Perché il derby Torino-Juventus è iniziato in ritardo: via alle 21.50, gli ultras bianconeri non volevano giocare

Il prepartita è stato tesissimo: ci sono stati scontri tra i sostenitori di Torino e Juventus e alcuni di questi sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere.

Un sostenitore bianconero è stato ricoverato in condizioni serie in ospedale, vittima di un trauma cranico, anche se non in pericolo di vita.

"Molto triste, quando parlo dei tifosi mi emoziono - ha detto l'ad della Juventus, Damien Comolli, a Sky prima della gara - siamo preoccupati per ciò che sta avvenendo, è molto triste. Alcuni tifosi sono andati in ospedale ma non sappiamo esattamente cosa è successo: hanno avuto bisogno di cure, andrò a trovarli e auguro loro un'immediata guarigione. alcuni tifosi sono stati ricoverati, il mio stato d'animo è cambiato radicalmente".