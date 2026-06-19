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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Perché i giocatori indossano le scarpe rosa ai Mondiali: tra calcio e moda, il motivo della tendenza

Coppa del Mondo

Quasi tutti i calciatori stanno indossando scarpe di colore rosa nelle partite in corso di svolgimento ai Mondiali: c'è una motivazione dietro alla diffusione della tonalità.

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Nei Mondiali di Canada, Stati Uniti e Messico c'è un colore che sta dominando sugli altri: il rosa. Sempre più calciatori stanno indossando scarpe rosa fluorescenti e la domanda che in tanti si stanno ponendo è perché? La risposta, come riporta il Corriere dello Sport, non riguarda strettamente il mondo del calcio, ma quello della moda.

Il Pantone Color Institute ha individuato nel rosa e nelle sue tonalità i protagonisti della Primavera-Estate 2026 e i grandi marchi di abbigliamento sportivo hanno intercettato questa tendenza.


  • VISIBILITA'

    Oltre a una questione di moda, però, dietro questo uso predominante delle scarpe rosa c'è una ragione di visbilità. Il contrastro tra le varie sfumature del rosa e il prato verde risulta subito riconoscibilie nelle riprese, nelle foto e nei contenuti per i social network. Tutti i brand principali hanno lanciato modelli di scarpe su queste tonalità, non più per essere l'eccezione, come in passato, ma per essere la regola.

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  • L'ANALISI DELLE TENDENZE

    C'è, infine, un'altra spiegazione. Chi produce le scarpe da calcio si affida alle stesse società che analizzano le tendenze per il mondo della moda, tra cui WGSN (Worth Global Style Network), che nel 2024 aveva indicato per il fucsia shock tra i colori che avrebbero fatto tendenza nel 2026.

    La progettazione e lo sviluppo delle scarpe, quindi, è iniziato già sapendo che ci sarebbe stata questa tendenza. Il mondo del calcio non sta, quindi, ideando un trend, ma ha intercettato la tendenza, sfruttando il Mondiale come vetrina per metterla in evidenza.

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