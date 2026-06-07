Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
eriksenGetty Images
Lelio Donato

Perché Eriksen gioca ancora ma non può farlo in Italia, cosa succede dopo il nuovo malore: le condizioni dell'ex Inter

Amichevoli
Danimarca
Danimarca vs Ucraina
Ucraina

Il centrocampista ha accusato un nuovo malore durante Danimarca-Ucraina, dopo quello del 2021 aveva dovuto lasciare l'Inter perché non poteva più giocare in Italia. A salvare Eriksen stavolta è stato il pacemaker.

Pubblicità

Solo un grande spavento, fortunatamente rientrato presto, per Christian Eriksen.

Il centrocampista è crollato a terra sul terreno di gioco durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina, subito interrotta e poi definitivamente sospesa.

Alla mente sono così subito tornate le immagini del primo malore accusato da Eriksen esattamente cinque anni fa, sempre in campo e sempre con la maglia della Danimarca, durante gli Europei.

Im quel caso a salvare l'allora calciatore dell'Inter fu l'intervento di compagni e sanitari, oltre che il defibrillatore. Ma perché Eriksen può continuare a giocare? E perché non può farlo in Italia?

  • LA GRANDE PAURA

    Il 12 giugno 2021 si gioca Danimarca-Finlandia, gara valida per gli Europei che sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia Covid.

    Al minuto 43 il tempo si ferma improvvisamente per chi guarda quella partita sugli spalti o davanti alla TV. Christian Eriksen, campione della Danimarca e allora tesserato dell'Inter, crolla improvvisamente a terra.

    I compagni, tra cui Simon Kjaer, corrono immediatamente in suo aiuto e poi gli fanno da scudo mentre i sanitari praticano le manovre necessarie prima del trasporto in ospedale.

    La partita viene interrotta per due ore in attesa di notizie confortanti sulle condizioni di Eriksen che fortunatamente arriveranno.

    • Pubblicità

  • IL RITORNO IN CAMPO

    Eriksen in seguito al grave malore accusato in campo, causato da un arresto cardiaco, resta lontano dal calcio per sette mesi.

    Dopo l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo però ottiene il via libera per tornare in campo, cosa che farà in Inghilterra con la maglia del Brentford.

    Le cose vanno bene tanto che Eriksen si trasferisce al Manchester United, rientrando quindi ad altissimi livelli. All'Old Trafford resta per tre stagioni vincendo anche due trofei, ovvero una FA Cup e una Coppa di Lega.

    L'estate scorsa resta svincolato prima di firmare col Wolfsburg, con cui è sceso in campo trentuno volte segnando tre goal e fornendo ben dieci assist. Numeri che non sono bastati ad evitare la retrocessione in Zweite Bundesliga.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL NUOVO MALORE: COSA È SUCCESSO

    Domenica 7 giugno, praticamente esattamente cinque anni dopo il primo malore, la scena si ripete.

    Christian Eriksen si porta una mano vicino al petto e crolla improvvisamente a terra durante Danimarca-Ucraina. L'amichevole viene interrotta e sospesa.

    Le condizioni del 34enne fortunatamente non sono preoccupanti anche perché il pacemaker ha fatto il suo dovere, evitando probabilmente un altro arresto cardiaco.



    Questa è la spiegazione fornita ai giornalisti dal dottor Morten Boesen, medico della Danimarca: "Christian sta bene ed è uscito dal campo camminando da solo. A quanto pare, il pacemaker funziona correttamente. Ha perso conoscenza per un breve istante, ma si è ripreso subito e lo abbiamo contattato immediatamente.

    Ora dovrà essere sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per capire cosa abbia causato l'incidente. Siamo in costante contatto con lui e con i medici dell'ospedale. Ma Christian sta bene e mi ha chiesto di salutare tutti i giocatori e di dire che sta bene.”

  • PERCHÈ IN ITALIA NON PUÒ GIOCARE

    Resta da capire se Eriksen deciderà a questo punto di continuare a giocare. Ma in ogni caso non potrà farlo in Italia.

    Il protocollo medico del nostro Paese impedisce di scendere in campo con un defibrillatore sottocutaneo, come nel caso di Eriksen o di Edoardo Bove.

    Il centrocampista italiano infatti è tornato a giocare dopo il malore accusato durante un Fiorentina-Inter ma lo ha fatto sempre in Inghilterra, con la maglia del Watford.

    Mentre in Italia per entrambi è impossibile ottenere nuovamente l'idoneità sportiva, anche perché il defibrillatore sottocutaneo potrebbe risultare pericoloso in caso di traumi al dispositivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità