Perché il Bournemouth è rossonero? La storia dei colori di maglia ispirata a quella del Milan

Dean Court, o se volete Vitality Stadium, è uno stadio piccolo, è vero, ma quando il Bournemouth e il Milan scenderanno in campo per sfidarsi in Europa League le dimensioni non conteranno.
In qualche modo, nel Dorset, va in scena la storia: e questo ben al di là del risultato di una partita. Di uno o più goal segnati: della qualità degli stessi.
Quella che può sembrare una semplice coincidenza, in realtà, è una questione più profonda: entrambe sono rossonere. Vero, ma il motivo è proprio legato al Milan. Riepiloghiamo.