottura del legamento crociato, anche quest'anno Bremer ha dovuto fare i conti con parecchi problemi fisici.
Sono state infatti ben dieci le giornate di campionato saltate più una di Coppa Italia e quattro in Champions League tra infortuni muscolari e il nuovo problema al ginocchio, stavolta al menisco.
Nella conferenza stampa di fine aprile lo stesso Bremer ha ammesso le difficoltà incontrate per tornare ai suoi livelli: "Quando torni dopo un crociato non è mai facile. Per quello ho voluto parlare con Del Piero e Chiellini. Alex è diventato quello che è dopo questo infortunio. Si dice che quando uno torna da un crociato non è mai uguale a prima. Per forza è così, ci vuole tempo, per lavorare e stare bene, soprattutto mentalmente.
Anche a casa ho un fisioterapista e mi segue uno psicologo. Ora sto molto meglio, mi manca ancora qualcosina. È un percorso lungo, che non finisce. Sono sulla strada giusta e tornerò sicuramente sulla strada giusta. Chiellini e Del Piero mi hanno detto di avere pazienza. È un percorso lungo, che va fatto. Bisogna allenarsi bene, mangiare bene, dormire bene. Sono sulla strada giusta".