Perché Gattuso non è ancora stato annunciato dalla Lazio: quando arriverà l'ufficialità dell'ex ct

Gattuso e la Lazio, del resto, hanno già raggiunto un accordo in tempi non sospetti: l'intesa con la società biancoceleste è arrivata addirittura quasi un mese fa.

Era il 26 maggio, poco dopo la conclusione di un campionato che la Lazio ha terminato al nono posto e senza l'accesso alle coppe europee, quando l'allenatore veniva scelto a tutti gli effetti come successore di Sarri.

Una ventina e passa di giorni dopo, Gattuso non è ancora stato ufficializzato. Ma la motivazione è quella già spiegata e ha a che fare con l'intreccio tra il suo staff e la Federazione.