Perché Eriksen gioca ancora ma non può farlo in Italia, cosa succede dopo il nuovo malore: le condizioni dell'ex Inter

Domenica 7 giugno, praticamente esattamente cinque anni dopo il primo malore, la scena si ripete.

Christian Eriksen si porta una mano vicino al petto e crolla improvvisamente a terra durante Danimarca-Ucraina. L'amichevole viene interrotta e sospesa.

Le condizioni del 34enne fortunatamente non sono preoccupanti anche perché il pacemaker ha fatto il suo dovere, evitando probabilmente un altro arresto cardiaco.









Questa è la spiegazione fornita ai giornalisti dal dottor Morten Boesen, medico della Danimarca: "Christian sta bene ed è uscito dal campo camminando da solo. A quanto pare, il pacemaker funziona correttamente. Ha perso conoscenza per un breve istante, ma si è ripreso subito e lo abbiamo contattato immediatamente.

Ora dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l'incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell'ospedale. Ma Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire che sta bene.”