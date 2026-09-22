Perché Federico Chiesa non gioca mai al Liverpool: zero minuti, il "solito" infortunio, una Nazionale lontanissima

Diceva Chiesa a giugno, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, che "voglio giocare con regolarità, se non trovo continuità in Premier League devo guardare da altre parti".

Ci sarebbe riuscito con Iraola senza quel contrattempo? La controprova non esiste. Esiste solo il dato di fatto di un calciatore che nei due anni a Liverpool non è mai riuscito a trovare consistenza a livello fisico e di prestazioni, alternandosi in maniera tristemente continua tra assenze e panchine.

Nel frattempo, le voci su un ritorno in Italia si sono sprecate. E Chiesa è stato accostato praticamente a chiunque: alla Juventus, al Como, al Napoli, all'Atalanta, alla Lazio. Senza che nulla si sia mosso in maniera totalmente concreta in ottica ritorno in Serie A.

E così, da "Aspettando Godot" si passa ad "Aspettando gennaio". Ovvero il mese in cui si riaprirà il mercato. E in cui Chiesa e il Liverpool, di nuovo, faranno le rispettive valutazioni. Perché una situazione del genere si è probabilmente trascinata un po' troppo in là.