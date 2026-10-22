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Antonio Torrisi

Perché il Bournemouth è rossonero? La storia dei colori di maglia ispirata a quella del Milan

Europa League
AFC Bournemouth vs Milan
AFC Bournemouth
Milan

La sfida di Europa League propone un intreccio storico che riguarda anche i colori sociali.

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Dean Court, o se volete Vitality Stadium, è uno stadio piccolo, è vero, ma quando il Bournemouth e il Milan scenderanno in campo per sfidarsi in Europa League le dimensioni non conteranno.

In qualche modo, nel Dorset, va in scena la storia: e questo ben al di là del risultato di una partita. Di uno o più goal segnati: della qualità degli stessi.

Quella che può sembrare una semplice coincidenza, in realtà, è una questione più profonda: entrambe sono rossonere. Vero, ma il motivo è proprio legato al Milan. Riepiloghiamo.

  • PERCHÉ IL BOURNEMOUTH È ROSSONERO COME IL MILAN?

    Nella sua storia, partiamo da qui, il Bournemouth ha sempre indossato il rosso e il bianco, fino al 1970, almeno.

    Tutto ciò ha portato i suoi tifosi e i suoi giocatori a essere chiamati "Cherries", ciliegie. Ma perché allora adesso è rossonero?

    John Bond, allenatore del Bournemouth nel 1970, decise di introdurre una maglia diversa, a strisce verticali rossonere ispirandosi a quella del Milan.

    Tra l'altro, che Milan: quello di Nereo Rocco, modello calcistico per eccellenza in Europa. E adesso i club si incontrano per la prima volta nella loro storia. Intrecciata.

  • CHI È ROBERTO ROCCA, SINDACO DI BOURNEMOUTH CHE TIFA MILAN

    Ma c'è un'altra curiosità che lega Bournemouth e Milan, in occasione della partita di Europa League: il sindaco della città inglese è un italiano.

    Si chiama Roberto Rocca, è nato a Milano nel 1976 da padre milanese e madre sarda e ha vissuto in Italia fino al 2013, quando si è trasferito a Bournemouth.

    Nel corso della sua vita ha ricoperto incarichi politici come quello al Consiglio Comunale di Milano e alla Nuova Sardegna ha raccontato di essere appassionato di golf, di ascoltare Max Pezzali e tifare Milan, ma a BBC Radio Solent, alla vigilia del match di Europa League, ha affermato che la sua famiglia "probabilmente tiferà Milan", ma che il suo "cuore ormai è per il Bournemouth".

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