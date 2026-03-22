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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Donnarumma non gioca Arsenal-Manchester City: Trafford titolare nella finale di Carabao Cup

Il portiere italiano non fa parte dell'undici di partenza scelto da Guardiola per la gara di Wembley, che mette in palio la Coppa di Lega inglese: il motivo della sua assenza.

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L'eliminazione di metà settimana per mano del Real Madrid è già stata riposta in un cassetto: la nuova missione del Manchester City si chiama finale di Carabao Cup, con il solito Arsenal, rivale anche in Premier League, come avversario.

Gianluigi Donnarumma, però, non giocherà la finale in programma a Wembley alle 17.30. O meglio, non la giocherà dall'inizio: Pep Guardiola non lo ha infatti inserito nella formazione di partenza del Manchester City per provare a conquistare il trofeo.

Perché Donnarumma non gioca Arsenal-Manchester City? Il motivo dell'esclusione da parte di Guardiola.

  • LA FORMAZIONE DEL MANCHESTER CITY

    Questo è l'undici titolare scelto da Guardiola per affrontare l'Arsenal. Un undici del quale non fa parte Donnarumma: al suo posto gioca James Trafford, il suo secondo.

    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. All. Guardiola



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  • PERCHÉ DONNARUMMA NON GIOCA ARSENAL-MANCHESTER CITY

    La scelta di Guardiola di puntare su Trafford e non su Donnarumma per la finale contro l'Arsenal non ha a che vedere con un infortunio, né tantomeno con una squalifica o con una decisione punitiva: si tratta di una scelta tecnica, se così si può definire.

    Il manager spagnolo ha deciso di dare spazio a Trafford non solo come faceva all'inizio della stagione, nelle settimane in cui Ederson era in uscita e Donnarumma aspettava di prendere il suo posto, ma soprattutto nelle due coppe nazionali: la Carabao Cup, ma anche la FA Cup.

    Quest'anno Trafford è stato il portiere titolare del Manchester City in tutte le partite giocate dalla squadra in entrambe le competizioni. E per questo Guardiola ha deciso di non cambiare, confermando la maglia da titolare a chi lo ha aiutato a raggiungere la finale.

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  • "PIÙ CHE FELICE DI LUI"

    Lo stesso Guardiola aveva già preannunciato durante la conferenza stampa di vigilia che il portiere del Manchester City nella finale contro l'Arsenal non sarebbe stato il titolare, ovvero Donnarumma.

    "Sono più che felice di Trafford", aveva detto l'ex allenatore del Barcellona, confermando senza troppi giri di parole la fiducia nel secondo portiere della rosa in un appuntamento così importante.

  • NESSUN INFORTUNIO

    Ribadendo il concetto: non ci sono infortuni alla base dell'esclusione dall'undici di partenza di Donnarumma, già prevista alla vigilia. Tanto che l'ex portiere di Milan e PSG siederà regolarmente in panchina accanto alle altre seconde scelte del Manchester City.

    Lo stesso Donnarumma partirà poi per l'Italia, dove nei prossimi giorni preparerà un'altra sfida da dentro o fuori: quella che la Nazionale di Gattuso disputerà giovedì sera a Bergamo contro l'Irlanda del Nord, valida per la semifinale dei Playoff Mondiali.

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