Perché Gattuso non è ancora stato annunciato dalla Lazio: quando arriverà l'ufficialità dell'ex ct

Chi sarà l'allenatore della Lazio nella prossima stagione, colui che avrà il delicatissimo compito di raccogliere l'eredità di Maurizio Sarri in panchina e nei cuori della gente? Facile: Rino Gattuso.
Facile? All'apparenza mica tanto, a giudicare dalle lungaggini necessarie per annunciare ufficialmente la sua nomina, ultima formalità dopo un accordo raggiunto già da tempo.
Ma, appunto, si tratta solo di apparenza. La realtà dice che firma e ufficialità di Gattuso stanno per arrivare, anche se non sono esattamente alle porte.