Perché Hummels non è stato convocato per Euro 2024

Tra i grandi assenti a Euro 2024 c’è anche il difensore della Germania Mats Hummels, non convocato dal ct tedesco Nagelsmann per la competizione.

Il conto alla rovescia è finalmente terminato: Euro 2024 si prepara a regalarci goal, emozioni, sorprese e tanto spettacolo.

A inaugurare la competizione sarà la sfida tra la Germania e la Scozia in programma questa sera alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco.

Un vetrina di campioni pronti a mettersi in mostra, ma anche assenze illustri in entrambe le nazionali.

Come quella di Mats Hummels, difensore tedesco protagonista indiscusso con il Borussia Dortmund finalista perdente di Champions League, ma non convocato dal ct Julian Nagelsmann per la competizione.