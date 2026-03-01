Goal.com
Claudio D'Amato

Perché gioca Perin titolare Roma-Juventus e non Di Gregorio? Infortunio, scelta tecnica o squalifica? Le formazioni ufficiali

Mattia Perin portiere titolare della Juve anche all'Olimpico: perché Di Gregorio va in panchina contro la Roma.

Mattia Perin portiere titolare dei bianconeri in Roma-Juventus.

All'Olimpico tra i pali va il vice di Michele Di Gregorio, confinato in panchina esattamente come avvenuto contro il Galatasaray in Champions.

Perché gioca Perin?

  • PERIN TITOLARE IN ROMA-JUVENTUS: PERCHÉ DI GREGORIO IN PANCHINA?

    Il momento attraversato da Di Gregorio non è dei migliori: lo ha dimostrato il grossolano errore commesso in Juventus-Como, con cui l'ex Monza ha spalancato le porte dello 0-1 a Vojvoda. Ecco perché, mercoledì, nel Playoff di ritorno europeo Spalletti ha deciso di schierare Perin proprio come nel crocevia Champions contro la Roma.

  • CHI È IL PORTIERE TITOLARE DELLA JUVE: PERIN O DI GREGORIO?

    Il portiere titolare della Juve resta Di Gregorio, ma sia Tudor che Spalletti hanno concesso chances anche a Perin (8 volte) in virtù dell'ottimo livello del numero uno di Latina, nonché per qualche errore di troppo commesso dall'ex Monza nel corso della stagione.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-JUVENTUS

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.

