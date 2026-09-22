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Stefano Silvestri

Perché Federico Chiesa non gioca mai al Liverpool: zero minuti, il "solito" infortunio, una Nazionale lontanissima

Premier League
Liverpool
F. Chiesa

L'ex juventino ha iniziato la nuova stagione inglese sulla falsariga delle precedenti: collezionando assenze a causa di un fisico che non gli dà tregua.

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Rieccoci, quasi come in un loop. Triste e malinconico. Soprattutto perché un Federico Chiesa che non gioca, ormai, passa quasi sotto silenzio.

La storia di questo inizio di stagione ricalca piuttosto fedelmente quella delle precedenti. Da quando, cioè, l'ex attaccante della Juventus ha lasciato Torino per intraprendere un'avventura inglese che sperava potesse essere diversa.

Chiesa, da agosto a oggi, con la maglia del Liverpool non è mai sceso in campo. Neppure una volta, neppure per un misero minuto. Zero le presenze in Premier League nelle cinque giornate trascorse fino a questo momento.

Il motivo? Il "solito" infortunio. L'ennesimo da quando Chiesa ha messo piede a Liverpool, ovvero due anni fa. L'ennesimo contrattempo di un biennio da incubo.


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  • Federico ChiesaGetty Images

    L'INFORTUNIO DI CHIESA

    Chiesa si è fermato durante un'amichevole estiva giocata contro il Como: la prima delle due andate in scena il giorno dopo Ferragosto, quella terminata 0-0.

    In quell'occasione l'ex bianconero è stato schierato dall'inizio dal nuovo manager Andoni Iraola, venendo richiamato in panchina dopo 41 minuti. La seconda amichevole non l'ha invece giocata, anche a causa di un problema alla schiena rimediato nel primo test, definito in realtà "lieve" dal club.

    Da quel momento, Chiesa non è ancora tornato ad allenarsi con il resto della rosa di Iraola. E, naturalmente, non è stato convocato per nessuna delle cinque partite di campionato giocate dal Liverpool fin qui.

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  • QUANDO TORNA IN CAMPO

    La speranza di Chiesa è chiara e definita: poter tornare in campo alla ripresa della stagione di club. Dunque dopo la sosta lunga per le Nazionali che ha spezzato in due i campionati nazionali, Premier League compresa.

    Nel mirino c'è il big match contro il Manchester City: la gara contro la formazione dell'altro italiano Enzo Maresca è in programma ad Anfield domenica 11 ottobre. Chiesa spera non tanto di giocare, quanto di andare almeno in panchina per la prima volta.

    Qualche giorno più tardi, invece, il Liverpool volerà in Austria per giocare la seconda partita di Champions League contro il LASK. Ma lì Chiesa certamente non ci sarà: non è stato inserito in lista UEFA.

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  • Federico Chiesa ItalyGetty

    NIENTE NAZIONALE

    Nel frattempo, mentre Chiesa cerca di recuperare da un infortunio forse più fastidioso del previsto, scendono in campo le Nazionali. E scende in campo l'Italia. La "sua" Italia.

    Il nuovo ct azzurro è Roberto Mancini, che però non ha incluso Chiesa nella prima lista di convocati del suo secondo mandato. Ovvio e comprensibile. E non solo in relazione allo stato di forma precario dell'ex bianconero dopo l'amichevole col Como.

    Chiesa non gioca con l'Italia da una vita. Dalla fine di giugno 2024, per la precisione: ai tempi era ancora un giocatore della Juventus, figuriamoci. Anche lui era in campo nell'umiliante ottavo di finale degli Europei perso contro la Svizzera. Da quel momento in Nazionale non sarebbe più tornato.

    Sia Luciano Spalletti che Rino Gattuso lo hanno seguito a distanza, l'ultimo ct ha provato a riportarlo in azzurro. Ma ha sempre trovato la resistenza del diretto interessato: troppe le remore su una condizione fisica mai al top. E così, Euro 2021 e Wembley rappresentano oggi un ricordo tanto bello quanto malinconico.

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  • ASPETTANDO GENNAIO

    Diceva Chiesa a giugno, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, che "voglio giocare con regolarità, se non trovo continuità in Premier League devo guardare da altre parti".

    Ci sarebbe riuscito con Iraola senza quel contrattempo? La controprova non esiste. Esiste solo il dato di fatto di un calciatore che nei due anni a Liverpool non è mai riuscito a trovare consistenza a livello fisico e di prestazioni, alternandosi in maniera tristemente continua tra assenze e panchine.

    Nel frattempo, le voci su un ritorno in Italia si sono sprecate. E Chiesa è stato accostato praticamente a chiunque: alla Juventus, al Como, al Napoli, all'Atalanta, alla Lazio. Senza che nulla si sia mosso in maniera totalmente concreta in ottica ritorno in Serie A.

    E così, da "Aspettando Godot" si passa ad "Aspettando gennaio". Ovvero il mese in cui si riaprirà il mercato. E in cui Chiesa e il Liverpool, di nuovo, faranno le rispettive valutazioni. Perché una situazione del genere si è probabilmente trascinata un po' troppo in là.

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