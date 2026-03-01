Perché gioca Perin titolare Roma-Juventus e non Di Gregorio? Infortunio, scelta tecnica o squalifica? Le formazioni ufficiali

Mattia Perin portiere titolare dei bianconeri in Roma-Juventus.
All'Olimpico tra i pali va il vice di Michele Di Gregorio, confinato in panchina esattamente come avvenuto contro il Galatasaray in Champions.
Perché gioca Perin?
Il momento attraversato da Di Gregorio non è dei migliori: lo ha dimostrato il grossolano errore commesso in Juventus-Como, con cui l'ex Monza ha spalancato le porte dello 0-1 a Vojvoda. Ecco perché, mercoledì, nel Playoff di ritorno europeo Spalletti ha deciso di schierare Perin proprio come nel crocevia Champions contro la Roma.
Il portiere titolare della Juve resta Di Gregorio, ma sia Tudor che Spalletti hanno concesso chances anche a Perin (8 volte) in virtù dell'ottimo livello del numero uno di Latina, nonché per qualche errore di troppo commesso dall'ex Monza nel corso della stagione.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.