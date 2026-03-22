Perché Donnarumma non gioca Arsenal-Manchester City: Trafford titolare nella finale di Carabao Cup

L'eliminazione di metà settimana per mano del Real Madrid è già stata riposta in un cassetto: la nuova missione del Manchester City si chiama finale di Carabao Cup, con il solito Arsenal, rivale anche in Premier League, come avversario.
Gianluigi Donnarumma, però, non giocherà la finale in programma a Wembley alle 17.30. O meglio, non la giocherà dall'inizio: Pep Guardiola non lo ha infatti inserito nella formazione di partenza del Manchester City per provare a conquistare il trofeo.
Perché Donnarumma non gioca Arsenal-Manchester City? Il motivo dell'esclusione da parte di Guardiola.