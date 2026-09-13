Perché gioca Pessina e non Skorupski in Napoli-Bologna: i motivi del cambio di Tedesco in porta

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La grande sorpresa alla lettura delle formazioni ufficiali di Napoli-Bologna la regala Domenico Tedesco.
Il tecnico ha infatti escluso dall'undici titolare Skorupski, fin qui sempre schierato nelle prime tre giornate di campionato.
Al suo posto a difendere i pali del Bologna c'è Massimo Pessina, portiere diciottenne già lanciato nella scorsa stagione da Vincenzo Italiano.
Ma cosa c'è dietro il cambio? Perché non gioca Skorupski?