Perché il derby Torino-Juventus è iniziato in ritardo: via alle 21.50, gli ultras bianconeri non volevano giocare

Il derby tra Torino e Juventus, alla fine, si gioca. Ma con un'ora e 5 minuti di ritardo rispetto all'orario d'inizio originariamente previsto.
Il caos scatenatosi nel prepartita della stracittadina, decisiva per l'accesso o meno alla Champions League della formazione di Spalletti, ha portato infatti allo spostamento di un'ora della gara: dalle 20.45 alle 21.50.
La gara, per lungo tempo, ha rischiato addirittura di non disputarsi. Tutto a causa di quel che è accaduto nel prepartita all'esterno dell'Olimpico Grande Torino.