Perché Donnarumma non gioca Arsenal-Manchester City: Trafford titolare nella finale di Carabao Cup

La scelta di Guardiola di puntare su Trafford e non su Donnarumma per la finale contro l'Arsenal non ha a che vedere con un infortunio, né tantomeno con una squalifica o con una decisione punitiva: si tratta di una scelta tecnica, se così si può definire.

Il manager spagnolo ha deciso di dare spazio a Trafford non solo come faceva all'inizio della stagione, nelle settimane in cui Ederson era in uscita e Donnarumma aspettava di prendere il suo posto, ma soprattutto nelle due coppe nazionali: la Carabao Cup, ma anche la FA Cup.

Quest'anno Trafford è stato il portiere titolare del Manchester City in tutte le partite giocate dalla squadra in entrambe le competizioni. E per questo Guardiola ha deciso di non cambiare, confermando la maglia da titolare a chi lo ha aiutato a raggiungere la finale.