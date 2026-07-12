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Perché Erling Haaland è stato sostituito proprio quando la Norvegia aveva bisogno di un gol? Spiegazione della sostituzione a sorpresa nei quarti di finale dei Mondiali contro l'Inghilterra
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Solbakken chiarisce l'addio di Haaland
Solbakken ha spiegato la clamorosa decisione di sostituire Haaland nel finale della sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra. Con la partita ancora in bilico e i Three Lions in vantaggio nei supplementari, vedere l’attaccante più temuto al mondo dirigersi verso la panchina ha provocato uno shock collettivo in tutto lo stadio.
«Non è stata una decisione difficile toglierlo, perché era esausto», ha spiegato il ct norvegese dopo la gara. «Forse avrei dovuto sostituirlo dieci minuti prima. Ha disputato un Mondiale straordinario, ha speso tutte le sue energie partita dopo partita. Nella ripresa ha anche accusato un indurimento muscolare, che si è sommato alla stanchezza».
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Un torneo storico si chiude con un retrogusto amaro
Nonostante la delusione in semifinale, Haaland lascia i Mondiali 2026 con la fama di miglior finalizzatore del pianeta intatta. L’attaccante ha segnato sette volte in cinque presenze. Solbakken lo difende:
«Ha fatto tutto il possibile, è stato un po’ sfortunato in un paio di occasioni», ha aggiunto il tecnico. «Ma ha segnato sette gol in cinque partite, ha disputato un Mondiale fantastico».
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L'Inghilterra supera lo spavento di Miami
L’assenza di Haaland nei minuti finali ha favorito l’Inghilterra, che ha raggiunto la quarta semifinale mondiale. I Tre Leoni avevano sofferto dopo il vantaggio norvegese di Andreas Schjelderup al 36’, ma Jude Bellingham ha pareggiato poco prima dell’intervallo e ha segnato il gol della vittoria al 3’ dei supplementari.
Jorgen Strand Larsen, subentrato a Haaland, non ha saputo replicare la precisione dell’attaccante del Manchester City. La Norvegia ha continuato a spingere, ma l’assenza del suo bomber si è fatta sentire e gli uomini di Thomas Tuchel hanno gestito il finale, blindando il passaggio alle semifinali.
- AFP
Orgoglio nonostante la delusione
Per la Norvegia questa eliminazione chiude un percorso storico: la nazionale ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale dei Mondiali. Solbakken, commosso dopo il fischio finale, ha espresso grande orgoglio per un gruppo che per sei settimane ha provato a sovvertire l’ordine del calcio.
«Mi dispiace tantissimo per i ragazzi», ha dichiarato Solbakken. «Questo è il calcio ai massimi livelli: ti regala le gioie più grandi e le delusioni più profonde, a seconda della parte in cui ti trovi. Contro il Brasile eravamo dalla parte dei vincitori, oggi no. Dopo un avvio difficile, abbiamo lottato con eroismo. Non posso biasimare i giocatori: hanno dato tutto. Ci è mancata un po’ di fortuna. Ora dobbiamo riprendere fiato”.
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