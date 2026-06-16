Perché Gnabry non è stato convocato per i Mondiali? Il motivo dell'assenza nell'elenco della Germania

L'infortunio è arrivato in un momento non ideale per Gnabry, spesso nelle rotazioni con Diaz e Olise alle spalle di Kane nell'attacco atomico dei bavaresi allenati da Vincent Kompany. Fino a inizio aprile, per lui doppia doppia: 10 goal e 11 assist in tutte le competizioni, suddivisi in 8 e 6 in Bundesliga, 2 e 4 in Champions più un assist in Supercoppa di Germania.