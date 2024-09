Perché Fonseca rischia e cosa può succedere dopo il derby

Il derby è l’ultima spiaggia per Paulo Fonseca: servirà una vittoria e una prova convincente o verrà esonerato. Gli scenari sulla panchina del Milan.

La pesante sconfitta contro il Liverpool nel match d’esordio in Champions League ha messo la sua panchina a forte rischio, ma intorno a Paulo Fonseca le nubi grigie erano presenti già da un po’.

Scelto con decisione in estate da Ibrahimovic e da tutta la dirigenza rossonera per iniziare un nuovo ciclo dopo la fine dell’avventura di Stefano Pioli, in casa Milan sono in corso profonde riflessioni sull’operato del tecnico portoghese.

Paulo Fonseca è chiamato a una svolta: nel derby di domenica sera contro l’Inter servirà una vittoria e anche una prova convincente, altrimenti quella contro i nerazzurri sarà con ogni probabilità la sua ultima partita da allenatore del Milan.