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Stefano Silvestri

Perché Gattuso non è ancora stato annunciato dalla Lazio: quando arriverà l'ufficialità dell'ex ct

Serie A
Lazio
G. Gattuso

L'ex allenatore del Milan, del Napoli e della Nazionale ha da tempo un accordo con i biancocelesti, ma l'annuncio ufficiale non c'è ancora stato: arriverà solamente a luglio.

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Chi sarà l'allenatore della Lazio nella prossima stagione, colui che avrà il delicatissimo compito di raccogliere l'eredità di Maurizio Sarri in panchina e nei cuori della gente? Facile: Rino Gattuso.

Facile? All'apparenza mica tanto, a giudicare dalle lungaggini necessarie per annunciare ufficialmente la sua nomina, ultima formalità dopo un accordo raggiunto già da tempo.

Ma, appunto, si tratta solo di apparenza. La realtà dice che firma e ufficialità di Gattuso stanno per arrivare, anche se non sono esattamente alle porte.

  • PERCHÉ GATTUSO NON È ANCORA STATO ANNUNCIATO

    Gattuso si è dimesso dall'incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana lo scorso 4 aprile. Dunque pochi giorni dopo la sconfitta ai rigori in Bosnia, costata all'Italia la terza estromissione di fila dai Mondiali.

    Come spiegato dal Messaggero, lo staff tecnico dell'ex ct è ancora sotto contratto con la FIGC. Ed è per questo che l'annuncio della Lazio ha subìto dei ritardi, in realtà già previsti.

    Nello specifico, il legame tra lo staff di Gattuso e la Federazione durerà ancora una decina di giorni o poco più: scadrà infatti il 30 giugno, giorno in cui sarebbe andato in scadenza anche il contratto dell'allenatore in caso di mancato raggiungimento dei Mondiali.

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  • QUANDO VERRÀ UFFICIALIZZATO GATTUSO

    Di conseguenza, come spiegato ancora dal quotidiano, l'ufficialità di Gattuso come nuovo allenatore della Lazio arriverà solamente il prossimo mese: dal 1° luglio in poi ogni giorno sarà buono per la firma.

    Da quel momento in poi Gattuso diverrà formalmente il successore di Sarri sulla panchina laziale, potendo concentrarsi sul precampionato e sulla programmazione della prossima stagione.

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  • L'ACCORDO GIÀ RAGGIUNTO

    Gattuso e la Lazio, del resto, hanno già raggiunto un accordo in tempi non sospetti: l'intesa con la società biancoceleste è arrivata addirittura quasi un mese fa.

    Era il 26 maggio, poco dopo la conclusione di un campionato che la Lazio ha terminato al nono posto e senza l'accesso alle coppe europee, quando l'allenatore veniva scelto a tutti gli effetti come successore di Sarri.

    Una ventina e passa di giorni dopo, Gattuso non è ancora stato ufficializzato. Ma la motivazione è quella già spiegata e ha a che fare con l'intreccio tra il suo staff e la Federazione.

  • IL CONTRATTO DI GATTUSO

    Per quanto riguarda il contratto che Gattuso ha accettato di firmare con la Lazio, questo avrà una durata biennale: l'ex commissario tecnico, a meno di rotture durante il percorso, rimarrà dunque sulla panchina biancoceleste almeno fino al 30 giugno del 2028.

    Per l'ex centrocampista si tratterà della terza esperienza su una panchina di Serie A dopo quelle con il Milan e il Napoli. Dopo gli esordi con Sion, Palermo, OFI Creta e Pisa, Gattuso ha allenato anche Valencia, Marsiglia e Hajduk Spalato prima della sfida fallita da ct.

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