Perché Fabio Cannavaro ha scelto l’Uzbekistan: pronto a scrivere ancora la storia dei Mondiali con una debuttante assoluta

È bene sottolineare che Cannavaro è arrivato a guida Shomurodov e compagni a qualificazione già ottenuta. Il pass per Usa, Canada e Messico, infatti, era stato guadagnato dal sopracitato Timur Kapadze, che a sua volta aveva sostituto il dimissionario Srecko Katanec, colpito da una dura malattia.

Per Kapadze, tuttavia, agguantare lo storico pass per la Coppa del Mondo è stato sufficiente: a quel punto la Federazione Uzbeka ha voluto puntare su un profilo internazionale per la guida dei cosiddetti Lupi Bianchi, confermando però a Timur un posto da vice nello staff di Cannavaro.

L’Uzbekistan è una nazionale competitiva, interessante: ha chiuso il girone A delle qualificazioni asiatiche al secondo posto, a -1 dall’Iran capolista, e vanta in rosa alcuni giocatori stabilmente impegnati nei campionati top d’Europa.