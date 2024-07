Perché De Ketelaere non è stato ancora riscattato dall'Atalanta e cosa succede col Milan

L’Atalanta ne ha annunciato l’acquisto definitivo, ma in realtà De Ketelaere è ancora in prestito dal Milan. Si tratta però solo di un tecnicismo.

L’ultima stagione in prestito all’Atalanta, poi nelle scorse settimane l’annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro che confermato l’acquisizione a titolo definitivo di Charles De Ketelaere dal Milan.

Ma a guardare il sito della Lega Calcio emerge tutt’altro, con il belga che – come si legge – è sì un calciatore dell’Atalanta, ma in prestito fino al 3 febbraio 2025.

Come è possibile vi chiederete? Premessa d’obbligo: non c’è stato nessun passo indietro, anzi l’accordo tra Milan e Atalanta per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante belga non è assolutamente mutato.

Come spiegato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, si tratta solo di un dettaglio tecnico legato alle tempistiche dell’operazione. Ma analizziamo il caso nel dettaglio.