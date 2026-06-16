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Haaland Norway 090625Getty
Marco Trombetta

Perché Haaland gioca col nome Braut sulla maglia con la Norvegia e non con il Manchester City: lo ha annunciato la federazione

Coppa del Mondo
Iraq vs Norvegia
Iraq
Norvegia
E. Haaland

Braut Haaland, si legge sulla maglia della Norvegia. Perché l'attaccante del City ha 'cambiato' nome in nazionale.

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Esordio Mondiale per la Norvegia contro l'Iraq. Tutti gli occhi saranno ovviamente puntati su Erling Haaland, alla sua prima partecipazione a una Coppa del Mondo.

E occhio alla particolarità, una maglia con nome diverso rispetto al Manchester City.

  • DOPPIO COGNOME CON LA NORVEGIA

    Ad agosto 2025, la federazione norvegese ha annunciato una novità: Erling Haaland cambierà nome, d'ora in poi sulla maglia della Norvegia ci sarà scritto Braut Haaland.

    "Non ne sapevo nulla, ma di fatto quello è il suo nome", ha spiegato senza troppi giri di parole il ct Solbakken.

    Ed effettivamente è così. Si tratta nello specifico di un doppio cognome: Braut, quello della madre, Haaland, quello del padre.

    In Norvegia, infatti, è tradizione utilizzare i cognomi dei due genitori. Così, perlomeno quando gioca con la Nazionale, Haaland ha deciso di scriverli entrambi sulla maglia.


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  • BRAUT HAALAND ANCHE CON IL MANCHESTER CITY?

    Diverso il discorso per quanto riguarda il club. Fino ad oggi in carriera, Haaland ha sempre utilizzato solo il cognome del padre sulla maglia.

    E al momento, almeno in tal senso, non sono previste novità. Ci sarà ancora scritto 'Haaland 9' sulla maglia del Manchester City nella prossima stagione.

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