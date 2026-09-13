Perché gioca Pessina e non Skorupski in Napoli-Bologna: i motivi del cambio di Tedesco in porta

Alla base della scelta di Domenico Tedesco per Napoli-Bologna ci sarebbero motivi disciplinari.

Skorupski, secondo quanto riportato da DAZN, sarebbe arrivato in ritardo all'ultima riunione tecnica.

Da qui la scelta dell'allenatore di lasciarlo in panchina a Napoli per fare giocare al suo posto Massimo Pessina.

Marco Di Vaio ha confermato l'accaduto sempre ai microconi di DAZN: "Purtroppo c'è un regolamento interno, Skorupski è uno dei nostri capitani e farà il tifo per Pessina".