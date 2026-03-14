Perché i tifosi dell'Udinese insultano Spalletti: cori offensivi contro l'allenatore della Juventus

Accoglienza ancora una volta ostile per Luciano Spalletti al Bluenergy Stadium: i tifosi dell'Udinese hanno insultato l'allenatore della Juventus già nei primi minuti della gara, valida per la ventinovesima giornata di Serie A.
"Uomo di me**a, Spalletti uomo di me**a": così i sostenitori friulani hanno accolto l'ex commissario tecnico della Nazionale, così come accadeva anche negli scorsi anni quando questi allenava il Napoli.
L'ostracismo è legato a un episodio di ormai più di 20 anni fa, quando Spalletti decise di lasciare l'Udinese per approdare alla Roma: una scelta che ancora oggi a Udine considerano un tradimento.
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