Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Perché Fabio Cannavaro ha scelto l’Uzbekistan: pronto a scrivere ancora la storia dei Mondiali con una debuttante assoluta

F. Cannavaro
Coppa del Mondo
Uzbekistan

Il totem dell’Italia 2006 che salì sul tetto del Mondo debutta al Mondiale da allenatore: guiderà il debuttante Uzbekistan, che lo ha fortemente voluto sulla sua panchina.

Pubblicità

L’Uzbekistan è pronto all’appuntamento con la storia. La Nazionale nata nel 1992, fra le tante sorte alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, è finalmente riuscita a ottenere un pass per la Coppa del Mondo e, nella notte italiana, affronterà la Colombia nella prima giornata del gruppo K.

A rendere importante la sfida dell’Uzbekistan, almeno per il nostro paese, orfano di questo Mondiale, sarà la presenza di Fabio Cannavaro sulla panchina degli asiatici.

L’ex difensore, infatti, da ottobre 2025 guida Shomurodov e compagni e, come l’Uzbekistan, è pronto a fare il proprio debutto alla Coppa del Mondo. Ovviamente si intende da allenatore, dopo aver vissuto e scritto pagine memorabili di questa competizione.


  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    IL PERCORSO DI CANNAVARO IN PANCHINA

    Cannavaro è tornato in panchina proprio a ottobre 2025, guidando per la seconda volta in carriera una Nazionale. Da allenatore, almeno fino a qui, non ha avuto incarichi di grandissimo blasone, perlomeno facendo un raffronto a quanto fatto da calciatore, guidando fra le altre Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria. Esperienze brevi e con esiti altalenanti, che non gli hanno mai permesso di imporsi in panchina così come accadeva nelle difese di Italia, Juventus o Real Madrid.

    • Pubblicità
  • Uzbekistan v Gabon - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    IL LEGAME FRA CANNAVARO E L’ASIA E IL Sì ALL’UZBEKISTAN

    Con l’inizio della sua seconda vita nel calcio, però, Fabio ha sviluppato un legame molto particolare con il mondo asiatico. Del resto, gli inizi in panchina sono stati in Cina: prima col Tiajin Quanjian e poi col Guangzhou Evergrande, coronati da molteplici soddisfazioni, e con una ulteriore parentesi da CT della Cina. Un link aperto, all’epoca, dalla presenza di Marcello Lippi, suo maestro assoluto, e che poi Cannavaro ha saputo coltivare personalmente. Proprio per questo, a ottobre, l’ex centrale è stato chiamato dall’Uzbekistan per sostituire Timuz Kapadze. Cannavaro, spinto da questa fascinazione per il calcio asiatico e dalla possibilità di guidare un Mondiale, ha accettato senza remore. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Uzbekistan v Qatar: AFC FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    I LUPI BIANCHI AL MONDIALE

    È bene sottolineare che Cannavaro è arrivato a guida Shomurodov e compagni a qualificazione già ottenuta. Il pass per Usa, Canada e Messico, infatti, era stato guadagnato dal sopracitato Timur Kapadze, che a sua volta aveva sostituto il dimissionario Srecko Katanec, colpito da una dura malattia.

    Per Kapadze, tuttavia, agguantare lo storico pass per la Coppa del Mondo è stato sufficiente: a quel punto la Federazione Uzbeka ha voluto puntare su un profilo internazionale per la guida dei cosiddetti Lupi Bianchi, confermando però a Timur un posto da vice nello staff di Cannavaro.

    L’Uzbekistan è una nazionale competitiva, interessante: ha chiuso il girone A delle qualificazioni asiatiche al secondo posto, a -1 dall’Iran capolista, e vanta in rosa alcuni giocatori stabilmente impegnati nei campionati top d’Europa.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    CHE UZBEKISTAN ASPETTARSI ALLA COPPA DEL MONDO

    Già nelle qualificazioni, il punto forte dell’Uzbekistan è stato il pacchetto difensivo: Kapadze e i suoi giocatori hanno costruito la storica qualificazione su una solida fase difensiva, subendo pochissimi gol e rimanendo imbattuta negli scontri diretti cruciali contro l’Iran. A guidare il pacchetto arretrato è Abdukodir Khusanov, colonna difensiva del Manchester City che fu di Pep Guardiola. La stella, però, è una vecchia conoscenza della Serie A: Eldor Shomurodov, leader tecnico ed emotivo dei Lupi Bianchi, capocannoniere storico con 43 goal della selezione uzbeka. Giocheranno col 3-4-2-1, con una difesa a tre che è marchio di fabbrica del movimento calcistico italiano, portato da Cannavaro. Fra le sorprese, poi, occhio a Abbosbek Fayzullaev, estroso trequartista dell’Istanbul Basaksehir.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRAAFP

    CANNAVARO E I MONDIALI, NEL SEGNO DEL 9 LUGLIO

    Il nostro Fabio, come detto in apertura, è comunque pronto a scrivere una nuova storica pagina dei Mondiali. Lui, che la Coppa del Mondo l’ha vinta da giocatore, in quel Mondiale leggendario che è stato quello tedesco. Un torneo, un trofeo, iconico, che gli permise di entrare non solo nella storia del pallone del nostro paese, ma che addirittura lo portò ad alzare da capitano il titolo più ambito del pianeta e, qualche mese dopo, di vincere anche il Pallone d’Oro. Inevitabile che, durante il suo debutto in panchina a un Mondiale, qualche pensiero possa tornare a quel 9 luglio, sperando che presto la Nazionale Azzurra possa rivivere momenti come quello.

  • Fabio Cannavaro of Italy lifts the World Cup trophy 2006Getty Images

    ASPETTANDO GLI AZZURRI

    E dire che, a proposito di Italia e di Mondiali, proprio Cannavaro, prima di accettare l’Uzbekistan, fu fra le opzioni a cui la Figc pensò dopo l’esonero di Spalletti. L’ex difensore, però, non è stato mai in pole per prendere il posto dell’allenatore di Certaldo, sebbene più volte si sia autocandidato a mezzo stampa. Gli Azzurri, però, sono una cosa che Fabio ha dimostrato di bramare sin dal suo inizio di carriera da allenatore e chissà che, prima o poi, le strade non possano finalmente ricongiungersi, riportandolo a Coverciano, proprio laddove ha costruito un percorso indimenticabile.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa del Mondo
Uzbekistan crest
Uzbekistan
UZB
Colombia crest
Colombia
COL