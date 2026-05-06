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Lelio Donato

Perché il futuro di Bremer alla Juventus è in bilico tra infortuni e dubbi: chi potrebbe sostituirlo in bianconero

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Gleison Bremer ha manifestato la volontà di vincere mentre le sue ultime prestazioni fanno sorgere qualche dubbio sull'effettiva centralità del brasiliano nel nuovo progetto di Spalletti. E se la Juventus decidesse di cederlo?

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La Juventus può fare a meno di Gleison Bremer?

Il brasiliano, considerato un punto fermo da cui ripartire fino a qualche mese fa, adesso non sembra più così intoccabile nel nuovo progetto bianconero.

Colpa di alcune prestazioni non all'altezza e soprattutto di evidenti limiti tecnici evidenziati in fase di impostazione. Sottolineati peraltro da Spalletti dopo Juventus-Verona.

Se a questo si aggiungono le dichiarazioni rilasciate dal brasiliano qualche settimana fa ecco che il quadro inizia a delinearsi. E così la cessione di Bremer non diventa più un tabù.

  • IL GRAVE ERRORE CONTRO IL VERONA

    Le voci sulla possibile cessione di Bremer sono tornate a intensificarsi dopo la brutta prestazione del brasiliano contro il Verona.

    Il difensore ha di fatto regalato il goal del vantaggio agli scaligeri sbagliando un passaggio piuttosto semplice. Un errore grave per uno dei giocatori di maggiore esperienza dell'intera rosa.

    Bremer ha poi affidato a un post su Instagram le sue scuse per l'accaduto: "Oggi, complice un'incomprensione, ho sbagliato io. Mi prendo la responsabilità senza alibi. Dovevo fare meglio. Ora più uniti che mai, fino alla fine".

    D'altronde che il brasiliano abbia qualche difficoltà quando si tratta di impostare l'azione da dietro è noto a tutti, Spalletti compreso. Il tecnico dopo Juventus-Verona è stato chiaro: "Bremer e Kelly sono due grandi difensori dal punto di vista di qualità individuali, nel duello sono molto bravi. Nell’impostare invece concedono qualcosa, sono aspetti con cui dobbiamo conviverci"

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  • PAROLE CHE HANNO FATTO RUMORE

    Peraltro solo una settimana prima a fare molto discutere i tifosi della Juventus e l'intero ambiente bianconero erano state le dure dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Bremer sulle ultime stagioni.

    "Alla Juve sono sei anni che si sta galleggiando e non può succedere. Mi trovo bene, ma è importante tornare a vincere. Per essere considerati campioni bisogna vincere e io voglio vincere"ha dichiarato il brasiliano.

    Poi il difensore ha continuato: "Si poteva fare meglio. Non è una stagione positiva quella che abbiamo fatto, l’obiettivo minimo è la Champions. In alcune partite potevamo fare di più, andare avanti in Coppa Italia e Champions".

    A 29 anni insomma Bremer non vuole più aspettare troppo. Un messaggio chiaro per i compagni ma soprattutto per la società in vista del prossimo futuro.

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  • GLI INFORTUNI

    Dopo aver saltato di fatto quasi tutta la scorsa stagione a causa della rottura del legamento crociato, anche quest'anno Bremer ha dovuto fare i conti con parecchi problemi fisici.

    Sono state infatti ben dieci le giornate di campionato saltate più una di Coppa Italia e quattro in Champions League tra infortuni muscolari e il nuovo problema al ginocchio, stavolta al menisco.

    Nella conferenza stampa di fine aprile lo stesso Bremer ha ammesso le difficoltà incontrate per tornare ai suoi livelli: "Quando torni dopo un crociato non è mai facile. Per quello ho voluto parlare con Del Piero e Chiellini. Alex è diventato quello che è dopo questo infortunio. Si dice che quando uno torna da un crociato non è mai uguale a prima. Per forza è così, ci vuole tempo, per lavorare e stare bene, soprattutto mentalmente.

    Anche a casa ho un fisioterapista e mi segue uno psicologo. Ora sto molto meglio, mi manca ancora qualcosina. È un percorso lungo, che non finisce. Sono sulla strada giusta e tornerò sicuramente sulla strada giusta. Chiellini e Del Piero mi hanno detto di avere pazienza. È un percorso lungo, che va fatto. Bisogna allenarsi bene, mangiare bene, dormire bene. Sono sulla strada giusta".


  • I DUBBI SUL FUTURO

    Bremer è attualmente legato alla Juventus da un contratto lungo (scadenza 2029) con ingaggio da 5 milioni netti a stagione.

    La sensazione però è che entrambe le parti in estate potrebbero valutare concretamente l'idea di separare le rispettive strade. All'interno dello stesso contratto di Bremer è peraltro inserita una clausola da 58 milioni di euro.

    In caso di cessione poi la Juventus potrebbe tornare sul mercato per regalare a Spalletti un centrale con caratteristiche diverse e più adatto al tipo di gioco che chiede l'attuale tecnico bianconero. I nomi che circolano in tal senso sono tanti: da Kim a Ordonez, fino ai due difensori del City Stones e Akè.

    Ma dove potrebbe finire Bremer? Il difensore piace soprattutto in Premier League, ovvero un campionato in cui la sua fisicità potrebbe fare la differenza. Mentre per la Juventus il sacrificio di un big potrebbe diventare necessario specie se non dovesse centrare la qualificazione in Champions League.

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