Perché Gilardino e De Rossi non possono allenare il Parma nella stagione 2024/25? Cosa dice il regolamento

Il nome di Alberto Gilardino è stato accostato alla panchina del Parma dopo l'esonero di Pecchia: il regolamento, però, rende lo scenario impossibile.

La sconfitta del Parma contro la Roma è costata cara Fabio Pecchia. L'allenatore campano è stato infatti esonerato - in attesa del comunicato ufficiale del club - in seguito ad una serie di risultati negativi che hanno evidentemente compromesso la classifica del club emiliano.

In casa Parma, dunque, si è già alla ricerca del successore, chiamato a dare una scossa ad una stagione che sta assumendo una piega piuttosto preoccupante e che vede i gialloblù pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere.

Nelle ultime ore si era fatto largo il nome di Alberto Gilardino, in qualità di candidato per la panchina parmense, ma lo scenario non trova riscontro nella realtà dei fatti. Non tanto per la veridicità dell'interesse del Parma per l'allenatore biellese, quanto per una normativa inserita all'interno del regolamento che vieterebbe all'ex tecnico del Genoa di sedersi sulla panchina del Parma già in questa stagione.