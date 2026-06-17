Perché Fabio Cannavaro ha scelto l’Uzbekistan: pronto a scrivere ancora la storia dei Mondiali con una debuttante assoluta

L’Uzbekistan è pronto all’appuntamento con la storia. La Nazionale nata nel 1992, fra le tante sorte alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, è finalmente riuscita a ottenere un pass per la Coppa del Mondo e, nella notte italiana, affronterà la Colombia nella prima giornata del gruppo K.
A rendere importante la sfida dell’Uzbekistan, almeno per il nostro paese, orfano di questo Mondiale, sarà la presenza di Fabio Cannavaro sulla panchina degli asiatici.
L’ex difensore, infatti, da ottobre 2025 guida Shomurodov e compagni e, come l’Uzbekistan, è pronto a fare il proprio debutto alla Coppa del Mondo. Ovviamente si intende da allenatore, dopo aver vissuto e scritto pagine memorabili di questa competizione.