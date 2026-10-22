Perché il Bournemouth è rossonero? La storia dei colori di maglia ispirata a quella del Milan

Ma c'è un'altra curiosità che lega Bournemouth e Milan, in occasione della partita di Europa League: il sindaco della città inglese è un italiano.

Si chiama Roberto Rocca, è nato a Milano nel 1976 da padre milanese e madre sarda e ha vissuto in Italia fino al 2013, quando si è trasferito a Bournemouth.

Nel corso della sua vita ha ricoperto incarichi politici come quello al Consiglio Comunale di Milano e alla Nuova Sardegna ha raccontato di essere appassionato di golf, di ascoltare Max Pezzali e tifare Milan, ma a BBC Radio Solent, alla vigilia del match di Europa League, ha affermato che la sua famiglia "probabilmente tiferà Milan", ma che il suo "cuore ormai è per il Bournemouth".