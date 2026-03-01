Perché gioca Perin titolare Roma-Juventus e non Di Gregorio? Infortunio, scelta tecnica o squalifica? Le formazioni ufficiali

Il momento attraversato da Di Gregorio non è dei migliori: lo ha dimostrato il grossolano errore commesso in Juventus-Como, con cui l'ex Monza ha spalancato le porte dello 0-1 a Vojvoda. Ecco perché, mercoledì, nel Playoff di ritorno europeo Spalletti ha deciso di schierare Perin proprio come nel crocevia Champions contro la Roma.