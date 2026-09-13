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Lelio Donato

Perché gioca Pessina e non Skorupski in Napoli-Bologna: i motivi del cambio di Tedesco in porta

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Napoli vs Bologna

Domenico Tedesco schiera Pessina tra i pali contro il Napoli al posto di Skorupski, finora sempre titolare nelle prime tre giornate di campionato: il motivo del cambio in porta nel Bologna.

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La grande sorpresa alla lettura delle formazioni ufficiali di Napoli-Bologna la regala Domenico Tedesco.

Il tecnico ha infatti escluso dall'undici titolare Skorupski, fin qui sempre schierato nelle prime tre giornate di campionato.

Al suo posto a difendere i pali del Bologna c'è Massimo Pessina, portiere diciottenne già lanciato nella scorsa stagione da Vincenzo Italiano.

Ma cosa c'è dietro il cambio? Perché non gioca Skorupski?

  • SKORUPSKI INFORTUNATO?

    No, alla base dell'esclusione di Lukasz Skorupski non c'è un problema fisico dell'ultimo minuto.

    Il portiere polacco infatti figura regolarmente in panchina al 'Maradona' ma non giocherà titolare contro il Napoli.

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  • I MOTIVI DELL'ESCLUSIONE

    Alla base della scelta di Domenico Tedesco per Napoli-Bologna ci sarebbero motivi disciplinari.

    Skorupski, secondo quanto riportato da DAZN, sarebbe arrivato in ritardo all'ultima riunione tecnica.

    Da qui la scelta dell'allenatore di lasciarlo in panchina a Napoli per fare giocare al suo posto Massimo Pessina.

    Marco Di Vaio ha confermato l'accaduto sempre ai microconi di DAZN: "Purtroppo c'è un regolamento interno, Skorupski è uno dei nostri capitani e farà il tifo per Pessina".

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  • CHI È PESSINA

    Massimo Pessina è un portiere molto giovane ma di grande prospettiva e con ampi margini di miglioramento.

    Nelle prime tre giornate di questo campionato non è mai sceso in campo ma per lui non si tratta del debutto assoluto in Serie A.

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