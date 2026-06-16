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Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

Perché Gnabry non è stato convocato per i Mondiali? Il motivo dell'assenza nell'elenco della Germania

Germania
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S. Gnabry

Assenza di rilievo, quella alla quale dovrà far fronte il tecnico della Mannschaft Julian Nagelsmann

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Una delle scelte obbligate per chiunque ricopra il ruolo di selezionatore della Nazionale della Germania è senza dubbio Serge Gnabry, 30enne attaccante esterno del Bayern Monaco campione di Germania. Tuttavia, l'ala non è inclusa nell'elenco dei giocatori che faranno parte della spedizione in Canada, Messico e USA in occasione dei Mondiali 2026.

  • IL MOTIVO DELL'ESCLUSIONE

    La causa è molto semplice: Gnabry è fermo a causa di un infortunio di entità tale da decretare la fine della stagione con il club e l'impossibilità di partecipare ai Mondiali. L'attaccante ha rimediato in allenamento una lesione all’adduttore della coscia destra che non lascia margini di speranza.

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  • LA STAGIONE DI GNABRY

    L'infortunio è arrivato in un momento non ideale per Gnabry, spesso nelle rotazioni con Diaz e Olise alle spalle di Kane nell'attacco atomico dei bavaresi allenati da Vincent Kompany. Fino a inizio aprile, per lui doppia doppia: 10 goal e 11 assist in tutte le competizioni, suddivisi in 8 e 6 in Bundesliga, 2 e 4 in Champions più un assist in Supercoppa di Germania.

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