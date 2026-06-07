Perché Eriksen gioca ancora ma non può farlo in Italia, cosa succede dopo il nuovo malore: le condizioni dell'ex Inter

Solo un grande spavento, fortunatamente rientrato presto, per Christian Eriksen.
Il centrocampista è crollato a terra sul terreno di gioco durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina, subito interrotta e poi definitivamente sospesa.
Alla mente sono così subito tornate le immagini del primo malore accusato da Eriksen esattamente cinque anni fa, sempre in campo e sempre con la maglia della Danimarca, durante gli Europei.
Im quel caso a salvare l'allora calciatore dell'Inter fu l'intervento di compagni e sanitari, oltre che il defibrillatore. Ma perché Eriksen può continuare a giocare? E perché non può farlo in Italia?