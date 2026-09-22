Perché Federico Chiesa non gioca mai al Liverpool: zero minuti, il "solito" infortunio, una Nazionale lontanissima

Rieccoci, quasi come in un loop. Triste e malinconico. Soprattutto perché un Federico Chiesa che non gioca, ormai, passa quasi sotto silenzio.
La storia di questo inizio di stagione ricalca piuttosto fedelmente quella delle precedenti. Da quando, cioè, l'ex attaccante della Juventus ha lasciato Torino per intraprendere un'avventura inglese che sperava potesse essere diversa.
Chiesa, da agosto a oggi, con la maglia del Liverpool non è mai sceso in campo. Neppure una volta, neppure per un misero minuto. Zero le presenze in Premier League nelle cinque giornate trascorse fino a questo momento.
Il motivo? Il "solito" infortunio. L'ennesimo da quando Chiesa ha messo piede a Liverpool, ovvero due anni fa. L'ennesimo contrattempo di un biennio da incubo.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.