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SpallettiGetty Images
Stefano Silvestri

Perché i tifosi dell'Udinese insultano Spalletti: cori offensivi contro l'allenatore della Juventus

Accoglienza ancora una volta ostile per Luciano Spalletti al Bluenergy Stadium: i tifosi dell'Udinese gli hanno urlato "uomo di me**a". Il motivo dell'ostracismo nei confronti dell'ex ct.

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Accoglienza ancora una volta ostile per Luciano Spalletti al Bluenergy Stadium: i tifosi dell'Udinese hanno insultato l'allenatore della Juventus già nei primi minuti della gara, valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

"Uomo di me**a, Spalletti uomo di me**a": così i sostenitori friulani hanno accolto l'ex commissario tecnico della Nazionale, così come accadeva anche negli scorsi anni quando questi allenava il Napoli.

L'ostracismo è legato a un episodio di ormai più di 20 anni fa, quando Spalletti decise di lasciare l'Udinese per approdare alla Roma: una scelta che ancora oggi a Udine considerano un tradimento.

A breve il servizio completo

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