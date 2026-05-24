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Stefano Silvestri

Perché il derby Torino-Juventus è iniziato in ritardo: via alle 21.50, gli ultras bianconeri non volevano giocare

Serie A
Torino vs Juventus
Torino
Juventus

La stracittadina ha preso il via con un'ora e 5 minuti di ritardo rispetto all'orario originario: un tifoso della Juventus è grave in ospedale dopo gli scontri prepartita, gli ultras hanno chiesto alla squadra di Spalletti di non scendere in campo.

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Il derby tra Torino e Juventus, alla fine, si gioca. Ma con un'ora e 5 minuti di ritardo rispetto all'orario d'inizio originariamente previsto.

Il caos scatenatosi nel prepartita della stracittadina, decisiva per l'accesso o meno alla Champions League della formazione di Spalletti, ha portato infatti allo spostamento di un'ora della gara: dalle 20.45 alle 21.50.

La gara, per lungo tempo, ha rischiato addirittura di non disputarsi. Tutto a causa di quel che è accaduto nel prepartita all'esterno dell'Olimpico Grande Torino.

  • TIFOSO IN GRAVI CONDIZIONI

    Il prepartita è stato tesissimo: ci sono stati scontri tra i sostenitori di Torino e Juventus e alcuni di questi sono dovuti ricorrere alle cure ospedaliere.

    Un sostenitore bianconero è stato ricoverato in condizioni serie in ospedale, vittima di un trauma cranico, anche se non in pericolo di vita.

    "Molto triste, quando parlo dei tifosi mi emoziono - ha detto l'ad della Juventus, Damien Comolli, a Sky prima della gara - siamo preoccupati per ciò che sta avvenendo, è molto triste. Alcuni tifosi sono andati in ospedale ma non sappiamo esattamente cosa è successo: hanno avuto bisogno di cure, andrò a trovarli e auguro loro un'immediata guarigione. alcuni tifosi sono stati ricoverati, il mio stato d'animo è cambiato radicalmente".

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  • IL COLLOQUIO GIOCATORI-TIFOSI

    A un certo punto, a pochi minuti dall'inizio della partita e dunque verso le 20.45, si è assistito a qualcosa di insolito: i giocatori della Juventus si sono portati sotto il settore dei propri tifosi per quello che, a prima vista, sembrava un colloquio.

    A spiegare il motivo di quanto stava avvenendo è stato lo stesso Comolli, stavolta a DAZN:

    “Non è un confronto tra i tifosi e Locatelli - ha detto il dirigente - C’è un nostro tifoso in ospedale in condizioni serie, i nostri tifosi non sono contenti e stanno dicendo di non giocare la partita”.

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  • LE MINACCE DI INVASIONE

    Alla fine tutte le altre partite sono cominciate poco dopo le 20.45: dunque Milan-Cagliari, Verona-Roma e Cremonese-Como, quelle con le squadre impegnate nella lotta per la Champions League, ma anche Lecce-Genoa.

    Torino-Juventus no, non è cominciata nonostante la norma sulla contemporaneità. La partita è stata momentaneamente sospesa per motivi di sicurezza e le due squadre sono tornate negli spogliatoi in attesa di novità, il tutto in un clima tesissimo e con gli ultras bianconeri per nulla intenzionati a far giocare la partita.

    Questi hanno infatti minacciato un'invasione di campo nel caso il derby fosse iniziato, il che non ha fatto altro che esacerbare il caos.

  • INIZIO ALLE 21.50

    Alla fine la situazione è parzialmente tornata alla normalità. Il Questore di Torino ha parlato con Comolli ma anche con Urbano Cairo, presidente granata, confermando l'intenzione di giocare il derby nonostante tutto.

    Una volta venuti a conoscenza della decisione di non annullare la partita, i tifosi della Juventus hanno così abbandonato l'Olimpico Grande Torino in segno di protesta.

    Le due squadre sono così tornate in campo per il riscaldamento alle 21.20 circa, facendo intendere che lo scenario più probabile era diventato quello della disputa della partita.

    Così è stato: il derby è stato riprogrammato per le 21.45, per consentire a Torino e Juventus di riscaldarsi a dovere. In realtà l'arbitro Zufferli ha fischiato il via alle 21.50, con un'ora e 5 minuti di ritardo, mentre tutte le altre squadre erano negli spogliatoi in attesa di cominciare i rispettivi secondi tempi.

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