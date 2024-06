Perché Ferguson del Bologna non è stato convocato per Euro 2024: assente in Germania-Scozia

Lo scozzese Lewis Ferguson, stella del Bologna, vedrà Euro 2024 da spettatore a causa della rottura del legamento crociato.

Lo spettacolo di Euro 2024 finalmente al via. Questa sera alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco inizia la competizione tanto attesa, con la Germania che sfida la Scozia nel match valido per il Girone A.

Tante le stelle che parteciperanno a questo Europeo, tra giocatori attesi e altri che, come sempre, si candidando a essere le grandi rivelazioni del torneo.

Saranno però tanti anche gli assenti, calciatori che per infortunio o per scelta tecnica dei rispettivi ct non parteciperanno a questo europeo.

Tra loro c’è anche lo scozzese Lewis Ferguson, stella del Bologna che ha chiuso la Serie A conquistando uno storico piazzamento in Champions League.