Perché i giocatori indossano le scarpe rosa ai Mondiali: tra calcio e moda, il motivo della tendenza

Nei Mondiali di Canada, Stati Uniti e Messico c'è un colore che sta dominando sugli altri: il rosa. Sempre più calciatori stanno indossando scarpe rosa fluorescenti e la domanda che in tanti si stanno ponendo è perché? La risposta, come riporta il Corriere dello Sport, non riguarda strettamente il mondo del calcio, ma quello della moda.

Il Pantone Color Institute ha individuato nel rosa e nelle sue tonalità i protagonisti della Primavera-Estate 2026 e i grandi marchi di abbigliamento sportivo hanno intercettato questa tendenza.



