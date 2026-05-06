Perché il futuro di Bremer alla Juventus è in bilico tra infortuni e dubbi: chi potrebbe sostituirlo in bianconero

Peraltro solo una settimana prima a fare molto discutere i tifosi della Juventus e l'intero ambiente bianconero erano state le dure dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Bremer sulle ultime stagioni.

"Alla Juve sono sei anni che si sta galleggiando e non può succedere. Mi trovo bene, ma è importante tornare a vincere. Per essere considerati campioni bisogna vincere e io voglio vincere"ha dichiarato il brasiliano.

Poi il difensore ha continuato: "Si poteva fare meglio. Non è una stagione positiva quella che abbiamo fatto, l’obiettivo minimo è la Champions. In alcune partite potevamo fare di più, andare avanti in Coppa Italia e Champions".

A 29 anni insomma Bremer non vuole più aspettare troppo. Un messaggio chiaro per i compagni ma soprattutto per la società in vista del prossimo futuro.