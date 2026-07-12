Perché Erling Haaland è stato sostituito proprio quando la Norvegia aveva bisogno di un gol? Spiegazione della sostituzione a sorpresa nei quarti di finale dei Mondiali contro l'Inghilterra

L’assenza di Haaland nei minuti finali ha favorito l’Inghilterra, che ha raggiunto la quarta semifinale mondiale. I Tre Leoni avevano sofferto dopo il vantaggio norvegese di Andreas Schjelderup al 36’, ma Jude Bellingham ha pareggiato poco prima dell’intervallo e ha segnato il gol della vittoria al 3’ dei supplementari.

Jorgen Strand Larsen, subentrato a Haaland, non ha saputo replicare la precisione dell’attaccante del Manchester City. La Norvegia ha continuato a spingere, ma l’assenza del suo bomber si è fatta sentire e gli uomini di Thomas Tuchel hanno gestito il finale, blindando il passaggio alle semifinali.



